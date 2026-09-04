GC26 – Once Human: Isles of Abyss – Diese Erweiterung schickt das Survival-MMO auf hohe See

Mit dem Konsolenstart von Once Human beginnt eine neue Ära für das Survival-MMO. Auf der Gamescom 2026 durften wir bereits die kommende Erweiterung Isles of Abyss anspielen – und dabei nicht nur die Meere, sondern auch deren gefährliche Bewohner kennenlernen.

Eine Woche ist inzwischen vergangen, seit Once Human am 25. August 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen ist. Für Entwickler Starry Studio und Publisher NetEase Games soll der Konsolenstart dabei weit mehr sein als lediglich die Veröffentlichung auf zwei weiteren Plattformen. Er markiert den Beginn einer neuen Phase für das kostenlose Survival-Spiel, das sich seit seinem Early-Access-Start deutlich weiterentwickelt hat.

Passend zu diesem Neustart steht bereits das nächste große Kapitel vor der Tür: Isles of Abyss. Die für Oktober 2026 angekündigte Ocean-Expansion soll die bisher größte Erweiterung von Once Human werden und erweitert das bekannte Survival-Konzept um Inseln, Seeschlachten, Schiffe und eine geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Wir hatten auf der Gamescom 2026 die Gelegenheit, bereits selbst in die Erweiterung einzutauchen.

Vom holprigen Start zum zweiten Frühling

Wer Once Human bereits seit den ersten Tagen kennt, dürfte sich noch an die eine oder andere Baustelle erinnern. Für mich persönlich hatte das Spiel zum Start im Early Access ein grundlegendes Problem: Es fühlte sich schlicht noch nicht fertig an.

Inzwischen hat sich dieses Bild allerdings deutlich verändert. Nach zahlreichen Patches, Bugfixes und Weiterentwicklungen bekam Once Human im vergangenen Jahr gewissermaßen einen zweiten Frühling. Auch ich habe damals wieder einen Blick in das Spiel geworfen – und schon zu diesem Zeitpunkt war zu erkennen, dass Starry Studio kontinuierlich an seinem Survival-MMO weiterarbeitet.

Mit dem inzwischen erfolgten Konsolenstart steht Once Human nun kostenlos auf PC, Mobile, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung. Cross-Play und Cross-Progression sorgen zusätzlich dafür, dass Spieler plattformübergreifend gemeinsam unterwegs sein und ihren Fortschritt mitnehmen können.

Für Neueinsteiger wie mich ist das durchaus interessant. Obwohl ich Once Human nicht von Anfang an verfolgt habe, fand ich mich während unseres Anspieltermins erstaunlich schnell zurecht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die grundlegenden Survival-Mechaniken schnell verständlich sind und sich das Spiel inzwischen sehr umfangreich präsentiert.

Doch mit Isles of Abyss soll es nun noch einmal deutlich größer werden.

Willkommen auf hoher See

Der erste Eindruck der Erweiterung macht schnell deutlich: Isles of Abyss bleibt seinem ungewöhnlichen Stil treu, verlagert das bekannte Szenario aber auf und unter die Wasseroberfläche.

Schon der gezeigte Trailer vermittelte einen guten Eindruck davon, was uns im Oktober erwartet. Statt ausschließlich durch die bekannte postapokalyptische Landschaft zu streifen, geht es nun auf das offene Meer, zu verschiedenen Inseln und schließlich sogar in die Tiefsee.

Dabei soll das Meer keineswegs nur als Kulisse dienen. Es ist ein eigener Bestandteil der Survival-Erfahrung und bringt neue Gegner, Ressourcen, Herausforderungen und natürlich jede Menge Erkundungsmöglichkeiten mit sich.

Besonders interessant ist dabei das eigene Schiff.

Das eigene Schiff wird zur mobilen Basis

Ein zentraler Bestandteil von Isles of Abyss ist die Möglichkeit, ein eigenes Schiff aufzubauen und individuell zu gestalten. Das Grundprinzip erinnert dabei durchaus an die bekannten Basen des Hauptspiels: Aus einem einfachen Gefährt soll nach und nach eine richtige mobile Festung werden.

Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass es nicht mehrere unterschiedliche Schiffe mit eigenen Gameplay-Eigenschaften, sondern grundsätzlich ein Schiff gibt, das sich über verschiedene Blueprints optisch verändern lässt.

Bereits gezeigt wurden unter anderem eine asiatisch inspirierte Variante, ein klassisches Holzdesign, eine mediterrane Version sowie ein auffälliges türkisfarbenes beziehungsweise eisiges Design.

Wie genau die verschiedenen Blueprints erhältlich sein werden und ob beziehungsweise zu welchen Preisen bestimmte Designs im Ingame-Shop angeboten werden, wollte man uns allerdings noch nicht verraten.

Bei einer kostenlosen Erweiterung dieser Größenordnung dürfte es wenig überraschend sein, wenn zumindest ein Teil der zusätzlichen Inhalte über kosmetische Angebote monetarisiert wird. Entscheidend wird letztlich sein, ob diese Designs rein optischer Natur bleiben und keinen Einfluss auf das Gameplay nehmen.

Survival trifft auf Seeschlachten

Auf dem Papier klingt eine Seefahrt in Once Human bereits spannend. Während unseres Anspielens konnten wir allerdings direkt erleben, dass die Entwickler das Survival-Prinzip nicht einfach über Bord geworfen haben.

Unsere erste größere Begegnung war eine Seeschlacht gegen ein gewaltiges, beinahe inselähnliches Monster. Was zunächst nach einem klassischen Bosskampf aussah, entwickelte sich dabei ziemlich schnell zu einem typischen Once Human-Moment.

Denn natürlich kam irgendwann die Erkenntnis:

Die Munition ist leer.

Und natürlich hatten wir auch nicht genügend Materialien dabei, um einfach neue Munition herzustellen.

Genau solche Situationen gehören für mich zu den Momenten, in denen Once Human zeigt, was das Spiel eigentlich sein möchte. Trotz neuer Schiffe, riesiger Gegner und spektakulärer Schauplätze bleiben die Survival-Mechaniken ein wichtiger Bestandteil des Gameplays.

Die Begegnung ließ sich zudem nicht ausschließlich auf dem Wasser austragen. Wir konnten den Boss auch an Land bekämpfen und schließlich besiegen. Dadurch entsteht ein interessanter Wechsel zwischen Seefahrt, Erkundung und klassischen Gefechten.

Foto Pressekit NetEase Foto Pressekit NetEase Foto Pressekit NetEase

Die Tiefsee hält ihre eigenen Geheimnisse bereit

Noch spannender könnte allerdings das werden, was sich unterhalb der Wasseroberfläche verbirgt.

Uns wurde während der Präsentation und des Anspielens mehrfach darauf hingewiesen, dass sich auf verschiedenen Tauchebenen Materialien und andere Geheimnisse verstecken. Wer also einfach nur von Insel zu Insel fährt, dürfte einen Teil der neuen Welt verpassen.

Gerade dieser Aspekt könnte für Entdecker interessant werden. Die Erweiterung bietet damit nicht nur eine neue Bewegungsform, sondern erweitert die Erkundung um eine weitere Dimension.

Über der Wasseroberfläche warten Inseln, Gegner und Türme auf uns. Unter der Oberfläche kommen zusätzliche Ressourcen und Geheimnisse hinzu. Und auf dem Meer selbst lauern gewaltige Kreaturen und andere Gefahren.

Neue Waffen und jede Menge neue Gegner

Natürlich beschränkt sich Isles of Abyss nicht auf die neue Umgebung.

Während unseres Anspielens wurden uns auch neue Waffentypen vorgestellt. Zusammen mit den neuen Gegnern und mehreren Bossen soll dadurch auch im Kampf für Abwechslung gesorgt werden.

Besonders interessant ist dabei, dass die Erweiterung offenbar genügend eigene Inhalte mitbringt, um einen vollständigen neuen Durchlauf zu rechtfertigen. Auch einen eigenen „Run“ innerhalb des Erweiterungsgebiets konnten wir bereits erleben.

Bekannte Elemente wie die aus dem Hauptspiel bekannten Türme kehren ebenfalls zurück und werden um die neuen Umgebungen und Gegner ergänzt.

Laut der Aussage des PR-Teams ist außerdem vorgesehen, dass das Erreichen des Maximallevels innerhalb des Erweiterungsgebiets möglich beziehungsweise sogar gewollt ist. Wer Isles of Abyss spielt, soll sich also nicht nur kurz die neue Umgebung anschauen und anschließend wieder ins Hauptgebiet zurückkehren.

Vielmehr scheint die Erweiterung darauf ausgelegt zu sein, einen vollständigen Abschnitt der eigenen Once Human-Reise darzustellen.

Eine neue Welt für Once Human

Auch der Umfang der zusätzlichen Karte machte während unseres Termins einen guten Eindruck. Natürlich lässt sich anhand einer kurzen Anspielsession noch nicht abschließend beurteilen, wie lange uns die Erweiterung tatsächlich beschäftigen wird. Die zusätzliche Welt wirkt für eine Erweiterung jedoch bereits ausreichend groß und bietet mit Inseln, offenen Gewässern und Unterwasserbereichen deutlich mehr als nur eine neue Landschaft.

Vor allem die Kombination aus Erkundung und Seefahrt könnte sich als große Stärke von Isles of Abyss herausstellen.

Man fährt nicht einfach nur mit einem Boot über eine neue Map. Stattdessen muss man sich um Ressourcen kümmern, sein Schiff weiterentwickeln, neue Gebiete erkunden und sich gleichzeitig auf Begegnungen mit gefährlichen Kreaturen einstellen.

Und spätestens wenn plötzlich die Munition ausgeht, während vor einem ein gigantisches Meeresmonster auftaucht, wird klar: Das Survival-Prinzip bleibt auch auf hoher See erhalten.

Fazit: Once Human wagt den Sprung ins offene Meer

Once Human hat seit seinem ursprünglichen Start eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Was für mich zu Beginn noch wie ein Survival-Spiel wirkte, das dringend mehr Entwicklungszeit benötigt hätte, präsentiert sich inzwischen als deutlich umfangreicheres und gereifteres Erlebnis.

Der mittlerweile erfolgte Konsolenstart könnte deshalb tatsächlich als Beginn einer neuen Ära verstanden werden. Neue Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekommen direkten Zugriff auf ein über Jahre weiterentwickeltes Spiel – und müssen dabei nicht lange auf neues Futter warten.

Denn mit Isles of Abyss steht bereits im Oktober die bisher größte Erweiterung vor der Tür.

Die Kombination aus anpassbarem Schiff, Seeschlachten, neuen Waffen, Bossen, Inseln und einer erkundbaren Unterwasserwelt klingt nicht nur auf dem Papier interessant. Unser erster Anspieltermin hat gezeigt, dass die Entwickler das bekannte Once Human-Prinzip konsequent auf das Meer übertragen wollen.

Vor allem die Tatsache, dass wir zwischen Wasser, Land und Tiefsee wechseln können, dürfte für jede Menge Entdeckerdrang sorgen.

Once Human: Isles of Abyss erscheint im Oktober 2026 kostenlos für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Mobile. Wer das Spiel bisher noch nicht ausprobiert hat, hat damit einen ziemlich guten Zeitpunkt erwischt, um in die ungewöhnliche Welt von Once Human einzusteigen.

Und wer bereits dabei ist, darf sich auf eines einstellen:

Die nächste Survival-Reise führt uns nicht nur an neue Orte – sondern mitten hinein in den Abyss.

Hier gehts zum Trailer:

Hinweis zur Berichterstattung:

Wir hatten im Rahmen der Gamescom 2026 die Möglichkeit, Once Human: Isles of Abyss vor dem offiziellen Release anzuspielen und uns im Rahmen eines Termins mit dem PR-Team über die kommende Erweiterung auszutauschen. Unsere Eindrücke basieren auf der uns zur Verfügung gestellten Anspielversion und geben unseren persönlichen Ersteindruck wieder. Alle in dem Artikel verwendeten Bilder und Trailer wurden uns zur Berichterstattung von NetEase Games zur Verfügung gestellt.

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