Gamescom 2025 – Shadow of the Road

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Weiter geht unsere Reise ins Feudale Japan mit Shadow of the Road von Entwickler Another Angle Games.

Das Spiel wird von Owlcat Games gepublished, die sich einen Namen im cRPG Genre gemacht haben mit der Pathfinder Serie und Warhammer 40.000 Rogue Trader. Somit hat Shadow of the Road schonmal einen perfekten Partner für das Spiel. Die Demo die uns gezeigt wurde hatte den Fokus auf das taktische Kampfsystem. Fans von spielen wie Fire Emblem oder XCom werden sich hier sehr wohl fühlen. Wie in vielen runden basierten taktischen Spielen haben wir auch hier ein Gitter auf dem sich die Einheiten bewegen. Auch befinden sich Hindernisse und Fallen auf dem Feld, die auch für Deckung benutzt werden können. In dem Kampf haben wir fünf von sieben Charakteren zur Verfügung, alle mit ihren eigenen Fähigkeiten und Skill-Trees. Am oberen Rand wird uns eine Kampfreihenfolge angezeigt, hier sehen wir genau welche Einheit in welchem Zug dran ist. Mit Hilfe von Fähigkeiten ist es möglich die Reihenfolge zu manipulieren, aber Vorsicht, der Gegner kann das auch!

Neben Soldaten und Samurai, müsst ihr auch gegen Dämonen (Oni / Yokai) Kämpfen, aber es gibt auch dampf betriebene Mechs, die sich euch in den Weg stellen. Eine gute Mischung an Gegnern, die Magie, Fantasy und Fortschritt mit sich bringen. Die Entwickler haben sich dagegen entschieden Trefferchancen in das Spiel einzubauen, also keine 99% Trefferchance die im Fatalen Moment verfehlt. Der Spieler bekommt schon genug Herausforderung in den Kämpfen, da würde ein Zufallsfaktor es unnötig schwer machen. Das Wetter spielt auch eine Wichtige Rolle, welches durch bestimmte Fähigkeiten manipuliert werden kann. Wenn es zum Beispiel regnet, bilden sich Pfützen die man mit Blitzen unter Strom setzen kann um somit Einheiten schaden zuzufügen, außerdem funktionieren Waffen und Fähigkeiten die Feuerschaden machen nicht mehr. Aber denkt immer daran, der Gegner kann alle diese Vorteile auch ausnutzen. Desweitern haben alle eure Kämpfe ein Bündnis mit einem eigenen Yokai, welcher die Stelle mit diesem Charakter, für eine gewisse Zeit, wechseln kann. Diese Yokai sind sehr starke Dämonen die einen großen Vorteil im Kampf bringen.

Shadow of the Road bietet neben den Kämpfern, aber auch eine Schöne Welt zum erforschen und eine Story die euch etwa 15 bis 20 Stunden unterhalten wird. Euer Charaktere haben persönliche Motivationen warum Sie mit euch Reisen und es kann auch das eine oder andere Drama zwischen diesen Personen entstehen. Wenn sich bestimmte Kämpfer gut verstehen schalten diese CO-OP Fähigkeiten, die euch im Kampf zur Verfügung stehen. Freunde von Rundenbasierten Taktik RPGs sollten sich Shadow of the Road direkt mal auf die Wunschliste legen, damit ihr den Release nicht verpasst. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, dann probiert doch einfach mal die Demo aus 😉

Shadow of the Road Trailer

Shadow of the Road erscheint erstmal für PC, ob es Konsolen Ports geben wird zeigt wie gut das Spiel sich verkauft. Es gibt noch kein genaues Release-Datum.