Gamescom 2026 – Kingdom III Rising Realms – Gemütliche Tower Defense

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Wir durften bei dem Publisher Raw Fury zwei Spiele anspielen, darunter den neusten Teil der Kingdom Serie.

Ein Überraschungstitel war der neuste Teil in der Kingdom-Reihe. Das letzte Spiel in der Serie war in den 80er-Jahren angesiedelt und hatte starke „Stranger Things“-Vibes. Mit Kingdom III: Rising Realms gehen die Entwickler zurück zu den Wurzeln und machen wieder ein Fantasy-Strategiespiel. Wir erforschen neue Inseln, um das zerbrochene Königreich wieder aufzubauen. Neu dabei ist, dass die Greed auch einen König haben, der sich uns in den Weg stellt.

Die Demo, die wir anspielen konnten, war leider nur ein Level lang, aber kaum geht es los, sieht man, wie schön die neue Pixelgrafik geworden ist. In den vorigen Spielen war diese auch schon sehr schön, doch jetzt hat sich der Entwickler übertroffen. Sehr viele neue Details sind erkennbar, die Animationen wurden nochmal überarbeitet und alles in allem sieht es einfach aus wie ein neuer Teil.

Das Königreich muss gedeihen

Spielerisch hat sich anfangs nicht viel geändert. Ihr spielt den König oder die Königin und reitet von rechts nach links. Auf dem Weg könnt ihr Gold benutzen, um Personen für euer neues Camp anzuheuern. Diese laufen dann so lange umher, bis es einen freien Job gibt. Am Lagerfeuer könnt ihr Gold benutzen, um daraus ein Startercamp zu machen. Direkt am Lagerfeuer entstehen zwei Shops, in denen man Hammer und Bögen herstellen kann, natürlich im Tausch für Goldmünzen.

Die Hämmer braucht man, um neue Mauern, Gebäude und Katapulte aufzubauen. Der Bogen wird für die Verteidigung der Basis gebraucht, aber auch, um Tiere zu jagen und so mehr Geld zu sammeln. Neu sind Heldencharaktere. Diese haben Spezialfähigkeiten und helfen euch auf unterschiedliche Weise, um die Insel vom Greed zu befreien. Wir hatten eine Bogenschützin dabei, die einen Pfeilhagel auf die Gegner schießen konnte, was kurzen Prozess mit Gruppen von Greed gemacht hat.

Im Spiel wird es eine Vielzahl von verschiedenen Helden geben, die man nicht alle mitnehmen kann, wenn man von Insel zu Insel reist. Oft muss man sich entscheiden, welcher Held mit aufs Boot darf und welcher auf der Insel bleibt. Natürlich wird es auch neue Gebäude, Waffen, Werkzeuge und Wege, um Geld zu bekommen, geben. Der Coop ist auch wieder mit dabei, lokal und Online.

Ich hatte sehr viel Spaß mit den vorherigen Spielen und auch mit dem neuen und war traurig, als das Level vorbei war. Ich freue mich schon sehr auf das Mikrostrategiespiel „Kingdom III: Rising Realms“. Und ich bin schon gespannt, was sich die Entwickler Tolles ausgedacht haben.

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Fakten zu Kingdom III Rising Realms

Kategorie Information Entwickler Raw Fury Publisher Fury Studios Genre Strategie, Base Building, Tower Defence Release noch nicht bekannt Plattformen PC, Nintendo Switch 2,

Xbox Series X|S, Playstation 5

Kingdom III Rising Realms Trailer