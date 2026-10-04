The Witcher 3 Remastered: Vom Hexer zum nächsten Kapitel – So geht es mit The Witcher weiter

The Witcher 3 Remastered: Wild Hunt ist zurück – und das mehr als elf Jahre nach dem ursprünglichen Release. Mit dem Remastered-Upgrade hat CD PROJEKT RED sein erfolgreichstes Witcher-Abenteuer technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Doch hinter der Rückkehr von Geralt steckt deutlich mehr als eine hübschere Version eines alten Rollenspiels: 65 Millionen verkaufte Exemplare, ein neuer Steam-Spielerrekord, eine weitere große Erweiterung im Jahr 2027 und schließlich The Witcher 4 im Jahr 2028 machen deutlich, dass CD PROJEKT RED langfristig mit seinem Hexer-Universum plant.

Ein Klassiker kehrt zurück

Als The Witcher 3: Wild Hunt im Mai 2015 erschien, setzte CD PROJEKT RED neue Maßstäbe für Open-World-Rollenspiele. Eine riesige Welt, zahlreiche Nebenquests, komplexe Charaktere und Entscheidungen mit teilweise weitreichenden Konsequenzen machten Geralt von Riva zu einer der bekanntesten Figuren der modernen Videospielgeschichte.

Mehr als elf Jahre später bekommt das Rollenspiel nun eine neue technische Grundlage.

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ist am 29. September 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und erstmals auch nativ für Nintendo Switch 2 erschienen. Besitzer der bisherigen Version erhalten das Upgrade kostenlos. Auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sind Bestandteil der überarbeiteten Fassung.

Dabei handelt es sich nicht lediglich um ein kleines Grafik-Update. CD PROJEKT RED hat zahlreiche Bereiche des Spiels überarbeitet und modernisiert.

Verbesserte Texturen, Animationen, Beleuchtung und technische Optimierungen gehören ebenso dazu wie überarbeitete Gameplay-Systeme, eine modernisierte Benutzeroberfläche, Verbesserungen beim Modding und zusätzliche Optionen für die Kamera. Auf dem PC kommen zudem moderne Rendering-Technologien wie Path Tracing und Unterstützung aktueller Upscaling- und Frame-Generation-Technologien hinzu.

Auch die Zugänglichkeit wurde erweitert. Unter anderem bietet das Remastered eine sogenannte Bard’s Ballad-Voreinstellung, mit der sich zahlreiche Gameplay- und Komfortoptionen vereinfachen lassen. Damit möchte CD PROJEKT RED das Spiel auch für Spieler zugänglicher machen, die sich mit einigen der komplexeren Systemen des ursprünglichen Spiels schwertaten.

65 Millionen Verkäufe – und kein Ende in Sicht

Die vielleicht beeindruckendste Zahl kommt allerdings nicht aus den technischen Neuerungen.

The Witcher 3: Wild Hunt hat inzwischen mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft.

Damit gehört das Rollenspiel nicht nur zu den erfolgreichsten Titeln seiner Generation, sondern zu den größten Verkaufserfolgen der Videospielgeschichte. Noch beeindruckender wird die Zahl, wenn man die komplette Marke betrachtet: Die Witcher-Reihe kommt inzwischen auf mehr als 90 Millionen verkaufte Spiele.

Diese Zahlen zeigen vor allem eines: Die Nachfrage nach der Welt von Geralt, Ciri, Yennefer und Co. ist auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release ungebrochen.

Und das Remastered liefert dafür direkt den nächsten Beweis.

Über 120.000 Spieler gleichzeitig auf Steam

Auf Steam konnte The Witcher 3 mit der Veröffentlichung des Remastered sogar seinen bisherigen Spielerrekord übertreffen.

Am 29. September 2026 erreichte das Spiel laut SteamDB einen neuen Höchststand von 120.975 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit wurde der bisherige Rekord von rund 103.000 Spielern aus dem Januar 2020 deutlich übertroffen. Damals hatte die Netflix-Serie für einen enormen erneuten Spieleransturm gesorgt.

Der aktuelle Erfolg ist dabei besonders interessant, weil es sich nicht um ein komplett neues Spiel handelt. Viele Spieler kehren schlicht nach Jahren zurück, um erneut durch Velen, Novigrad, Skellige und Toussaint zu ziehen.

Das Remastered schafft damit etwas, das bei vielen älteren Spielen nur schwer gelingt: Es bringt einen über zehn Jahre alten Titel wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

2027 wartet bereits das nächste Abenteuer

Eigentlich hätte die Geschichte von Geralt nach Blood and Wine endgültig abgeschlossen sein können. CD PROJEKT RED selbst bezeichnete die Erweiterung einst als Abschluss von Geralts Geschichte in The Witcher 3.

Doch nun bekommt der Hexer noch ein letztes großes Abenteuer.

Mit The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past erscheint 2027 die mittlerweile dritte große Erweiterung für das Rollenspiel. Entwickelt wird sie gemeinsam mit Fool’s Theory. CD PROJEKT RED bezeichnet das Projekt als vollwertige Erweiterung und kündigte die Rückkehr Geralts bereits im Mai 2026 offiziell an.

Während Hearts of Stone und Blood and Wine bereits neue Regionen und Geschichten für Geralt lieferten, schlägt Songs of the Past erneut einen eigenen Weg ein.

Geralt verschlägt es in die bislang nicht aus den Spielen bekannte Region Letten. Dort warten neue Quests, Charaktere und Geheimnisse. Gleichzeitig deutet CD PROJEKT RED bereits an, dass unter der idyllischen Oberfläche etwas deutlich Unheilvolleres verborgen liegt.

Dabei soll es nicht nur um eine weitere Monsterjagd gehen. Entscheidungen und Konsequenzen spielen erneut eine zentrale Rolle – und laut offizieller Beschreibung stehen dabei nicht nur Geralts eigenes Leben, sondern auch ein ganzes Land und eine wichtige Freundschaft auf dem Spiel.

Songs of the Past erscheint 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Zusätzlich wird die Erweiterung über Battle.net erhältlich sein.

Geralt bekommt seinen Abschied – und Ciri übernimmt

Genau hier wird die Veröffentlichung von Songs of the Past besonders interessant.

Denn CD PROJEKT RED hat inzwischen ziemlich deutlich gemacht, wohin die Reise geht.

Mit Songs of the Past kehrt Geralt nach mehr als einem Jahrzehnt noch einmal auf den Pfad zurück. Danach soll jedoch ein anderer Charakter das Zentrum der Reihe übernehmen: Ciri.

CD PROJEKT RED bezeichnet The Witcher 4 ausdrücklich als Beginn einer neuen Witcher-Saga. Ciri wird dabei zur Hauptprotagonistin.

Damit bekommt Songs of the Past rückblickend eine besondere Bedeutung. Es ist nicht einfach nur eine weitere Erweiterung für The Witcher 3. Es wirkt vielmehr wie eine letzte große Reise mit dem Charakter, der das Witcher-Universum für mehr als ein Jahrzehnt geprägt hat.

Geralt geht – zumindest als Hauptfigur.

Ciri übernimmt.

The Witcher 4: Eine neue Saga beginnt

Dass CD PROJEKT RED bei The Witcher 4 einen deutlichen Schnitt plant, ist bereits seit dem ersten großen Trailer bekannt.

Das Spiel wird als Singleplayer-Open-World-Rollenspiel entwickelt und bildet den Auftakt einer neuen Saga. Im Mittelpunkt steht Ciri, die selbst zur professionellen Monsterjägerin geworden ist.

Technisch verabschiedet sich CD PROJEKT RED dabei vom REDengine und setzt vollständig auf Unreal Engine 5. Gemeinsam mit Epic Games arbeitet das Studio seit Jahren daran, die Engine speziell für große Open-World-Welten weiterzuentwickeln.

Einen ersten technischen Vorgeschmack gab es bereits 2025.

Die damalige Tech-Demo zeigte Ciri in der bislang in den Spielen nicht dargestellten Region Kovir. Die Demo lief auf einer PlayStation 5 mit 60 FPS und demonstrierte unter anderem Nanite Foliage, das Unreal Animation Framework, Mass AI sowie weitere Technologien für große und detailreiche Open-World-Umgebungen.

Wichtig ist dabei allerdings: Die Tech-Demo war ausdrücklich eine Demonstration der technischen Möglichkeiten und kein fertiger Ausschnitt aus dem finalen Spiel.

2026, 2027, 2028: CD PROJEKT RED baut eine Witcher-Brücke

Besonders spannend ist der zeitliche Ablauf.

CD PROJEKT RED hat selbst von einer außergewöhnlichen Veröffentlichungsstrategie für das Witcher-Universum gesprochen:

2026 – The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered

2027 – The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

2028 – The Witcher 4

Drei Jahre, drei große Witcher-Veröffentlichungen.

Das ist kein Zufall. CD PROJEKT RED möchte die Marke nicht mehr nur über einzelne große Releases denken, sondern über mehrere Jahre hinweg aufbauen. Das Unternehmen bezeichnet die aktuelle Planung selbst als seine bislang stärkste Veröffentlichungslinie innerhalb des Witcher-Universums.

Damit bekommt auch das Remastered eine andere Bedeutung.

Es soll nicht einfach nur noch einmal Geld mit einem alten Spiel verdienen. Natürlich spielt der kommerzielle Erfolg eine Rolle – bei 65 Millionen verkauften Exemplaren wäre alles andere überraschend. Gleichzeitig schafft CD PROJEKT RED damit aber eine ideale Ausgangslage für die kommenden Jahre.

Neue Spieler lernen Geralt kennen.

Veteranen kehren zurück.

2027 folgt eine neue Geschichte.

Und 2028 beginnt mit Ciri die nächste Ära.

Was erwartet uns nach Geralt?

Die große Frage lautet deshalb längst nicht mehr, ob The Witcher weitergeht.

Die Frage lautet: Wie sieht die Welt ohne Geralt als Hauptfigur aus?

Ciri ist dafür eine naheliegende Wahl. Sie kennt die Welt, ist eng mit Geralt verbunden und besitzt gleichzeitig genügend eigene Geschichte, um eine neue Richtung einzuschlagen.

Mit The Witcher 4 kann CD PROJEKT RED deshalb bekannte Elemente beibehalten und gleichzeitig neue Wege gehen.

Die bisherigen Informationen lassen bereits eine größere Welt, neue Regionen und eine technisch deutlich ambitioniertere Umsetzung erwarten. Was davon letztlich im fertigen Spiel landet, muss sich allerdings erst zeigen.

Ein Release ist aktuell für 2028 vorgesehen. Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt.

Fazit: Der Hexer ist noch lange nicht am Ende

The Witcher 3: Wild Hunt hätte nach Blood and Wine problemlos als abgeschlossenes Kapitel in die Videospielgeschichte eingehen können.

Stattdessen erlebt das Spiel 2026 ein erstaunliches Comeback.

65 Millionen verkaufte Exemplare, mehr als 90 Millionen Witcher-Spiele insgesamt und nun sogar ein neuer Steam-Rekord mit über 120.000 gleichzeitig aktiven Spielern sprechen eine deutliche Sprache.

Doch das vielleicht Interessanteste kommt erst noch.

2027 kehrt Geralt in Songs of the Past zurück und bekommt damit ein weiteres großes Abenteuer spendiert. Und 2028 soll mit The Witcher 4 eine neue Saga beginnen, in deren Mittelpunkt Ciri steht.

Damit macht CD PROJEKT RED aus der Rückkehr von The Witcher 3 mehr als eine nostalgische Reise.

Geralt bekommt noch einmal seinen großen Auftritt – doch die Zukunft des Witcher-Universums gehört Ciri.

Und wenn CD PROJEKT RED seinen aktuellen Zeitplan tatsächlich einhält, stehen uns drei aufeinanderfolgende Jahre bevor, in denen der Hexer unsere Bildschirme nicht verlassen wird.

Der Pfad ist also noch lange nicht zu Ende.

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Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert sowohl auf offiziellen Presseinformationen als auch auf unseren eigenen Eindrücken während einer 30 h Anspielsession von The Witcher 3 Remastered. (Selbst bezahlt) Alle verwendeten Bilder stammen aus dem offiziellen Pressebereich von CD Projekt Red und dienen der Berichterstattung.

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