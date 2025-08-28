Gamescom 2025 – Sonic Racing CrossWorlds

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Ein Rennspiel muss ja auch mal sein, also haben wir uns auf den Weg zu SEGA gemacht um uns Sonic Racing CrossWorlds anzuschauen.

Der blaue Igel setzt sich wieder in ein Auto und fährt Rennen mit seinen Freunden und auch wieder mit ein paar Gästen. Der letzte Teil der Serie, Sonic Team Racing, hatte wie der Titel vermutet lässt einen Fokus auf Team Rennen. Außerdem waren nur Sonic Charaktere zur Verfügung, was viele Fans von dem Vorgänger, Sonic & All-Stars Racing Transformed, sehr enttäuscht hat, den neben Sonic und seinen Freunden gab es noch SEGA Charaktere, wie Joe Musashi (Shinobi), Ryo Hatzuki (Shenmue), B.D. Joe (Crazy Taxi) und viele mehr. Außerdem hatte Team Racing nur normale Strecken ohne Transformationen von der Strecke oder von den Fahrzeugen, auch ein großer kritikpunkt. SEGA hat sich das Feedback zu Herzen genommen und kommt mit Sonic Racing Crossworlds zurück zu dem was Sonic Racing gut gemacht hat. Zurück sind die Transformationen, die Gast Fahrer und das ganze mit einer neuen Mechanik: Crossworlds! Und diesmal gibt es sogar Fahrer die nicht von SEGA sind: Pac-Man, SpongeBob, Minecraft, Avatar the last Airbender und die Teenage Mutant Ninja Turtles sind schon bestätige DLC Gäste für das Spiel.

Auf der Gamescom konnten wir die ersten vier Cups anspielen und hatte eine menge Fahrer zur Auswahl, darunter auch Miku Hatsune und Ichiban Kasuga (Like a dragon). Also wählen wir unseren Fahrer, danach können wir uns für ein Fahrzeug entscheiden. Hier gibt es neben mehrere verschiedene arten von Autos und auch Hoverboards, die Fahrzeuge sind unterteilt in mehrere Typen, wie Geschwindigkeit oder Beschleunigung, geteilt. Fahrer und Fahrzeug haben beide unterschiedliche Statistiken und hier könnt ihr die perfekte Kombination für eueren Fahrstil zusammenstellen. Sobald beides ausgewählt wurde gibt es noch eine weitere Sache die man auswählen muss: Fähigkeiten. Diese sind neu für Sonic Racing und können kleine aber auch große Auswirkungen auf eueren Spielstil haben. Ihr habt eine bestimmte Anzahl an Punkten zur Verfügung und könnt diese für Fähigkeiten ausgeben. Kleine Verbesserungen, wie zum Beispiel Tricks in werden schneller in der Luft ausgeführt, kosten weniger Punkte und größere Verbesserungen kosten selbstverständlich mehr Punkte geben aber auch größerer Vorteile, wie zum Beispiel jeder eingesammelter Ring gibt einen mini Boost. Somit kann man entweder viele kleine Fähigkeiten oder ein paar große mitnehmen, ein gutes Balancing für so ein System.

Für Spieler der Vorgänger, fühlt sich das Spiel direkt sehr gewohnt an. Die Steuerung ist identisch, von dem Boost-System, das Driften bis hin zu den Tricks die man machen kann. Die Strecken sind hier auf jeden Fall das Highlight, diese sind schön bunt und verrückt gestaltet. Was uns sehr gut gefällt ist, dass nicht jede Runde im Rennen immer die selbe Strecke bleibt. Zum Beispiel fährt ihr eine erst eine normale runde und sobald die zweite Runde startet, explodiert der boden vor euch und euer Fahrzeug transformiert zu einem Flugzeug und das Rennen geht weiter in der Luft, bis zum nächsten „Event“ und nun ist euer Flugzeug ein Boot. Die Strecken haben immer besondere Sachen die nach jeder Runde passieren können. Ich schreibe extra können da hier die neue CrossWorlds-Mechanik noch eine große Rolle spielt. Während des Rennens erscheinen zwei Portale, der führende Fahrer hat die Möglichkeit eines dieser Portale zu wählen und ändert somit die Strecke für das weitere Rennen. Somit kann es sein das ihr die zweite Runde der eigentlichen Strecke gar nicht mitbekommt da ihr jetzt in der zweiten Runde einer anderen Strecke seid. Diese Mechanik bringt viel Abwechslung in das Rennen und man muss immer auf Zack sein um sich schnell an die neue Umgebung zu gewöhnen.

Natürlich gibt es auch Ringe auf der Strecke zum Sammeln, diese erhöhen die Top Geschwindigkeit eueres Gefährtes, aber jedes Mal wenn ihr getroffen werden verliert ihr ein paar dieser Ringe. Und auch die Power Ups dürfen nicht fehlen, hier gibt es die üblichen Verdächtigen: Raketen, Speed Boosts, Bomben und Schilde, aber gibt es auch ein paar einzigartige Items die wir so gar nicht oder selten in anderen Kart Racern gesehen haben. Zum Beispiel das Monster Truck Power Up, in dem man sich kurzzeitig in einen Monster Truck verwandelt und damit Gegner überfahren, oder auch von der Strecke schmeißen kann.

Leider hatten wir nicht genug Zeit um alle Cups zu spielen, aber die Zeit mit dem Spiel hat uns sehr gut gefallen. Einzige Kritik die uns aufgefallen ist, dass das Spiel etwas schneller sein könnte, aber da wurde uns auch direkt gesagt das wir nur auf der dritten von fünf Geschwindigkeiten gespielt haben. Es wird also noch schneller und natürlich sind die anderen Fahrer dann auch herausfordernder je höher die Geschwindigkeitsklasse ist. Wir können den Release auf jeden Fall kaum erwarten.

Sonic Racing CrossWorlds erscheint am 25 September für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4/5 und Nintendo Switch. Eine Switch 2 Version erscheint zu einem späteren Termin.