GC26 – Roco Kingdom: Dieses neue Open-World-Abenteuer will die Kindheit einer ganzen Generation zurückbringen

Gamescom 2026, Köln: 17 Jahre nach den Anfängen der Roco-Kingdom-IP bringt Tencent die Marke als modernes Multiplayer-Abenteuer zurück. Roco Kingdom kombiniert eine offene Welt mit sammelbaren Jhins, PvE, Arena-Kämpfen und sozialen Features. Dabei verspricht der Entwickler ein Free-to-Play-Modell ohne Pay-to-Win.

Eine alte Marke mit einem neuen Abenteuer

Manche Spiele begleiten ihre Fans über Jahre hinweg und werden irgendwann zu einem Teil der eigenen Kindheit. Genau das ist bei Roco Kingdom der Fall. Die ursprünglich 2010 als Browser-Spiel gestartete Marke hat sich über die Jahre zu einer umfangreichen IP entwickelt. Tencent Morefun Studios spricht inzwischen von mehr als 350 Millionen registrierten Spielern und einer Geschichte, die weit über das eigentliche Videospiel hinausgeht.

Mit der aktuellen Version möchte Tencent diese Marke nun in eine moderne Multiplayer-Welt überführen. Im Gespräch mit Xiaoye Tang von Tencent konnten wir einen genaueren Blick auf die Ideen hinter Roco Kingdom werfen.

Und bereits nach den ersten Erklärungen wird klar: Roco Kingdom möchte deutlich mehr sein als ein klassisches Sammelspiel.

Ein MMO mit Sammelfaktor

Im Kern handelt es sich bei Roco Kingdom um ein Multiplayer-MMO, das seine offene Welt mit einem Creature-Collection-System verbindet. Spieler erkunden die Welt, treffen auf die sogenannten Jhins, sammeln diese und können sie anschließend trainieren und in Kämpfen einsetzen.

Die grundsätzliche Ausrichtung dürfte vielen Spielern bekannt vorkommen. Während der Präsentation drängen sich Vergleiche mit Pokémon und Palworld geradezu auf: Kreaturen sammeln, trainieren und gegeneinander antreten lassen trifft auf eine frei erkundbare Welt und einen starken Multiplayer-Fokus.

Gleichzeitig möchte Roco Kingdom seine eigene Identität entwickeln. Die Entwickler legen großen Wert darauf, dass die Jhins nicht einfach nur austauschbare Kampfgefährten sind. Bereits das offizielle Material beschreibt unterschiedliche Eigenschaften, Formen und Fähigkeiten der Kreaturen sowie eigene Möglichkeiten, sie in der Welt einzusetzen.

Kein Pay-to-Win – Tencent setzt auf ein faires Modell

Einer der Punkte, die im Gespräch besonders deutlich hervorgehoben wurden, betrifft die Monetarisierung.

Roco Kingdom soll kostenlos spielbar sein und bewusst auf Pay-to-Win verzichten. Der Entwickler erklärte im Interview, dass es zwar einen Battle Pass geben soll, der Shop jedoch auf kosmetische Inhalte ausgerichtet ist. Damit soll verhindert werden, dass zahlende Spieler einen entscheidenden Vorteil gegenüber Spielern erhalten, die keinen zusätzlichen Cent investieren.

Auch beim eigentlichen Sammelsystem geht Tencent einen bemerkenswerten Weg. Laut Fact Sheet können sämtliche mehr als 400 Jinies kostenlos gesammelt werden. Ein klassisches Gacha-System soll es bei den Kreaturen nicht geben.

Gerade für ein Spiel, dessen Kern auf dem Sammeln und Trainieren von Kreaturen basiert, könnte dieses Modell ein wichtiger Unterschied zu vielen Genre-Konkurrenten werden.

Was passiert, wenn der Jhin verliert?

Besonders interessant ist ein System, das uns im Gespräch vorgestellt wurde.

Verliert ein Jhin einen Kampf und stirbt dabei, bedeutet das nicht, dass die mühsam gesammelte Kreatur endgültig verloren ist. Stattdessen verliert der Spieler ein Herz.

Das klingt zunächst nach einer kleinen Mechanik, könnte aber eine wichtige Rolle für das gesamte Kampfsystem spielen. Denn damit entsteht ein gewisses Risiko, ohne dass der Verlust eines geliebten oder seltenen Jhins gleich zum dauerhaften Rückschlag wird.

Wie genau sich dieses System im späteren Spielverlauf auswirkt und welche Konsequenzen der Verlust aller Herzen besitzt, müssen wir uns noch genauer ansehen. Die Grundidee ist allerdings interessant: Roco Kingdom möchte Spannung in seine Kämpfe bringen, ohne Spieler für eine einzelne Niederlage zu hart zu bestrafen.

PvE, Jhin-Kämpfe und Arena

Natürlich soll nicht ausschließlich gegen andere Spieler gekämpft werden. Auch PvE-Inhalte spielen eine Rolle und ermöglichen es den Spielern, ihre Charaktere und Jhins weiterzuentwickeln.

Die Jhins selbst treten anschließend in strategischen Kämpfen gegeneinander an. Ergänzt wird das System durch einen Arena-Modus, der insbesondere für Spieler interessant sein dürfte, die ihre Teams mit anderen Spielern messen möchten.

Damit entsteht ein recht klassischer Kreislauf: Welt erkunden, neue Jhins finden, diese trainieren, im PvE stärker werden und anschließend die eigene Zusammenstellung in Kämpfen und der Arena unter Beweis stellen.

Das offizielle Material hebt dabei ebenfalls die strategische Komponente hervor. Jinies sollen unterschiedliche Rollen innerhalb eines Teams übernehmen und sich in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten unterscheiden.

Multiplayer soll weltweit funktionieren

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der Multiplayer.

Außerhalb Chinas ist eine weltweit spielbare Multiplayer-Version geplant. Dabei soll ein sogenanntes Layer-System zum Einsatz kommen. Die genaue technische Umsetzung müssen wir uns noch genauer ansehen, grundsätzlich soll dieses System jedoch dabei helfen, die Spieler in einer gemeinsamen Welt zusammenzubringen und gleichzeitig eine funktionierende Online-Infrastruktur zu gewährleisten.

Bereits jetzt setzt Roco Kingdom auf plattformübergreifendes Spielen. Laut den Entwicklerinformationen werden PC, Android, HarmonyOS und iOS unterstützt, wobei die Daten zwischen den Plattformen synchronisiert werden können. Spieler sollen somit auch zwischen verschiedenen Geräten wechseln können.

Bild offizi. Pressekit Morefun Studios Tencent Bild offizi. Pressekit Morefun Studios Tencent Bild offizi. Pressekit Morefun Studios Tencent

Kommunikation gehört dazu

Für ein MMO ist natürlich auch die Kommunikation zwischen Spielern entscheidend.

Roco Kingdom soll hierfür ein Hybrid-Chat-System erhalten, das zwischen Party- und All-Chat unterscheidet. Besonders interessant ist dabei die geplante Möglichkeit, Sprache per Speech-to-Text in geschriebenen Chat umzuwandeln.

Gerade für Spieler auf mobilen Geräten könnte diese Funktion interessant werden, da längeres Tippen während des Spielens schnell umständlich wird.

Gleichzeitig passt das System zum grundsätzlichen Ansatz von Roco Kingdom: Die Welt soll nicht nur gemeinsam mit anderen Spielern erkundet werden, sondern auch soziale Interaktion ermöglichen.

Eine Welt voller Kindheitserinnerungen

Bei all den modernen MMO-Elementen darf ein Punkt nicht vergessen werden: Roco Kingdom ist eine Rückkehr zu einer bekannten Marke.

Das ursprüngliche Roco Kingdom startete bereits 2010 und entwickelte sich zu einer der größten chinesischen Gaming-IP. Neben dem Spiel entstanden unter anderem Animationsserien, Kinofilme, Bücher und Bühnenproduktionen. Insgesamt wurden laut Tencent bereits 152 Episoden verschiedener Animationsserien produziert, während vier Kinofilme zusammen mehr als 200 Millionen RMB einspielten.

Genau diese Nostalgie möchte Tencent mit der neuen Version nutzen. Das Unternehmen beschreibt die zentrale Idee selbst als „Childhood Magic Returns“ – die Rückkehr der Kindheitsmagie.

Gleichzeitig soll Roco Kingdom nicht ausschließlich ehemalige Fans ansprechen. Die offene Welt und das moderne Multiplayer-Konzept sollen auch neue Spieler erreichen.

Unser erster Eindruck

Roco Kingdom wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus mehreren bekannten Konzepten: Creature Collection erinnert an Pokémon, die offene Welt und der Multiplayer-Fokus lassen stellenweise an Palworld denken, während MMO-Elemente und soziale Systeme für eine langfristige Spielwelt sorgen sollen.

Interessant wird dabei vor allem die Umsetzung.

Denn mit über 400 sammelbaren Jhins, PvE, Arena-Kämpfen, einer offenen Welt und Multiplayer-Funktionen bringt Roco Kingdom bereits auf dem Papier einiges mit. Gleichzeitig könnte das versprochene Free-to-Play-Modell ohne Pay-to-Win ein echtes Argument für Spieler sein, die bei modernen Sammelspielen sonst schnell skeptisch werden.

Ob Tencent diese ambitionierten Versprechen auch spielerisch einlösen kann, wird letztendlich entscheidend sein. Besonders gespannt sind wir auf das Jhin-System, die Kämpfe und die Frage, wie sich die MMO-Komponente langfristig auf die offene Welt auswirkt.

Eines steht allerdings schon jetzt fest: Roco Kingdom möchte nicht einfach nur eine alte Marke zurückbringen. Tencent versucht, aus einer Kindheitserinnerung ein modernes Multiplayer-Abenteuer für eine neue Generation zu machen.

Hinweis zur Berichterstattung:

Dieser Artikel basiert auf den uns zur Verfügung gestellten Presse- und Informationsmaterialien zu Roco Kingdom sowie auf einem persönlichen Gespräch mit Xiaoye Tang von Tencent. Die genannten Informationen und Aussagen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Berichterstattung verfügbaren Entwicklungsstand des Spiels. Änderungen bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus sind möglich. Auch alle verwendeten Bilder sind aus dem offiziellen Pressekit von Morefun Studios.

Hier gehts zur Website von Roco Kingdom

Hier gehts zu Morefun Studios I Tencent

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