Gamescom 2025 – Scott Pilgrim EX

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Eines der besten Beat em ups kehrt überraschend zurück! Tribute Games hat uns eingeladen Scott Pilgrim EX anzuspielen.

Torontos coolste Band, die Sex Bob-ombs, wurde entführt und alle Instrumente gestohlen, der Täter: Metal-Scott! Scott Pilgrim und Ramona Flowers sind machen sich auf den Weg die Band wieder zusammen zu bringen, doch die Stadt wird von verschiedenen Gangs terrorisiert. Dämonen, Roboter und vegane Handlanger stellen sich Scott und Ramona in den Weg! Zum Glück sind die beiden nicht alleine, sie bekommen unerwartete Hilfe, darunter Roxie Richter und Lucas Lee, zwei ehemalige Widersacher. Zusammen prügelt sich die Bande durch Toronto um nicht nur die Bandmitglieder zu retten sogar die ganze Welt!

In unserer Demo durften wir die neuste Version von dem Spiel sehen, bedeutet Roxie und Lucas waren auswählbar. Zusammen mit den Entwickler haben wir uns in das Getümmel gewagt. Spielerisch ist und auch grafisch ist es sehr ähnlich zum Vorgänger, aber dennoch fühlt es sich einfach besser an. Auch die Grafik ist vom ähnlich sieht aber besser aus, vor allem die Hintergründe haben so viel mehr Details als der Vorgänger. Fast auf jedem Screen gibt es super viel zu sehen das man am liebsten kurz stehen bleiben will um alles Aufzunehmen. Spielerisch gibt es kleinen ändern in das Move-Set der Charaktere, zum Beispiel kann man die Special Moves jetzt normal benutzen ohne Energie zu benutzen und dafür sind neue Moves dazugekommen, die Energie verschwenden. Natürlich hat Scott und Ramona nicht die selben Moves wie im Vorgänger, die beiden haben in den Jahren was neues gelernt. Durch die neuen Angriffe kann man noch längere Kombos ausführen als vorher. Natürlich sind auch wieder Gegenstände im Level verteilt die man aufnehmen kann um damit zu kämpfen oder diese zu werfen, aber aufpassen: Die Gegner können das auch! Diesmal spielt ihr nicht einfach von ersten bis zum letzten Level, sondern es gibt eine Art Open-World. Die Levels haben mehrere Abzweigungen und abschnitte in denen man Neben Quests und Secrets finden kann. Ein ähnliches System gibt es in River City Girls zum Beispiel. Auch sind die RPG Elemente wieder zurück, Geld kann man für Items und Essen ausgegeben werden, dass die Statistiken der Charakter erhöht.

Das Spiel ist eine komplett eigenen Story die nach dem ersten Spiel, Scott Pilgrim vs. the World: the Game, spielt. Der Schöpfer von Scott Pilgrim, Bryan Lee O‘ Malley, hat sich mit Tribute Games zusammen getan um dem Spiel eine neue Story zu geben, die Sinnvoll für Scott Pilgrim Universum ist. Selbstverständlich wird es wieder viele Anspielungen auf Videospiele, Comics und Popkultur allgemein geben, sogar Sachen aus dem kürzlich erschienen Scott Pilgrim Anime von Netflix werden erwähnt. Auch zurück ist die Band Anamanaguchi die sich wieder um den exzellenten Soundtrack kümmert. Fans des Genres können sich auf ein großartiges Abenteuer durch das bunter und verrückte Toronto, freuen.

Scott Pilgrim EX Trailer

Scott Pilgrim EX Roxie & Lucas Trailer

Scott Pilgrim EX soll Anfang 2026 für PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch erscheinen.