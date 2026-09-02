Xbox auf der Gamescom 2026 – 25 Jahre Xbox zum Anfassen

25 Jahre Xbox – und auf der Gamescom 2026 hat Microsoft ordentlich aufgefahren. Der Xbox-Stand in Halle 7 war dabei nicht einfach nur eine große Ansammlung von Spielstationen, sondern gleichzeitig eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Marke.

Schon beim Betreten des Standes war klar: Hier dreht sich alles um Xbox. Das große, grün beleuchtete Xbox-Logo war dabei kaum zu übersehen und passte perfekt zum Jubiläum.

Ein besonderer Bereich widmete sich der Geschichte von Xbox. In verschiedenen Vitrinen konnten Besucher einen Blick auf ältere Hardware, Komponenten und besondere Erinnerungsstücke werfen. Dazu kamen liebevoll eingerichtete Gaming-Zimmer, die unterschiedliche Generationen und das typische Xbox-Gefühl aufgriffen.

Das 25-jährige Xbox-Jubiläum war überall am Stand präsent. Besonders auffällig waren die Xbox-25-Jubiläumsprodukte, darunter Controller und weitere Hardware im transparenten grünen Design.

Damit schlug Xbox eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Gerade die ausgestellten älteren Konsolen und Komponenten machten deutlich, wie stark sich die Hardware über die Jahre verändert hat.

Die Spiele standen trotzdem im Mittelpunkt

Bei aller Nostalgie blieb natürlich das Wichtigste nicht auf der Strecke: Spielen.

Xbox hatte insgesamt 25 kommende Spiele und 140 Spielstationen dabei. Besucher konnten unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II, Fable, Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6, METRO 2039, STRANGER THAN HEAVEN und Alien: Isolation 2 ausprobieren.

Besonders interessant war Gears of War: E-Day, das auf der Gamescom erstmals öffentlich als spielbare Kampagnen-Demo angeboten wurde. Auch Halo: Campaign Evolved konnte direkt angespielt werden – für Halo-Fans natürlich ein echtes Highlight.

Bei Fable setzte Xbox dagegen auf eine Live-Demo von Playground Games, während bei Forza Horizon 6 unter anderem neue Features und Kooperationen im Mittelpunkt standen.

Xbox denkt auch an Barrierefreiheit

Was ebenfalls positiv auffiel: Xbox hat das Thema Accessibility sichtbar in den Stand integriert. Der Stand war rollstuhlgerecht gestaltet, adaptive Xbox Controller waren auf Anfrage verfügbar und einige Stationen verfügten über höhenverstellbare Tische und Monitore.

Zusätzlich gab es ein „Here to Help“-Team, einen Ruheraum sowie sensorische Hilfsmittel für Besucher, die eine reizärmere Umgebung benötigen.

Unser Eindruck

Der Xbox-Stand auf der Gamescom 2026 war für mich eine gelungene Mischung aus Nostalgie, Gegenwart und Zukunft.

Auf der einen Seite die Geschichte von 25 Jahren Xbox mit alten Konsolen, Controllern und Erinnerungsstücken. Auf der anderen Seite die kommenden Spiele und die aktuellen Entwicklungen rund um Xbox.

Und genau diese Mischung hat den Stand für mich interessant gemacht. Man konnte sich nicht nur anschauen, was Xbox heute ist, sondern bekam gleichzeitig einen Eindruck davon, wohin die Reise weitergeht.

25 Jahre Xbox – und auf der Gamescom wurde deutlich: Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei.

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