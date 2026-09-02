GC26 – 1001 Threads of Mizan angespielt: Das perfekte Koop-Abenteuer für ein Zockerwochenende?

Gamescom 2026 – Fliegende Teppiche, gigantische Dschinn und eine Fantasywelt aus Tausendundeiner Nacht: Wir haben 1001 Threads of Mizan selbst angespielt und dabei einen überraschend starken Koop-Kandidaten entdeckt.

Manchmal braucht es keinen weiteren Trailer, um ein Spiel interessant zu machen. Manchmal reicht bereits der erste Schritt in eine Spielwelt. Genau diesen Eindruck vermittelte uns 1001 Threads of Mizan auf der Gamescom 2026. Schon die Präsentation am Stand von MBC Game Studio war alles andere als gewöhnlich: Statt uns einfach vor einen Bildschirm zu setzen, wurden wir zunächst in eine passend gestaltete Wüstenkulisse geführt. Eine Bibliothek bildete dabei den Mittelpunkt der Präsentation, während uns ein Bibliothekar und Geschichtenerzähler mit auf die Reise durch die Welt von Mizan nahm.

Dabei bekamen wir zunächst einen Einblick in die Geschichte und den Konflikt zwischen Mizan und den Jinn. Die Präsentation fühlte sich dadurch weniger wie eine klassische Spielevorstellung und vielmehr wie der Einstieg in eine Geschichte an. Für ein Spiel, das sich stark an der Welt von Tausendundeine Nacht und arabischer Folklore orientiert, war dieser Einstieg ausgesprochen passend.

Anschließend durften wir selbst Hand anlegen – und zwar direkt im Dreier-Koop.

Eine Fantasywelt mit eigener Identität

1001 Threads of Mizan erzählt die Geschichte von Yusra, Malik und Sufyan, drei unterschiedlichen Helden, die von der legendären Storyweaverin Shahrazad zusammengeführt werden. Gemeinsam sollen sie die verlorene Macht des Mizan wiederentdecken und einen uralten Jinn-König aufhalten, bevor dessen Rache die Menschheit ins Verderben stürzt.

Bereits während unserer Präsentation wurde deutlich, dass die Entwickler großen Wert darauf legen, ihre Welt nicht lediglich als austauschbare Fantasy-Kulisse zu verwenden. Statt Burgen, europäischer Mittelalteroptik oder klassischer High-Fantasy setzt 1001 Threads of Mizan auf eine Welt, die von arabischer Folklore, Wüstenlandschaften und den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht inspiriert ist.

Und genau das funktioniert.

Die Kulissen sehen bereits in der von uns gespielten Version richtig stark aus. Die Wüste, die Architektur und die verschiedenen Schauplätze vermitteln eine ganz eigene Atmosphäre. Gerade in einem Genre, in dem sich viele Spiele optisch und thematisch ähneln, ist diese eigene Identität ein großer Pluspunkt.

Mit dem fliegenden Teppich durch die Wüste

Natürlich darf bei einem Spiel wie 1001 Threads of Mizan ein Element nicht fehlen: der fliegende Teppich.

Was zunächst wie ein nettes Gimmick klingt, ist tatsächlich eines der zentralen Gameplay-Elemente. Der Teppich dient nicht nur dazu, möglichst stilvoll von A nach B zu kommen, sondern wird direkt in die Erkundung und die Kämpfe eingebunden.

Während unserer Demo konnten wir zwischen dem Kampf am Boden und der Fortbewegung durch die Luft wechseln. Genau dieser Wechsel sorgt für einen interessanten Spielfluss. Man fliegt durch die Welt, sucht sich seine Position, geht wieder in den Nah- oder Fernkampf und nutzt anschließend erneut den Teppich, um sich schnell aus einer gefährlichen Situation zu lösen.

Viele der einzelnen Mechaniken kennt man natürlich bereits aus anderen Action-Adventures: Ausweichen, Fähigkeiten einsetzen, Gegner attackieren oder die Mitspieler heilen. Revolutionär ist davon wenig.

Aber das Gesamtpaket funktioniert.

Gerade die Verbindung aus Flug, Kampf und Erkundung fühlt sich bereits erstaunlich rund an. Der Teppich wird nicht einfach als spektakuläres Fortbewegungsmittel präsentiert, sondern tatsächlich zu einem Bestandteil des Gameplays.

Drei Helden und unterschiedliche Fähigkeiten

Für unsere Anspielsession wurden wir in ein Team aus drei Spielern gesteckt. Jeder übernahm dabei einen anderen Charakter und brachte eigene Fähigkeiten mit.

Ich selbst spielte Yusra, die mit einem Bogen sowie einer speer- beziehungsweise polearmartigen Waffe ausgestattet war. Dadurch konnte ich sowohl aus der Distanz angreifen als auch in den Nahkampf wechseln.

Gerade im Zusammenspiel mit den anderen beiden Charakteren entstand schnell ein angenehmes Gefühl für die unterschiedlichen Rollen. Fähigkeiten ergänzten sich und sorgten dafür, dass man im Kampf nicht einfach völlig unabhängig voneinander agierte.

Das ist besonders bei einem Spiel interessant, das seinen Koop-Aspekt so deutlich in den Mittelpunkt stellt.

1001 Threads of Mizan möchte offenbar nicht einfach drei Spieler nebeneinander in dieselbe Welt setzen. Stattdessen soll die Zusammenarbeit tatsächlich Teil des Spielerlebnisses werden.

Gemeinsam gegen gigantische Jinn

Nach unserer Mission durch die Wüste wartete schließlich ein erster Bosskampf auf uns. Schon hier zeigte sich, dass die Entwickler bei ihren Gegnern durchaus auf Größe und Inszenierung setzen.

Noch eine Nummer größer wurde es anschließend beim Kampf gegen Nazjush, den kolossalen Boss der Gamescom-Demo.

Und dieser Kampf hat uns tatsächlich positiv überrascht.

Das Bossdesign fühlte sich bereits in der frühen Version erstaunlich gut an. Wir mussten Angriffen ausweichen, unsere Fähigkeiten gezielt einsetzen und gleichzeitig auf unsere Mitspieler achten. Gerade die Kombination aus verschiedenen Fähigkeiten und gemeinsamer Positionierung machte den Kampf interessant.

Das Beste daran: Wir haben Nazjush wirklich erst auf den letzten Metern besiegt.

Die Zeit lief uns davon und wir konnten den Boss gerade noch rechtzeitig bezwingen. Genau solche Momente machen Koop-Spiele spannend. Wenn am Ende drei Spieler gemeinsam auf den Bildschirm starren und jeder versucht herauszufinden, wer gerade eigentlich den entscheidenden Beitrag geleistet hat, hat ein Spiel zumindest schon einmal etwas richtig gemacht.

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Koop macht das Abenteuer noch besser

Nach unserer Spielzeit würde ich sogar sagen: 1001 Threads of Mizan macht im Koop momentan den stärkeren Eindruck.

Dabei ist wichtig: Das Spiel lässt sich auch alleine spielen. Die Entwickler planen 1001 Threads of Mizan als Abenteuer für einen bis drei Spieler, sodass man die Reise nicht zwingend mit anderen antreten muss.

Das begrüßen wir ausdrücklich.

Denn so viel Spaß die gemeinsame Reise gemacht hat, wäre es schade gewesen, wenn ein solches Abenteuer ausschließlich mit mehreren Spielern funktionieren würde. Gerade bei einem großen Action-Adventure möchte nicht jeder dauerhaft auf Mitspieler angewiesen sein.

Trotzdem hatten wir im Dreierteam so viel Spaß, dass sich während der Demo schnell ein anderer Gedanke aufdrängte:

Dieses Spiel schreit geradezu nach einem gemeinsamen Zockerabend.

Fliegende Teppiche, unterschiedliche Charaktere, große Gegner und gemeinsame Bosskämpfe funktionieren im Team einfach hervorragend. Gerade wenn man mit Freunden spielt, dürfte dabei einiges an Kommunikation und gegenseitigem Chaos entstehen.

Ob 1001 Threads of Mizan darüber hinaus auch lokalen Couch-Koop oder andere lokale Mehrspieleroptionen anbieten wird, ist derzeit noch nicht bestätigt. Fest steht bislang der Koop für bis zu drei Spieler mit Drop-in-/Drop-out-Funktion.

Ein ungewöhnlicher Auftakt für MBC Game Studio

1001 Threads of Mizan ist gleichzeitig das erste Spiel von MBC Game Studio. Hinter dem neuen Entwickler und Publisher steht ein internationales Team mit Erfahrung aus bekannten Studios wie BioWare, Hi-Rez, Ubisoft Montréal und Bungie.

Natürlich garantiert ein erfahrener Entwicklerstab noch lange kein gutes Spiel. Die Ausgangslage ist aber durchaus interessant.

Vor allem deshalb, weil sich das Studio mit seinem Debüt nicht für ein vollkommen austauschbares Fantasy-Szenario entschieden hat. Die Inspiration aus Tausendundeiner Nacht und der arabischen Folklore gibt dem Spiel eine eigene Richtung.

Die Präsentation auf der Gamescom hat diesen Ansatz dabei konsequent weitergeführt. Die Bibliothek, die Wüstenkulisse und der Geschichtenerzähler am Stand waren nicht einfach nur Dekoration, sondern passten hervorragend zu dem, was das Spiel vermitteln möchte.

Unser Fazit: Ein Teppich, der auf die Watchlist gehört

1001 Threads of Mizan hat uns auf der Gamescom positiv überrascht.

Das beginnt bereits bei der ungewöhnlichen Präsentation und setzt sich in der spielbaren Demo fort. Die Mischung aus Erkundung, schnellen Kämpfen, fliegenden Teppichen und gigantischen Bossgegnern funktioniert bereits in der gezeigten frühen Version erstaunlich gut.

Revolutionieren wird 1001 Threads of Mizan das Action-Adventure-Genre nach unserem aktuellen Eindruck vermutlich nicht. Viele der einzelnen Gameplay-Mechaniken kennen wir bereits aus anderen Spielen.

Aber das muss auch nicht unbedingt der Anspruch sein.

Denn das Gesamtpaket funktioniert. Die arabisch inspirierte Fantasywelt besitzt eine eigene Identität, die Optik konnte uns überzeugen und insbesondere das Zusammenspiel aus Flug und Kampf macht Lust auf mehr.

Seine größte Stärke könnte allerdings der Koop werden.

Nach unserer Demo würden wir 1001 Threads of Mizan deshalb definitiv als einen Titel bezeichnen, den Koop-Fans im Auge behalten sollten. Wenn MBC Game Studio bis zur Veröffentlichung noch an Feinschliff, Umfang und den Details arbeitet, könnte aus diesem außergewöhnlichen Fantasy-Abenteuer tatsächlich ein richtig starkes gemeinsames Spielerlebnis werden.

Ob es am Ende tatsächlich für das perfekte Zockerwochenende reicht, muss das fertige Spiel beweisen.

Unser erster Eindruck von der Gamescom macht jedenfalls Lust darauf, den Teppich wieder auszubreiten.

Die Gesamtübersicht zu:

1001 Threads of Mizan – Plattformen & Release

Plattformen: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC

PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC PC: Steam & Epic Games Store

Steam & Epic Games Store Spieler: 1–3 Spieler

1–3 Spieler Koop: Drop-in/Drop-out

Drop-in/Drop-out Crossplay: Ja, zwischen den meisten unterstützten Plattformen

Ja, zwischen den meisten unterstützten Plattformen Release: 2027

2027 Spielzeit: Noch nicht bekannt

Hinweis zur Berichterstattung:

Das in diesem Artikel verwendete Bildmaterial stammt aus dem offiziellen Pressekit zu 1001 Threads of Mizan. Sämtliche Rechte an den verwendeten Screenshots, Artworks, Logos und weiteren Bildmaterialien liegen bei MBC Game Studio und den jeweiligen Rechteinhabern.

Die im Artikel beschriebenen Eindrücke basieren auf einer von MBC Game Studio ermöglichten Hands-on-Demo auf der Gamescom 2026. Die vorgestellte Version befand sich zum Zeitpunkt unseres Anspielens noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Änderungen an Gameplay, Umfang, technischen Aspekten und weiteren Inhalten bis zur Veröffentlichung sind daher möglich.

Hier kommt ihr zur offiziellen Website von 1001 Threads of Mizan

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