Romeo is a Dead Man im Test – Romeo und Julia mal anders

Romeo is a Dead Man ist das neuste Werk von Goichi Suda (Suda 51) und seinem Studio Grashopper Manufacture. Ein Actionspiel mit Zeitreise, Zombies, Multiversen und einer Liebesgeschichte mittendrin. Wer schon mal ein Spiel von diesem Entwickler gespielt hat, weiß, dass seine Spiele nur so vor Kreativität und ein bisschen Wahnsinn sprühen. Haben wir hier den nächsten Kulthit in unserer Hand? Wir finden es heraus.

Romeo is a story man

Romeo Stargazer, ein Deputy der Kleinstadt Deadford, findet eine Frau bewusstlos auf der Straße. Er bringt sie in ein Krankenhaus und besucht sie jeden Tag, um nach ihr zu schauen. Juliet ist ihr Name, aber an alles andere kann sie sich leider nicht mehr erinnern. Romeo und Julia kommen sich mit der Zeit näher und es bildet sich eine Beziehung zwischen den beiden.

Auf einer Patrouille mit dem Sheriff begegnet den beiden eine Person, die auf der Straße liegt. Romeo springt aus dem Auto, um die Situation zu untersuchen, während der Sheriff eine Meldung an die Zentrale macht. Plötzlich springt die Person auf und greift Romeo an und verletzt ihn tödlich. Ein Portal öffnet sich und der Großvater von Romeo erscheint auf einem Motorrad und benutzt das Dead-Gear-Life-Support-System, um sein Leben zu retten. So wird der normale Deputy Romeo zu Dead Man, einem Space-Time-Special-Agent des FBIs. Und ab hier wird die Story nur noch wilder.

Romeo is a fighting man

Romeo benutzt im Kampf Nahkampfwaffen wie Schwerter, hat aber auch die Möglichkeit, mehrere Schusswaffen zu verwenden. Anfangs kämpft ihr euch gegen Horden von Zombies, welche einfach besiegt werden können, doch schnell kommen neue Kreaturen dazu, die Romeo’s Leben zur Hölle machen. Beim Kämpfen absorbiert man Blut von Gegnern, mit dem man dann einen starken Angriff „Blutiger Sommer“ ausführen kann, der viel Schaden macht und einen Teil der verlorenen Lebenspunkte wiederherstellt.

Man hat leichte, schnelle Angriffe, die weniger Schaden machen, aber dafür kann man schneller Blut sammeln, und das Gegenteil sind die schweren Angriffe mit viel Schaden und langsamen Animationen. Jede Waffe hat noch eine besondere Mechanik bei den schweren Angriffen. Zum Beispiel hat der Katana eine Kettensägenfunktion, die man länger halten kann, wenn man den Knopf beim schweren Angriff.

Besiegte Gegner geben Materialien, um Waffen und Romeo’s Fähigkeiten aufzuwerten. Die Liebe für abstrakte Dinge von Suda merkt man nicht nur im Design der Charaktere und Gegner, sondern auch im Level-Up-Menü. Es ist ein Minigame, in dem ihr einen kleinen Astronauten durch ein Labyrinth steuert. Dabei benutzt ihr die vorher erwähnten Materialien als Treibstoff, um an Items zu kommen, die Romeos Status verbessert.

Mehr Lebenspunkte

Mehr Nahkampfschaden

Mehr Fernkampfschaden

Schneller Nachladen

etc

Romeo is a People Man

Zwischen den Leveln, in denen ihr euch durch verschiedene Schauplätze und Jahreszeiten kämpft. Könnt ihr euch auf dem Raumschiff des FBI ausruhen? Plötzlich ist alles Pixelgrafik und ihr könnt euch mit den komischsten Leuten Unterhalten,

eine humanoide Katze, die immer sagt, sie sei eine normale Katze.

Die Anime-Krankenschwester, die aussieht, als wäre sie aus Pokémon, bei der man sich untersuchen lassen kann, indem man 99 Fragen richtig beantworten muss, um eine Belohnung zu bekommen.

Romeos Mutter, die mit ihm japanisches Curry kocht

Romeo’s Schwester – bei der ihr Zombies „Ugly Bastards“ züchten, verbessern und kombinieren könnt, um dann im Kampf zu rufen

und noch viele andere skurrile Personen, die manchmal nützliche Tipps haben oder einfach nur wirres Zeug reden

Romeo is a Fazit Man:

Romeo is a Dead Man ist ein faszinierendes Spiel. Es gibt hier und da ein paar kleine Performanceprobleme, nichts, was ein Patch nicht beheben kann. Das Kampfsystem ist manchmal etwas eigen, da man nicht jederzeit einem Angriff ausweichen kann. Trotzdem hat mich das Spiel schnell gefesselt und sehr amüsiert, da ich aber auch ein Fan von Suda’s Spielen bin. Die Story ist interessant genug, dass man einfach wissen will, was als Nächstes passiert. Es ist auf keinen Fall für jeden, aber wenn ihr mal etwas Ausgefallenes und Kreatives, wenn auch ein bisschen Verrücktes, spielen wollt, dann kann ich das Spiel absolut empfehlen.

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch die folgenden Spiele gefallen haben, dann macht ihr mit Romeo is a Dead Man nichts falsch.

No More Heroes Killer is Dead Shadows of the Damned Lollipop Chainsaw



Romeo is a Dead Man Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐9/10 Skuril, Abgedreht und einfach nur SUDA51 Gameplay ⭐7/10 Hack and Slach mit kleinen schwächen Story ⭐8/10 Verwirrend, bekloppt und einfach nur SUDA51 Wiederspielwert ⭐7/10 Extra Dungeons zum erforschen und Grinden

🎯 Gesamtwertung: 8/10

Romeo is a Dead Man ist seit dem 10. Februar 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Romeo is a Dead Man auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.