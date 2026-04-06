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MEGA-EVENT BESTÄTIGT! Xbox Showcase 2026 mit eigenem Gears of War: E-Day Direct angekündigt

von Christian
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MEGA-SHOWCASE BESTÄTIGT! Xbox Event 2026 mit Gears of War: E-Day im Fokus

MEGA-EVENT BESTÄTIGT! Xbox Showcase 2026 mit eigenem Gears of War: E-Day Direct angekündigt

Xbox hat offiziell sein großes Sommer-Event angekündigt – und diesmal erwartet Fans ein echtes Highlight. Neben dem Xbox Games Showcase 2026 wird es direkt im Anschluss eine eigene, ausführliche Präsentation zu Gears of War: E-Day geben. Damit setzt Microsoft erneut auf ein Format, das sich in den vergangenen Jahren bewährt hat: erst eine große Übersicht über viele Spiele, danach ein tiefer Einblick in einen besonders wichtigen Titel.

Doppel-Event am 7. Juni

Das Event findet am 7. Juni 2026 statt und wird weltweit als Livestream ausgestrahlt. Direkt nach dem Showcase folgt ohne Unterbrechung der Gears of War: E-Day Direct, der sich komplett auf das kommende Spiel konzentriert.

Hier sind die offiziellen Startzeiten weltweit:

  • PDT: 7. Juni, 10:00 Uhr
  • EDT: 7. Juni, 13:00 Uhr
  • BST: 7. Juni, 18:00 Uhr
  • CEST (Deutschland): 7. Juni, 19:00 Uhr
  • JST: 8. Juni, 02:00 Uhr
  • AEST: 8. Juni, 03:00 Uhr

Für Spieler in Deutschland bedeutet das: Start ist um 19 Uhr.

So könnt ihr live dabei sein

Xbox überträgt das Event weltweit und sorgt dafür, dass möglichst viele Zuschauer teilnehmen können. Der Stream wird in über 40 Sprachen verfügbar sein und bietet zusätzlich Barrierefreiheit durch Gebärdensprache (ASL und BSL) sowie englische Audiobeschreibungen.

Verfolgen könnt ihr die Show unter anderem auf folgenden Plattformen:

Damit ist sichergestellt, dass Fans auf der ganzen Welt problemlos einschalten können.

Gears of War: E-Day bekommt eigenen Deep Dive

Ein zentrales Highlight des Events ist der zweite Teil der Präsentation.

Nach dem Showcase richtet sich der volle Fokus auf Gears of War: E-Day.

Dieses spezielle „Direct“ soll deutlich mehr bieten als ein normaler Trailer. Statt kurzer Einblicke dürfen sich Fans auf ausführlichere Infos, Hintergründe und Details zum Spiel freuen. Solche Präsentationen geben Entwicklern die Möglichkeit, tiefer auf Gameplay, Welt und Vision einzugehen.

Dass Gears of War eine eigene Show bekommt, zeigt klar, welchen Stellenwert die Reihe weiterhin für Xbox hat.

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Große Erwartungen an das Showcase

Vor dem Gears-Segment steht jedoch zunächst das klassische Showcase.

Hier wird Xbox wieder eine breite Auswahl an kommenden Spielen präsentieren – sowohl von eigenen Studios als auch von Partnern.

Typischerweise dürfen Spieler mit folgenden Inhalten rechnen:

  • neue Spielankündigungen
  • frische Trailer
  • erste Gameplay-Szenen
  • Updates zu bereits bekannten Titeln

Das Xbox Games Showcase gehört traditionell zu den wichtigsten Gaming-Events des Jahres. Viele Fans nutzen diese Präsentation, um einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre zu bekommen.

Xbox Showcase aus dem letzten Jahr.

Bewährtes Konzept kehrt zurück

Mit dem Doppel-Event bleibt Xbox seiner bisherigen Strategie treu.

Die Kombination aus großer Übersicht und anschließendem Deep Dive hat sich bewährt, da sie sowohl Vielfalt als auch Tiefe bietet.

Während das Showcase viele verschiedene Spiele abdeckt, bekommt ein ausgewählter Titel – in diesem Fall Gears of War: E-Day – die volle Aufmerksamkeit.

Fazit

Das Xbox Games Showcase 2026 dürfte erneut eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres werden.

Mit der zusätzlichen Gears of War: E-Day Direct zeigt Xbox schon im Vorfeld, welcher Titel besonders im Fokus steht.

Für Fans bedeutet das:

👉 zahlreiche neue Ankündigungen

👉 spannende Einblicke in kommende Spiele

👉 und ein detaillierter Blick auf Gears of War

Wer sich für die Zukunft von Xbox interessiert, sollte sich den 7. Juni um 19 Uhr definitiv vormerken. 

Quelle: xboxwire

Hi, ich bin Christian, online besser bekannt als DeWarkD. Geboren 1982 in Hamburg, gehört Gaming seit über 30 Jahren zu meinem Leben – vom C64 bis zu Xbox, Switch und VR. Neben dem Zocken bin ich leidenschaftlicher Controller-Sammler und teile meine Schätze regelmäßig auf Instagram. In meiner Freizeit repariere und modifiziere ich Controller, gestalte Logos, bearbeite Videos und lasse mit meinem 3D-Drucker spannende Projekte entstehen. Bei mir stehen Spaß, Kreativität und Humor im Vordergrund – Profi-Gamer bin ich nicht, aber immer mit Herz dabei.

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