Wer möchte das nicht schon immer mal machen? Einfach ein Scharfschützengewehr und ab die Post! 🔫💨

Das dachte sich wohl Dan alias Sniper Dan auch, als er endlich sein Scharfschützengewehr in den Händen hielt. 😎

Ich durfte das Spiel einmal testen und wir schauen es uns gaaaaaaanz naaaah an! 👀🔍

Vorab Infos zum Spiel:

Entwickler: Denki Ltd Publisher: PQube Erscheinungsdatum: 17.09.2026 Preis: 12,99 (Steam, PS5, Xbox, Nintendo Switch), 15,99 PS5 Hotshot Edition Genre: Wimmelspiel, Puzzle, Shooter-Mechanik, IndieGame, Gelegenheitsspiel, Rätsel Plattformen: PC / Steam, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch Steuerung: Maus & Tastatur, Controller Errungenschaften: 19 (Gamerscore auf Xbox bei 1000) Steam Deck: JA Spielmodus: Singleplayer Perspektive: First-Person / Ego-Perspektive Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Chinesisch, Polnisch, Türkisch

🎬 Hier geht’s zum Sniper Dan-Trailer:

🎯 Was ist Sniper Dan eigentlich?

Alsoooooo aufgepasst, hinsetzen! Zuhören! 👀😂

Das hier ist schon mal NICHT ein klassisches Sniper-Shooter-Spiel, was ihr jetzt denkt, nein nein! 😏 Es ist nämlich eine Mischung aus Wimmelspiel, Puzzle und First-Person-Shooter.. 🔫🧩

Ich meine, ihr kennt doch alle „Finde Waldo?“, Finde Walter?“ Wie auch immer es in den verschiedenen Ländern heißt, wir kennen es! 😂 Und genau das ist Sniper Dan. (Ja, n Waldo gibt’s hier auch ;)) 👀

Wir spielen also unseren NPC namens Dan (darum auch Sniper-Dan, you know?! 😎), der eindeutig ein „Problemlöser“ sein soll.. sollte.. möchte.. äääh ja. 😂 Aber der macht das nicht einfach so easy Peace.. sondern nimmt dafür ein Scharfschützengewehr. 🔫

Bitte nicht auf Menschen / Tiere schießen, wir benutzen das Gewehr NUR als Werkzeug, um alltägliche Probleme weg zu snip…. äääh zu lösen. 😂

n paar Beispiele gefälligst? 👀

🚰 Wasserhahn reparieren

🍂 Laub entfernen

🧟 Zombies finden

📷 n Kamera auslösen

und so weiter…

Grundprinzip: Problem suchen! Umgebung durchleuchten, Ziel finden und BOOM! 💥 Zack, Problem gelöst! So einfach, oder? 😂

🎯 Was bietet das Sniper Dan so?

Lt. den Infos gibt’s über 160 Jobs in verschiedenen Locations, also um sechs um genau zu sein. 🗺️

Wir haben optionale Aufträge, größere „Boss-Jobs“, Herausforderungen… 💥

Natürlich können wir Dan in knackige Kostüme stecken, unser tolles Gewehr upgraden, dekorieren und so weiter… also einiges zu tun!

Das tolle (für mich): Das Spiel ist lt. Entwickler, ich zitiere; „no generative AI was used“ LIEBEN WIR!!! ❤️🦊

🔥 160+ Jobs

📍 6 Locations

🔎 über 100+ Geheimnisse

📖 200+ Ambient Stories

🏆 verschiedene Sammelobjekte

✨ und vieles mehr…

🔫 Sniper Dan in AKTION!

Ran an das Gewehr und ab geht’s, aber erstmal gibt ne kleine Einführung. 🎯 Tutorial? Wie auch immer. Wir müssen ja erstmal beweisen, was wir drauf haben. 😎

Sniper Dan wird einfach erklärt, man versteht alles. Haben wir das Tutorial erfolgreich absolviert, geht es erst richtig los!

Wir landen also im „Perky Park“ als Startgebiet. Musik ist btw. immer dieselbe, aber passt gut zu dem Ganzen. 🎵

Rechts vom Bildschirm sehen wir unsere Quests, optional sind noch immer 10x Feuerwerk, 10 Bananen (alias Müllentsorgung) abschießen. 🎆🍌

Pro Location gibt’s es zudem auch einen Wally (wie oben erwähnt, „findet Waldo“) sowie einen Jiangshi zu finden und abzuknallen. Die sind btw. sehr gut versteckt ^^ also AUGEN AUF. 👁️🔍

Wir müssen wirklich ALLES mit dem Gewehr abschießen, können auch ranzoomen, damit wir besser was erkennen. 🔫🔎 Manchmal kommt ein „Boss“, den wir natürlich auch mit dem Gewehr bearbeiten müssen. 💥

Wir haben 3x Hinweise, die wir benutzen können, die zeigen, wo sich die aktuelle Quest gerade befindet. NICE. 😎👍

Mit den in der Location gesammelten Münzen können wir Artikel kaufen (auf der gegenüberliegenden Seite unseres Büros).

Unter anderem für:

🔫 Gewehr-Upgrade, Anpassungen

👕 Kostüme

🏠 Dekoration, Anpassungen

🥚 Gachapon-Sammlung

Nachdem ich n paar Deko-Artikel gekauft habe, damit das Büro ein wenig aufgehübscht ist, geht’s weiter. 🏠

Sniper Dan hat erstaunlichen Charme, das muss man lassen. ❤️ Es gibt einiges zu entdecken, wir finden viele lustige Szenen, wo wir uns einfach ein Lachen nicht verkneifen können. 😂

Einem Pelikan wird was in den allerwertesten geschoben, wir müssen einer Dame die Zigarette aus der Hand schießen (das hat natürlich prima geklappt, nicht), einen Shrimp davon abhalten, Donuts zu stehlen. 🦩🚬🍩😂

Natürlich kriegen wir auch noch andere Aufträge, da müssen wir „Pakete“ finden in den verschiedenen Locations, mensch, die sind zum Teil echt gut versteckt… 📦🔍

🎬 Hier geht’s zu meinem Video:

Dann klingelt das Telefon (welches wir natürlich abschießen, frag mich, wie das noch ganz sein kann?!?! 😂), wo wir rangehen, diese geben uns Zusatzaufgaben zu erledigen, aber relativ flott! Hier ist Zeitnot!!! ⏰😱 Also, schnell, schnell.

Wir können uns auch Minispiele noch freischalten (kaufen) –> Air Hockey z.B. oder Tennis, Bowling und so weiter. 🏒🎾🎳

Ab der zweiten Location kommt Bad Bea hinzu, die müssen wir aufhalten, damit die keinen Blödsinn macht. CHARME, Leute.. absoluter CHARME. 😂❤️

⭐ Sniper Dan Fazit – 3,5h ⭐

Das Spiel bietet wirklich hervorragenden Spielspaß für ein paar Stunden. 🎮 Wer gerne Wimmelbilder mag?! REIN DA. 🔥

Sniper-Dan ist lustig dargestellt, hat bei mir keinerlei großartige Fehler gemacht und funktioniert mit einfacher Grafik tadellos. 👍Die Musik ist zwar immer dieselbe, aber hier braucht’s nicht wirklich Abwechslung, wir sind genug mit SUCHEN beschäftigt. 😂🔎

Es gibt genügend Sprachen, hier ist für jeden was dabei! First-Person war bei mir wieder etwas schwierig, ABER machbar ^^ nur keine so schnellen Bewegungen. 😄

Ein abwechslungsreicher Abend, Gehirnzellen perfekt zum Einschalten oder eben Abschalten, jeder wie er mag! 🧠🎮❤️

© Presskit und Code wurde von PQube zur Verfügung gestellt. ❤️ (Diese Review spiegelt meine persönliche und unabhängige Meinung zum Spiel wider.)

✅ mal was neues was Wimmelspiel angeht

✅ Humor & Situationskomik

✅ Genügend Abwechslung

✅ Extra Suchziele

✅ Verständliches Tutorial

✅ Viele Sprachen

✅ lt. Entwickler ohne generative KI

✅ perfekt für entspannte Spielstunden

❌ Musik bleibt größtenteils gleich

❌ First-Person kann bei manchen Problemen verursachen

❌ Zusatzaufträge können teilweise Zeitdruck auslösen

❌ Spielprinzip bewusst simpel gehalten (was per se NICHT schlecht ist)

❌ Nach einigen Stunden kann sich das Suchen naturgemäß wiederholen