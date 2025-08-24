Gamescom 2025 – Bylina

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Der erste Termin auf unserer Liste ist mit dem Publisher ESDigital Games. Hier treffen wir den Entwickler Far Far Games um uns Bylina anzuschauen.

Bylina (mittelalterliches russisches Heldenlied) ist ein Action Spiel mit RPG-Elementen, dass euch auf eine Epische Reise durch slawische Mythen nimmt. Ihr übernimmt die Rolle vom jungen Helden Falconet, der in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten will. Bei einer Mission stirbt er jedoch im geheimnisvollen Fernen Königreich, wird aber von einem mysteriösen Geist wiederbelebt, mit dem er fortan seinen Körper teilt. Nun muss er drei große Herausforderungen meistern: seine Seele zurückerlangen, das Geheimnis des Geistes aufdecken und die Welt vor dem Untergang retten.

Auf der Gamescom wurde uns eine neue Demo gezeigt, einen Einblick in eine frühe Quest bekommen. Die Demo startet mit dem erwachen von Falconet auf einem Pferdewagen (eine kleine Hommage an Skyrim). Während der Fahrt bekommen wir ein bisschen Hintergrund wissen über die Welt und unseren Protagonisten erzählt. Die Fahrt wird von einer Kreatur gestoppt die nach unserer Hilfe fragt. Seine Frau wurde von Banditen entführt und er bittet um unsere Hilfe. Eine sehr typische Quest in einem Fantasy Spiel, also gehen wir in das Lager der Banditen und kämpfen uns bis zu Gefangenen durch.

Auf den ersten Blick sieht Bylina aus wie ein Action-RPG im Stil von Diablo oder Path of Exile, doch das Kämpfen ist eher wie ein Witcher, halt nur mit einer Isometrischen Perspektive. Blocken, Ausweichen und nach dem richtigen Moment schauen um anzugreifen ist wichtig, vor allem bei den Größeren Gegner, sonst nimmt euere Reise ein schnelles Ende. Nach dem wir mit den Banditen fertig sind, stellt sich heraus das die Frau leider nicht mehr am Leben ist. Mit den schlechten Nachrichten geht es zum Quest Geber zurück, der uns mehr über sein Leben erzählt und weitere Informationen für den Rest unserer Reise gibt. Und hier hört auch die Demo für uns auf.

Das Spiel zeigt viel Potential mit den slawische Mythen und Legenden, die in Spielen nicht so oft benutzt werden. Das Design der Welt und Kreaturen ist schön schräg und ungewohnt, und damit frisch für heutigen Fantasy Geschichten. Das Gameplay fühlt sich schnell und gut an, mit vielen verschiedenen Waffen und Zaubersprüchen sollte hier jeder seinen eigenen Spielstil finden.

Bylina Trailer

Bylina soll noch 2025 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen.