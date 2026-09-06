GC26 – Sea of Remnants angespielt: Dieses Ocean-Fantasy-RPG könnte ein echter Geheimtipp werden

Zwischen Puppen, Piraten und rundenbasierten Bosskämpfen – Sea of Remnants verbindet eine ungewöhnliche Welt mit taktischem RPG-Gameplay

Auf den ersten Blick wirkt Sea of Remnants wie eines dieser Spiele, bei denen man bereits nach wenigen Sekunden weiß, ob der eigene Geschmack getroffen wurde. Die auffällige Puppenoptik, die farbenfrohe Ocean-Fantasy-Welt und der ungewöhnliche Stil sind definitiv nicht alltäglich. Auf der gamescom 2026 konnten wir einen ersten Blick auf das kommende Free-to-Play-RPG von Joker Studio und NetEase Games werfen – und gerade die Bosskämpfe haben dabei einen überraschend positiven Eindruck hinterlassen.

Ganz fertig ist unser Urteil allerdings noch nicht. Dafür war die Anspielzeit schlicht zu kurz. Trotzdem hat Sea of Remnants bereits einige interessante Ansätze gezeigt, die definitiv Lust auf mehr machen.

Eine Welt voller Puppen und verlorener Erinnerungen

In Sea of Remnants übernehmen wir die Rolle eines Sailors, der seine Erinnerungen verloren hat. Gemeinsam mit einem mysteriösen Mädchen begeben wir uns auf eine Reise über einen riesigen Ozean. Unser Ziel: herausfinden, was mit unserer Vergangenheit passiert ist und welche Geheimnisse hinter dem sogenannten Sea of Remnants stecken.

Dabei bewegen wir uns zwischen zahlreichen Inseln, treffen auf unterschiedlichste Charaktere und kehren immer wieder in die Hafenstadt Orbtopia zurück.

Gerade die visuelle Gestaltung fällt dabei sofort ins Auge. Sämtliche Figuren besitzen einen ausgeprägten Puppetfolk-Look, der sich auch in der Gestaltung der Welt wiederfindet. Die Entwickler kombinieren dabei einen bunten Animationsstil mit Comic-Elementen, Graffiti und teilweise surrealen beziehungsweise glitchartigen Einflüssen.

Ob man diesen Stil liebt oder eher nichts damit anfangen kann, dürfte eine sehr persönliche Frage sein. Uns hat die Optik allerdings durchaus gefallen. Sea of Remnants besitzt definitiv eine eigene Identität und sieht nicht wie das nächste generische Fantasy-RPG aus.

Bild Presskit Sea of Remnants (NetEase Games) Bild Presskit Sea of Remnants (NetEase Games) Bild Presskit Sea of Remnants (NetEase Games) Bild Presskit Sea of Remnants (NetEase Games)

Eine Open World, die neugierig macht

Das Herzstück des Spiels ist der Ozean. Mit unserem Schiff erkunden wir eine große offene Welt, entdecken Inseln, treffen auf neue Charaktere und stoßen auf unterschiedliche Ereignisse.

Dabei folgt Sea of Remnants einem wiederkehrenden Prinzip: Segel setzen, erkunden, sammeln und nach Orbtopia zurückkehren.

Das klingt zunächst stark nach einer klassischen Roguelike-Struktur. Jede Reise kann sich verändern und neue Gegner, Bosse, Crewmitglieder, Ausrüstung und weitere Möglichkeiten bereithalten. Gleichzeitig bleibt der Fortschritt zwischen den Reisen bestehen. Ressourcen, die wir während unserer Expeditionen sammeln, können in Orbtopia eingesetzt werden, um unsere Crew und unser Schiff dauerhaft weiterzuentwickeln.

Genau hier könnte langfristig eine der größten Stärken des Spiels liegen. Denn die Entwickler wollen nicht einfach eine große Open World präsentieren, sondern eine Welt, die wir immer wieder neu bereisen können.

Unser erster Eindruck von der Open World war dabei durchaus positiv. Die verschiedenen Umgebungen wirken einladend und machen neugierig darauf, was sich hinter der nächsten Insel befindet. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch ehrlich bleiben: Für eine belastbare Aussage über die Größe und Abwechslung der Welt war unsere Spielzeit schlicht zu kurz.

Rundenbasierte Kämpfe mit einem Hauch Clair Obscur

Besonders interessant wurde es für uns beim Kampfsystem.

Sea of Remnants setzt auf rundenbasierte Gefechte, bei denen die Zusammenstellung unserer Crew eine wichtige Rolle spielt. Charaktere verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und können für verschiedene Rollen eingesetzt werden. Dazu kommen Spezialangriffe, Schutzmechaniken, Ausrüstung und weitere Möglichkeiten, die eigene Gruppe auf die jeweiligen Gegner abzustimmen.

Und genau hier mussten wir während des Anspielens immer wieder an Clair Obscur: Expedition 33 denken.

Das betrifft vor allem die Inszenierung der Kämpfe und die Art und Weise, wie Spezialangriffe und Schutzmechaniken miteinander verbunden werden. Gerade bei den Bosskämpfen entstand dadurch ein vertrautes Gefühl, ohne dass Sea of Remnants einfach versucht, das erfolgreiche französische RPG zu kopieren.

Die Bosskämpfe haben uns dabei besonders viel Spaß gemacht. Sie fühlten sich deutlich interessanter an als einfache Standardbegegnungen und haben bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, welches taktische Potenzial im Kampfsystem stecken könnte.

Was uns allerdings gefehlt hat

Eine Sache haben wir während unserer Spielzeit allerdings vermisst: die aktive Pariermechanik aus Clair Obscur.

Wer bei Clair Obscur: Expedition 33 gerade das Timing beim Parieren und Ausweichen liebt, wird in Sea of Remnants zunächst eine andere Art von Kampfsystem vorfinden. Die Entwickler legen den Schwerpunkt stärker auf Teamzusammenstellung, Fähigkeiten, Synergien und taktische Entscheidungen statt auf reaktionsbasierte Eingaben.

Das ist grundsätzlich kein Kritikpunkt am Spiel selbst – schließlich verfolgt Sea of Remnants einen anderen Ansatz. Trotzdem hätten wir uns gerade bei den Bosskämpfen ein vergleichbares aktives Element gewünscht.

Denn die Kombination aus taktischer Vorbereitung und anschließendem Reagieren auf die Angriffe der Bosse hätte dem Kampfsystem unserer Meinung nach noch eine zusätzliche Ebene geben können.

Über 300 Begleiter sorgen für enormes Potenzial

Wie tief das System tatsächlich gehen wird, lässt sich momentan noch nicht vollständig beurteilen. Die Entwickler sprechen inzwischen von über 300 möglichen Begleitern, die wir auf unseren Reisen kennenlernen und in unsere Abenteuer einbinden können.

Damit dürfte die Zusammenstellung der eigenen Crew langfristig eine enorme Rolle spielen.

Charaktere verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und können für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Zusätzlich lassen sich Crewmitglieder weiterentwickeln und mit neuen Möglichkeiten ausstatten. Die Entwickler sprechen dabei unter anderem von versteckten Berufen und freischaltbaren Fähigkeiten.

Gerade dieser Punkt macht uns neugierig. Denn bei über 300 Charakteren stellt sich natürlich die Frage, wie stark sich die einzelnen Figuren tatsächlich voneinander unterscheiden und wie viele unterschiedliche Builds am Ende möglich sein werden.

Hier müssen wir allerdings noch auf weitere Informationen oder eine längere Testphase warten.

Orbtopia wird zum Zuhause zwischen den Reisen

Nach unseren Expeditionen geht es zurück nach Orbtopia. Die Stadt fungiert dabei als zentrale Anlaufstelle zwischen den einzelnen Reisen.

Hier können wir unsere Crew vorbereiten, Ausrüstung verbessern und unser Schiff weiter ausbauen. Gleichzeitig soll Orbtopia nicht einfach nur ein Menü mit hübscher Kulisse sein. Die Stadt entwickelt sich abhängig von unseren Entscheidungen weiter und wird von unterschiedlichen Fraktionen und Charakteren beeinflusst.

Auch abseits des eigentlichen Abenteuers soll es dort einiges zu tun geben. Angeln, Kochen, Mahjong und weitere Aktivitäten gehören zum Angebot der Stadt.

Das könnte Sea of Remnants eine angenehme Abwechslung zu den eigentlichen Expeditionen geben.

Das Schiff ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel

Natürlich darf bei einem Spiel über Piraten und eine riesige Ozeanwelt auch das eigene Schiff nicht fehlen.

Das Schiff dient als mobile Basis und kann mit verschiedenen Teilen und Kanonen ausgestattet und verbessert werden. Je stärker unser Schiff wird, desto weiter können wir uns offenbar in unbekannte Gebiete vorwagen.

Neben der Erkundung des Meeres erwarten uns außerdem verschiedene Begegnungen auf See. Die offiziellen Informationen sprechen sowohl von unterschiedlichen Seebegegnungen als auch von Echtzeit-Navigation und Gefechten auf dem Wasser.

Gerade diese Kombination aus Inselerkundung, Crew-Management und Seefahrt könnte langfristig dafür sorgen, dass sich Sea of Remnants angenehm abwechslungsreich spielt.

Free-to-Play mit langfristigem Fragezeichen

Sea of Remnants soll als Free-to-Play-Titel erscheinen. Geplant sind optionale In-App-Käufe, darunter kosmetische Inhalte und ein Battle Pass.

Wie fair und angenehm dieses Modell letztendlich ausfällt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht beurteilen. Gerade bei einem Spiel, das stark auf zahlreiche Charaktere, Crew-Aufbau und langfristige Progression setzt, dürfte die Monetarisierung ein wichtiger Punkt werden.

Hier werden wir spätestens während der kommenden Beta-Tests genauer hinschauen.

Closed Beta startet im Dezember 2026

Lange müssen wir auf die nächste größere Gelegenheit nicht mehr warten. Joker Studio und NetEase Games haben im Rahmen der gamescom 2026 angekündigt, dass Sea of Remnants im Dezember 2026 in eine Closed Beta starten soll.

Das Spiel befindet sich derzeit für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie iOS und Android in Entwicklung. Auch deutsche Texte sind vorgesehen.

Eine vollständige Veröffentlichung ist für Early 2027 geplant.

Unser Ersteindruck: Empfehlung für RPG-Fans

Nach unserer kurzen Anspielzeit auf der gamescom können wir Sea of Remnants definitiv empfehlen – zumindest all jenen, die mit dem ungewöhnlichen Artstyle etwas anfangen können und rundenbasierte RPGs mögen.

Vor allem die Bosskämpfe haben bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen. Die Kombination aus Spezialangriffen, Schutzmechaniken und Crew-Synergien erinnert stellenweise durchaus an Clair Obscur: Expedition 33, auch wenn Sea of Remnants einen anderen Schwerpunkt setzt.

Ein wenig haben wir die aktive Pariermechanik vermisst. Dafür scheint das Crew-System mit hunderten möglichen Begleitern, unterschiedlichen Fähigkeiten und langfristiger Entwicklung enorm viel Potenzial zu besitzen.

Noch können wir nicht sagen, ob daraus am Ende ein wirklich herausragendes RPG wird. Dafür fehlt uns schlicht die Spielzeit. Aber genau das ist vielleicht das beste Zeichen: Nach unserem Anspielen wollten wir mehr sehen.

Die offene Welt macht neugierig, die Bosskämpfe machen Spaß und die ungewöhnliche Puppenoptik verleiht dem Spiel einen eigenen Charakter.

Unser bisheriger Eindruck: Sea of Remnants sollte man definitiv im Auge behalten und das reinschauen in ein Free-to-play Game hat mir noch nie geschadet.

Hier gehts zum Trailer:

Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert auf unseren persönlichen Eindrücken aus einer Anspielsession während der gamescom 2026 sowie auf offiziellen Informationen des Publishers und Entwicklers. Da sich Sea of Remnants zum Zeitpunkt unserer Anspielsession noch in Entwicklung befindet, können sich einzelne Inhalte, Systeme und Funktionen bis zur Veröffentlichung noch verändern. Alle verwendeten Bilder sind aus dem offiziellen Pressekit. Alle Lizenzen und Rechte bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

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