Gamescom 2025 – Of Ash and Steel

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Der Publisher tinyBuild hat neben Ferocious noch ein weiteres Spiel für uns zum Anschauen gehabt. Of Ash and Steel wird von Fire & Frost Studios entwickelt, einem Team von Old-School-RPG-Enthusiasten, die an ihrem Traumspiel arbeiten.

Of Ash and Steel ist ein RPG das an die alten Spiele des Genres, wie Gothic oder Riven, erinnern. Doch schafft es der Entwickler dieses Old-School-Feeling mit modernen Elementen zu verbinden. Unsere Demo startet mit einer kurzen Cutscene in der wir unseren Charakter kurz kennenlernen und dann geht es schon los. Ab hier können wir die Welt frei erkunden, , keine Quest-Marker, keine gelbe Farbe oder ähnliches. Für demonstrationszwecke finden wir um uns herum mehrere Materialien und Stellen um das Crafting-System zu zeigen. An einem Crafting-Table können wir uns neue Lederkleidung erstellen oder vorhandene Kleidung verbessern. Am Lagerfeuer kann gekocht Essen gekocht werden das zeitlich beschränkte Buffs gibt oder man kann sich „Snacks“ für den Weg machen um Lebenspunkte wiederherzustellen, wenn man auf Reise ist. Relative simple und auch nicht unbedingt was neues in RPG Spielen, aber sobald wir an die Schmiede gehen wird es was komplexer. Hier können wir Waffen herstellen, doch „einfaches“ herstellen trifft es nicht ganz. Jedes Teil der Waffe, vom Griff bis zur Spitze der Klinge, kann komplett angepasst werden. Und das waren noch nicht alle Crafting-Systeme die es im Spiel gibt, doch wir wollten auch noch was von der Welt sehen bis unsere Zeit vorbei ist.

Wie vorher schon erwähnt, hat Of Ash and Steel keine Quest-Marker oder ähnliches. Die Entwickler wollen das der Spieler selbst Entscheidet wo er hingeht und was er machen will. Wir laufen bisschen durch den Wald und werden von den ersten Wölfen bemerkt, die uns auch direkt angreifen. Unser Protagonist ist (noch) kein Held und das spiegelt sich auch im ersten Kampf wieder. Wir ziehen das Schwert und fuchteln es um uns herum um irgendwie die Wölfe zu treffen, aber gut sieht das ganze noch nicht aus. Der Entwickler erzählt uns das man im Spiel neue Angriffe und auch Stile mit Erfahrung freigeschaltet werden, aber man muss auch den nötigen Lehrer dafür erstmal finden, um diese benutzen zu können. Natürlich wird es verschiedene Waffenarten geben und Zaubersprüche können später gelernt werden.

Beim weiteren Erforschen treffen wir auf einen NPC der uns um seine Hilfe fragt. In Of Ash and Steel werden Entscheidungen großgeschrieben. Der NPC will unsere Hilfe im Kampf gegen Banditen, dafür teilt er die Beute mit uns. Doch so ganz trauen wir ihm nicht also überzeugen wir ihn das wir alleine in das Lager gehen und er soll sich im Hintergrund aufhalten, aber bevor wir losgehen soll er uns noch seine Waffe geben da wir uns nicht sicher sind ob er uns nicht in den Rücken fällt. Für die Konversationen gibt es mehrere Checks, die bestimmte Optionen freischalten wenn solange genug Statuspunkte verteilt wurden. Der NPC wollte erst 70% der Beute aber wir konnten in runterhandeln, hätten wir ihm die Waffe nicht genommen hätte er uns versucht zu erstechen um die ganze Beute zu bekommen. Es gibt bestimmt noch mehrere Situationen die wir in dieser Konversation auslösen hätten können.

Das Abenteuer wird durch den Spieler gelenkt. Jede kleine Entscheidung kann große Auswirkungen auf die komplette Reise haben. Of Ash and Steel soll noch 2025 für PC Erscheinen. Konsolen Versionen sind noch nicht geplant.

Of Ash and Steel Trailer