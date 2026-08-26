Star Wars Zero Company – Morgen können wir endlich in den Krieg hinter dem Krieg eintauchen

Ein neues Star Wars-Abenteuer setzt auf rundenbasierte Taktik und die letzten Tage der Klonkriege

Star Wars ist aus der Gaming-Welt eigentlich nicht mehr wegzudenken. Von großen Action-Abenteuern über Weltraumschlachten bis hin zu LEGO-Spielen hat das Universum bereits zahlreiche Genres besucht. Mit Star Wars Zero Company erwartet uns nun allerdings etwas, das wir in dieser Form bisher nur selten gesehen haben: ein klassisches rundenbasiertes Taktikspiel im Star-Wars-Universum.

Am 27. August 2026 ist es endlich so weit. Dann erscheint Star Wars Zero Company für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Entwickelt wird das Spiel von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games. Publisher ist Electronic Arts. Im Mittelpunkt steht dabei eine Geschichte, die während der letzten Phase der Klonkriege spielt und uns einen etwas anderen Blick auf den bekannten Konflikt zwischen Republik und Separatisten ermöglicht.

Und genau das macht das Spiel für mich besonders interessant.

Ein Krieg hinter dem Krieg

Die Klonkriege kennen Star-Wars-Fans mittlerweile ziemlich genau. Jedi, Klone, Separatisten und die großen Schlachten zwischen den beiden Fraktionen gehören zu den bekanntesten Geschichten der weit entfernten Galaxis.

Star Wars Zero Company möchte allerdings nicht einfach eine weitere große Schlacht erzählen.

Stattdessen befinden wir uns mitten in einem geheimen Konflikt, der im Schatten des eigentlichen Krieges stattfindet.

Wir übernehmen die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Galaktischen Republik. Dieser führt die sogenannte Zero Company an – eine ungewöhnliche Truppe aus Kämpfern, die unterschiedlicher kaum sein könnte.

Gemeinsam müssen sie einer neuen Bedrohung auf die Spur kommen.

Dabei geht es um Kundri Fathom, die Anführerin eines geheimnisvollen Kultes namens Infinite Coil. Die Gruppierung steht den Separatisten nahe und verfolgt ihre eigenen Ziele. Hawks und seine Truppe müssen verhindern, dass sich die Bedrohung weiter ausbreitet.

Die Zero Company ist alles andere als gewöhnlich

Was mir an der Grundidee besonders gefällt, ist die Zusammenstellung unseres Teams.

Hier bekommen wir nicht einfach eine Gruppe von Klonen vorgesetzt. Stattdessen treffen innerhalb der Zero Company ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander.

Ein kampferprobter Klonsoldat kann ebenso Teil der Truppe sein wie eine Mandalorianerin, eine Jedi-Padawan oder ein Umbaraner.

Damit hat jeder Charakter seine eigenen Fähigkeiten und Stärken.

Genau das dürfte auch für das Gameplay eine wichtige Rolle spielen. Denn bei einem rundenbasierten Taktikspiel kommt es natürlich nicht nur darauf an, möglichst viele Gegner auszuschalten.

Die richtige Positionierung, die Fähigkeiten unserer Einheiten und die Zusammensetzung des Teams können über Erfolg oder Niederlage entscheiden.

Jeder Schritt zählt

Der Name des Spiels ist dabei eigentlich schon Programm.

Star Wars Zero Company setzt auf rundenbasierte taktische Gefechte. Wir müssen unsere Einheiten über das Schlachtfeld bewegen, Deckung nutzen und genau überlegen, wann welcher Charakter seine Fähigkeiten einsetzen sollte.

Wer einfach blind nach vorne stürmt, dürfte dabei nicht besonders weit kommen.

Besonders interessant wird die Mischung aus den unterschiedlichen Klassen und Fähigkeiten der Charaktere. Jeder Operator soll seine eigene Rolle im Team übernehmen können.

Das erinnert natürlich unweigerlich an Spiele wie XCOM.

Allerdings möchte Zero Company nicht einfach nur ein Star-Wars-Skin für ein bekanntes Taktikspiel sein. Die Entwickler legen gleichzeitig großen Wert auf die Geschichte und die Beziehungen zwischen den Charakteren.

Eure Truppe, eure Entscheidungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Individualisierung.

Hawks lässt sich individuell gestalten und auch selbst erstellte Agenten können Teil der Zero Company werden. Dabei stehen unter anderem verschiedene Spezies, Stimmen und Outfits zur Verfügung.

Die Auswahl reicht beispielsweise von Menschen über Togruta und Twi’lek bis hin zu Zabrak und Devaronianern.

Dadurch soll unsere Zero Company nicht bei jedem Spieler exakt gleich aussehen.

Noch interessanter wird es allerdings bei den Beziehungen innerhalb des Teams.

Zwischen den Missionen können wir unsere Basis verwalten, unsere Truppe vorbereiten und Beziehungen zwischen den Mitgliedern aufbauen.

Damit möchte Bit Reactor die taktischen Gefechte stärker mit der Geschichte verbinden.

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Eine neue Geschichte im Clone-Wars-Universum

Für Star-Wars-Fans dürfte natürlich vor allem die Geschichte interessant werden.

Denn obwohl Zero Company viele neue Charaktere einführt, bewegen wir uns in einer bekannten Ära.

Die letzten Tage der Klonkriege bieten schließlich genügend bekannte Schauplätze und Figuren, mit denen sich eine neue Geschichte erzählen lässt.

Und genau davon macht das Spiel Gebrauch.

Im Verlauf des Spiels treffen wir nicht nur auf neue Charaktere. Auch bekannte Figuren aus der Clone-Wars-Zeit spielen eine Rolle.

Dazu gehört unter anderem Anakin Skywalker, der erneut von Matt Lanter gesprochen wird. Auch weitere bekannte Stimmen aus dem Star-Wars-Universum sind mit dabei.

Der erst kürzlich veröffentlichte finale Trailer hat außerdem die Rückkehr von Captain Rex gezeigt.

Für Fans der Clone-Wars-Serie dürfte das natürlich ein ziemlich großes Highlight sein.

Kein klassisches Star Wars, aber vielleicht genau deshalb interessant

Was Star Wars Zero Company für mich so spannend macht, ist der Genrewechsel.

Wir bekommen kein neues Lichtschwert-Abenteuer und auch keinen weiteren klassischen Shooter.

Stattdessen müssen wir uns mit unseren Entscheidungen auseinandersetzen und unsere Truppe taktisch über das Schlachtfeld führen.

Das könnte genau die Abwechslung sein, die das Star-Wars-Universum aktuell gebrauchen kann.

Natürlich muss sich erst zeigen, wie gut die einzelnen Systeme am Ende miteinander funktionieren.

Gerade bei einem Taktikspiel ist die Balance entscheidend. Wenn die Gefechte zu einfach werden, verlieren sie schnell ihren Reiz. Sind sie dagegen unnötig kompliziert oder zu stark von Zufall abhängig, kann der Spielspaß ebenfalls darunter leiden.

Hier wird der Release zeigen müssen, ob Bit Reactor die richtige Mischung gefunden hat.

Morgen beginnt der Krieg

Viel länger müssen wir allerdings nicht mehr warten.

Star Wars Zero Company erscheint am 27. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Ausgangslage gefällt mir persönlich schon einmal ziemlich gut.

Ein rundenbasiertes Taktikspiel im Star-Wars-Universum, eine komplett neue Söldnereinheit, bekannte Charaktere aus den Klonkriegen und eine Geschichte, die abseits der großen Schlachten erzählt wird.

Das klingt nach einer Kombination, die durchaus funktionieren kann.

Vor allem die Zero Company selbst könnte dabei zum Herzstück des Spiels werden. Wenn es Bit Reactor gelingt, die einzelnen Charaktere nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch interessant zu gestalten, könnte uns hier deutlich mehr erwarten als ein weiteres Star-Wars-Spiel.

Unser vorläufiger Eindruck

Star Wars Zero Company geht einen interessanten Weg.

Statt auf schnelle Action setzt das Spiel auf taktische Entscheidungen, Charakterentwicklung und eine Geschichte innerhalb der letzten Tage der Klonkriege.

Genau das macht den Titel für mich spannend.

Ob die taktischen Gefechte langfristig überzeugen und ob die Geschichte rund um Hawks und seine Zero Company tatsächlich mit den großen Star-Wars-Erzählungen mithalten kann, werden wir erst mit der finalen Version beurteilen können.

Die Voraussetzungen sind aber definitiv vorhanden.

Gerade Fans der Clone Wars-Ära dürften morgen genauer hinschauen. Denn mit bekannten Figuren wie Anakin und Captain Rex, einer komplett neuen Truppe und einem ungewöhnlichen Gameplay-Konzept könnte Star Wars Zero Company eine ziemlich interessante Ergänzung für das Star-Wars-Universum werden.

Der Krieg hinter dem Krieg beginnt am 27. August.

Star Wars Zero Company – Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Bit Reactor / Lucasfilm Games Publisher Electronic Arts Genre Rundenbasiertes Taktikspiel Spielmodus Singleplayer Release 27. August 2026 Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Setting Klonkriege Hauptfigur Hawks Gegner Infinite Coil / Separatisten Besonderheiten Charakter-Individualisierung, Squad-Management, Beziehungen

Vorläufiges Fazit von Thomas (Games-Mag)

„Star Wars Zero Company“ wagt etwas, das wir im Star-Wars-Universum nicht jeden Tag sehen: ein taktisches Singleplayer-Abenteuer, bei dem nicht der nächste Lichtschwertkampf, sondern unsere Entscheidungen auf dem Schlachtfeld im Mittelpunkt stehen. Die Kombination aus Klonkriegs-Setting, individuellen Charakteren und rundenbasierten Gefechten macht definitiv neugierig. Besonders spannend dürfte dabei die Frage werden, wie stark unsere Entscheidungen und Beziehungen innerhalb der Zero Company tatsächlich Einfluss auf die Geschichte nehmen. Morgen wissen wir mehr.

Hinweis zur Berichtserstattung:

Die Informationen in diesem Beitrag basieren auf offiziellen Angaben von Electronic Arts, Bit Reactor und Lucasfilm Games sowie veröffentlichtem Gameplay- und Bildmaterial. Die für den Artikel verwendeten Pressebilder stammen aus dem EA Press Portal. Alle Bilder dienen der redationellen Berichtserstattung. Alle Rechte und Lizenzen bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

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