gamescom 2025 – LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight mit erstem Trailer angekündigt

Es ist endlich wieder gamescom-Zeit! Und wie könnte man die Messe besser eröffnen als mit Geoff Keighleys legendärer Opening Night Live? Wie jedes Jahr haben wir uns den Livestream von der ersten bis zur letzten Minute angesehen und dabei jeden spannenden, aber auch jeden weniger aufregenden Trailer mitgenommen. Neben neuen Einblicken zu bereits bekannten Spielen und frischem Gameplay gab es auch einige brandneue Ankündigungen – und eine davon war für mich persönlich das absolute Highlight des Abends: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Nachdem LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga nun schon über drei Jahre zurückliegt, war es nur eine Frage der Zeit, bis TT Games ihr nächstes großes Projekt enthüllt. Und was für eine Enthüllung das war! LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ist keine einfache Nacherzählung bekannter Comics oder Filme, sondern eine eigenständige Geschichte, die den kompletten Werdegang des Dunklen Ritters beleuchtet, von seinen Anfängen bis hin zur Legende. Dabei dürfen wir uns auf zahlreiche Anspielungen an ikonische Momente aus Batmans Historie freuen.

Besonders spannend: Gotham City wird als Open World umgesetzt. Das Kampfsystem und die Stealth-Elemente erinnern stark an die beliebten Arkham-Spiele, was Fans des dunklen Ritters sicher freuen dürfte. Außerdem wurde bestätigt, dass wir nicht nur in die Rolle von Batman schlüpfen, sondern auch andere Mitglieder der Bat-Familie spielen können – ebenso wie wir auf zahlreiche ikonische Schurken treffen werden. Ein besonders cooles Detail: Bane wird von Matt Berry gesprochen, den viele aus der Serie What We Do in the Shadows kennen. Alles deutet also auf eine hochkarätige Besetzung hin.

Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt und kann es kaum erwarten, mehr zu sehen! LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint allerdings erst 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC – die Vorfreude kann also noch ein bisschen wachsen.

Trailer zu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: