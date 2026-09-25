Trivia Murder Party 3 im Test – Neues Quiz-Chaos von Jackbox Games

Trivia Murder Party 3 im Test: Lustiges Quiz-Chaos, aber mit einer großen Sprachbarriere

Mit Trivia Murder Party 3 schickt Jackbox Games seinen makabren Quiz-Klassiker erstmals als eigenständiges Spiel ins Rennen. Statt gemütlich auf der Couch geht es diesmal unter anderem ins Camp Mass Acres, wo bis zu acht Spieler gemeinsam um ihr digitales Überleben kämpfen. Neben klassischen Trivia-Fragen warten verschiedene Minispiele, Sabotage und jede Menge schwarzer Humor auf die Spieler.

Wir haben Trivia Murder Party 3 nicht nur selbst gespielt, sondern direkt einem Praxistest unterzogen: Insgesamt 23 Zuschauer versuchten während unseres Streams mitzuspielen. Dabei zeigte sich schnell eine Schwäche, die für eine deutschsprachige Community durchaus relevant ist.

Gute Englischkenntnisse sind Pflicht

Der wohl größte Kritikpunkt von Trivia Murder Party 3 ist gleichzeitig eine Eigenschaft, die sich bereits auf der Steam-Seite deutlich zeigt: Das Spiel unterstützt derzeit ausschließlich Englisch – sowohl bei der Oberfläche als auch bei Audio und Untertiteln.

Grundsätzlich ist das bei einem Quizspiel natürlich kein ungewöhnliches Problem. Bei Trivia Murder Party 3 fällt die Sprachbarriere allerdings besonders stark ins Gewicht. Wer nicht über ein gutes englisches Sprach- und Textverständnis verfügt, hat nicht nur Schwierigkeiten, einzelne Fragen zu verstehen. Teilweise geht es auch darum, Wortspiele, Formulierungen oder bestimmte kulturelle Anspielungen überhaupt zu erkennen.

Genau das zeigte sich auch während unseres Streams. Von den 23 Zuschauern, die versucht haben mitzuspielen, fiel das Feedback überwiegend zurückhaltend bis negativ aus. Nicht unbedingt, weil die eigentlichen Spielmechaniken keinen Spaß gemacht hätten – sondern weil viele schlicht Schwierigkeiten hatten, die Fragen und Antworten schnell genug zu verstehen.

Und gerade bei einem Quizspiel ist Geschwindigkeit ein wichtiger Bestandteil des Spielprinzips.

Gute Fragen, aber nicht immer für jeden verständlich

Dabei sind die Fragen an sich durchaus gelungen. Trivia Murder Party 3 schafft es, klassische Wissensfragen mit absurden Situationen und dem typischen schwarzen Humor der Reihe zu verbinden.

Problematisch wird es dort, wo das Spiel sehr stark auf amerikanische Begriffe, Popkultur oder Humor setzt. Was für einen US-Spieler möglicherweise eine offensichtliche Anspielung oder ein gut platzierter Witz ist, kann für deutsche Spieler schnell zu einer Frage werden, bei der schlicht der kulturelle Kontext fehlt.

Das ist besonders ärgerlich, weil dadurch nicht unbedingt das Wissen entscheidet, sondern teilweise die Frage, wie vertraut man mit amerikanischer Kultur und englischer Sprache ist.

Auch andere Spieler äußern auf Steam bereits ähnliche Kritik. So bemängeln einige Rezensionen unter anderem einen starken Fokus auf USA-spezifische Fragen und schwer verständliche Begriffe.

Gemeinsam macht es trotzdem Spaß

Trotz dieser Kritik bleibt das Grundprinzip von Trivia Murder Party 3 unterhaltsam. Das Spiel lebt davon, dass mehrere Menschen gemeinsam spielen, sich gegenseitig beobachten und über die teilweise absurden Situationen lachen.

Neben den Quizfragen gibt es insgesamt elf Killing Floors, darunter neue Minispiele und überarbeitete Varianten bekannter Herausforderungen. Dazu kommen vier sogenannte Plot Twists, die den Ablauf der Quizrunden verändern können. Online sind außerdem Cross-Platform-Partien sowie Matchmaking möglich.

Gerade mit einer Gruppe, die das notwendige Englisch beherrscht, kann dadurch ordentlich Chaos entstehen.

Für unsere eigene Community zeigte sich allerdings ein anderes Bild: Ein großer Teil der Zuschauer konnte dem Spiel sprachlich nicht problemlos folgen. Dadurch verpuffte ein Teil des eigentlichen Partyspiel-Faktors.

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Early Access sollte man nicht vergessen

Bei aller Kritik sollte außerdem berücksichtigt werden, dass sich Trivia Murder Party 3 aktuell noch im Early Access befindet. Jackbox Games hat bereits weitere Inhalte und Verbesserungen angekündigt, darunter zusätzliche Killing Floors, Death Blows und Plot Twists sowie regelmäßige Updates für die Trivia-Inhalte.

Das bedeutet auch: Einige unserer Kritikpunkte könnten sich im Laufe der Entwicklung noch verändern.

Eine deutsche Lokalisierung wäre aus unserer Sicht allerdings besonders interessant. Gerade bei einem Spiel, das stark von Sprache, Wortwitz und schnellem Verständnis lebt, könnte eine Übersetzung die Zielgruppe deutlich erweitern.

Fazit

Trivia Murder Party 3 hat grundsätzlich eine gute Grundlage für einen chaotischen und unterhaltsamen Spieleabend. Die Mischung aus Quizfragen, Minispielen, schwarzem Humor und gegenseitiger Sabotage funktioniert – vorausgesetzt, alle Beteiligten verstehen ausreichend Englisch.

Genau hier liegt für uns allerdings das größte Problem: Für eine deutschsprachige Gruppe ist die Einstiegshürde deutlich höher, als sie bei einem Partyspiel sein müsste.

Unser Test mit 23 Zuschauern hat gezeigt, dass die Sprachbarriere einen erheblichen Einfluss auf den Spielspaß haben kann. Die Fragen sind grundsätzlich abwechslungsreich und unterhaltsam, allerdings sorgen amerikanische Begriffe, kulturelle Anspielungen und Wortwitze immer wieder dafür, dass Inhalte nicht bei jedem Spieler ankommen.

Wer gutes Englisch spricht und mit amerikanischem Humor sowie Popkultur etwas anfangen kann, dürfte mit Trivia Murder Party 3 deutlich mehr Spaß haben. Für Spieler mit schwächeren Englischkenntnissen kann dagegen schnell Frust entstehen.

Da sich das Spiel noch im Early Access befindet, bleibt abzuwarten, wie sich Trivia Murder Party 3 weiterentwickelt. Eine deutsche Lokalisierung könnte dabei aus unserer Sicht einen deutlichen Unterschied machen und das Spiel für eine wesentlich größere Community zugänglich machen.

Unsere Wertung: 7/10

Trivia Murder Party 3 ist ein unterhaltsames Partyspiel mit guten Fragen, witzigen Minispielen und jeder Menge Chaos. Die fehlende deutsche Sprache und der teilweise sehr stark auf die amerikanische Kultur zugeschnittene Humor schränken das Spielerlebnis für deutschsprachige Gruppen allerdings spürbar ein.

7 von 10 Punkten sind deshalb unser aktueller Eindruck – mit Potenzial nach oben, sollte sich beim Thema Zugänglichkeit und den Inhalten noch etwas tun.

Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert sowohl auf offiziellen Presseinformationen von Jackbox Games als auch auf unseren eigenen Eindrücken während einer Anspielsession auf der Gamescom 2026 und den vergangenen Playtests. Der für diesen Test verwendete Produktschlüssel wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies hatte keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder den Inhalt des Artikels. Die persönlichen Einschätzungen und Bewertungen spiegeln die Eindrücke des Autors während der zur Verfügung gestellten Spielsession wider. Alle verwendeten Bilder wurden uns zur Verfügung gestellt und dienen der Berichterstattung.

Hier gehts zur Steam Seite von Trivia Murder Party III

Hier kommt ihr zu Jackbox Games

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