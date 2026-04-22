Der erste Teaser Trailer zu Evil Dead Burn ist da

Direkt mal ein persönlicher Einstieg: Evil Dead ist für mich das beste Horror-Franchise überhaupt. Kein einziger Teil hat mich bislang enttäuscht, und selbst das Reboot von 2013 sowie Evil Dead Rise haben eindrucksvoll bewiesen, dass die Reihe auch im modernen Horror absolut mithalten kann. Umso spannender ist es, dass schon länger ein Spin-off zu Evil Dead Rise angekündigt war. Jetzt gibt es endlich erste bewegte Bilder: Der Teaser zu Evil Dead Burn ist erschienen und macht sofort klar, dass uns hier wieder kompromissloser Horror erwartet.

Hinter dem Film steht Sébastien Vaniček, der mit Infested nicht nur für Aufsehen sorgte, sondern sogar Horror-Ikone Sam Raimi so sehr überzeugte, dass er ihm dieses neue Kapitel des Franchises anvertraute. Allein diese Kombination lässt die Erwartungen ordentlich steigen.

Evil Dead Burn startet am 9. Juli 2026 und erzählt die Geschichte einer Frau, die ihre Schwiegereltern besucht. Was zunächst nach einem unangenehmen, aber harmlosen Aufenthalt klingt, kippt schnell in puren Terror, als ein mysteriöses Buch auftaucht. Hust, hust… Fans wissen natürlich sofort, worum es geht. Ab diesem Moment verwandelt sich der Besuch in einen albtraumhaften Kampf ums Überleben, ganz im typischen Stil der Reihe: blutig, intensiv und ohne Kompromisse.

Hier geht es zum Teaser von Evil Dead Burn:

Wie gefällt euch der erste Eindruck? Der Teaser hat auf jeden Fall schon genau den richtigen Ton getroffen. Wir freuen uns jetzt schon riesig auf den Film.