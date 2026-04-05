Starship Troopers: Ultimate Bug War! im Test – Tretet der Mobilen Infanterie bei!

Starship Troopers: Ultimate Bug War! ist ein First-Person-Shooter im Retro-Stil. Basierend auf dem Buch von Robert A. Heinlein aus dem Jahr 1959. Das Franchise hatte seinen großen Durchbruch 1997 mit der ersten Realverfilmung. Auch Videospiele sind nichts Neues für die Reihe, und mit Ultimate Bug War! kommt das neueste Werk von Publisher Dotemu und Entwickler Auroch Digital auf das Schlachtfeld. Wie fühlt sich der Kampf gegen die Bugs an? Wir treten der Mobilen Infanterie bei und finden es heraus.

„Ich erwarte das Beste und gebe das Beste.“

FedDev hat ein neues Videospiel entwickelt, das den Krieg gegen die Arachnoiden „Bugs“ simuliert. Es liefert Realismus wie noch nie, und basiert auf Missionen der mobilen Infanterie. Wir als Spieler übernehmen die Rolle von Samantha „Sammy“ Dietz und ihren Erlebnissen auf dem Schlachtfeld. Schauspieler Casper Van Dien, schlüpft in seine alte Rolle als Johnny Rico. Der Hauptteil der Story wird in Filmsequenzen mit Schauspielern erzählt, mit viel Charme und Liebe zum Detail. Das Spiel wird als Propaganda für den Krieg gegen die Bugs benutzt und will den Spieler rekrutieren. Diese Umsetzung fühlt sich genau richtig an und passt perfekt in die Welt von Starship Troopers.

„Kommt schon, ihr Affen, wollt ihr ewig leben?“

Starship Troopers: Ultimate Bug War! ist ein First-Person-Shooter, der inspiriert von Retro-Shootern der 90er/frühen 2000er ist. Heute würde man sowas einen „Boomer-Shooter“ nennen. Das Spiel fühlt sich an, als könnte es so auf der ersten Playstation oder dem Sega Saturn erschienen sein. Von der kolbigen Grafik bis hin zu den Filmszenen mit echten Schauspielern. Ein Charme, der nicht oft so gut umgesetzt wird.

Auf dem Schlachtfeld habt ihr mehr als 30 Waffen zur Verfügung, die aus der Welt von Starship Troopers stammen. Viele ikonische Waffen, die man aus den Filmen kennt, aber auch welche, mit denen ihr euch durch Massen von Bugs kämpft und Aufgaben erfüllt, wie:

Sprengstoff an eine Brücke anbringen und diesen dann in die Luft jagen

Verteidigungszäune und -anlagen einschalten

Bugnester zerstören

Verteidigungsstellungen verteidigen

Gegen die Bedrohung der Arachnoiden, bekommt ihr Unterstützung von anderen Soldaten auf dem Schlachtfeld. Diese computergesteuerten Mitstreiter könnt ihr rekrutieren, damit diese einem folgen und beim Kampf helfen. Die Intelligenz dieser Soldaten ist leider nicht die größte, da es öfter passiert, dass sie einfach in Bugs hineinlaufen oder an Wänden hängenbleiben. Doch ist der Support gegen die Massen an Gegnern gerne gesehen, selbst wenn sie nur als Ablenkung dienen. Bedauerlicherweise gibt es keinen Coop-Modus für das Spiel, was wirklich schade ist. Die Level sind sehr weit offen und geben viel Möglichkeit zum Erforschen, um neue Waffen oder auch Geheimnisse zu finden.

Damit der Kampf gegen die Bugs nicht zu langweilig wird, gibt es auch einmal einen Roboteranzug, bewaffnet mit einem Maschinengewehr und einer Kettensäge. Außerdem kommen die Bugs noch in verschiedenen Variationen:

Fliegende Bugs

Fernkampf-Bugs

Tiger Bugs

Tank Bugs

Centurion Bugs

Assassins Bugs

und die normalen Kämpfer-Bugs

Und zuletzt gibt es noch Bug-Level, die man freischaltet, in denen ein Assassinen-Bug einen steuert und versucht, die Menschenbasis zu zerstören. Dabei kann man mehrere verschiedene Bugs beschwören, die dabei helfen, die Verteidigung der Soldaten zu vernichten.

Fazit:

Starship Troopers: Ultimate Bug War! hat mich sehr überrascht. Die Retro Vibes sind perfekt getroffen und es fühlt sich an wie ein Shooter von damals. Die Filmsequenzen sind gefüllt mit Charme und es ist toll, Casper Van Dien als General Rico wiederzusehen. Es wäre schön gewesen, wenn man mit mehreren Spielern auf Bug-Jagd hätte gehen können, aber auch so ist es eine gut gemachte Kampagne. Der Preis für das Spiel ist etwas höher für diese Art von Spiel, aber dafür bekommt man auch gut was an Content geliefert. Eine klare Empfehlung!

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch die folgenden Spiele gefallen haben, dann macht ihr mit Starship Troopers: Ultimate Bug War! nichts falsch.

Warhammer 40k Bolt Gun Helldivers 2 Halo Combat Evolved Starship Troopers: Extermination



Starship Troopers: Ultimate Bug War! Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Retro Feeling Gameplay ⭐7/10 Shooter der alten Schule Story ⭐6/10 Bugs Killen und Kriege gewinnen Wiederspielwert ⭐7/10 Bug Level Freischalten und Secrets finden

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Starship Troopers: Ultimate Bug War! ist seit dem 16. März 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Starship Troopers: Ultimate Bug War! auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.