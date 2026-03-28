Scott Pilgrim EX im Test – Chaotischer Prügler mit Comic Vorlage

Scott Pilgrim ist zurück und diesmal bekommt er Hilfe von Ramona’s Exfreunden. Die Fortsetzung zum Kult Beat ’em up kommt mit neuen Charakteren und einem brandneuen Abenteuer. Mit dabei sind Anamanaguchi, die wieder einen grandiosen Soundtrack für das Spiel hergezaubert haben. Kann die Fortsetzung mit dem Original mithalten? Findet es heraus, wenn wir uns durch die Straßen von Toronto prügeln.

Toronto, Kanada. Wir schreiben das Jahr 20XX. Scott Pilgrim und die Sex-Bob-Omb-Bandmitglieder üben für ihren nächsten großen Auftritt, als plötzlich Metal Scott erscheint und alle Mitglieder entführt. Die einzigen, die entkommen konnten, sind Scott und seine Freundin Ramona Flowers. Die Stadt verfällt ins Chaos und drei rivalisierende Gangs haben Toronto übernommen. Veganer, Roboter und Dämonen machen es euch nicht einfach auf der Suche nach den verschollenen Bandmitgliedern. Doch die beiden bekommen unerwartete Unterstützung: Ramon’s Ex-Partner kommen zur Hilfe im Kampf um die Stadt und bei der Rettung der Bandmitglieder.

Genau wie der Vorgänger ist Scott Pilgrim EX ein Beat ’em Up mit leichten RPG-Elementen. Das Kampfsystem ist im Grunde dasselbe mit einigen Anpassungen und Neuerungen. Wir greifen mit leichten und starken Angriffen an. Diese können auch kombiniert werden. Zusätzlich kann man Gegner werfen und natürlich kann man die Angriffe auch in der Luft machen. Natürlich gibt es auch defensive Optionen wie Blocken und Ausweichen. Für heikle Situationen gibt es einen Super-Move, der einige GP-Punkte kostet für die Ausführung. Jeder Charakter hat noch seine eigenen Special Moves, die sich von anderen Kämpfern unterscheiden.

Ausrüstung ist zurück!

Jeder Charakter hat vier Plätze für Ausrüstung und zwei Plätze für Abzeichen. Die Ausrüstung gibt klassische Statuserweiterungen, wie mehr Stärke oder Vitalität. Die Abzeichen haben unterschiedliche Sondereffekte, wie:

Geld ist mehr Wert

Angriffe geben GP zurück

Extra-Schaden mit vollen Lebenspunkten

Super Moves kosten weniger GP

und viele mehr

Natürlich ist auch das Essen wieder ein großer Teil von Scott Pilgrim. Mit dem gesammelten Geld könnt Ihr in Shops Essen kaufen. Dieses gibt euch neben Lebenspunkten auch permanente Statuspunkte oder kann als Snack mitgenommen werden und wird aktiviert, sobald man K. O. geht.

1 of 9

Anders als im Vorgänger bekommt man keine Erfahrungspunkte für das Besiegen von Gegnern, euer Level steigt mit jedem Statuspunkt, den ihr bekommt. Deshalb ist das Geldsammeln und dann für Essen Ausgeben essenziell, um stärker zu werden. Noch eine große Änderung in der Fortsetzung ist die Umgebung. Diesmal ist Toronto eine Art offene Welt, die ihr relativ frei erkunden könnt, und es gibt Aufgaben, die euch kreuz und quer durch alle Bereiche führen. Die Stadt ist nicht sehr groß, wodurch man oft denselben Bereich mehrfach besuchen muss.

Atmosphäre wie im Comic

Scott Pilgrim EX basiert auf der Graphic-Novel-Reihe von Bryan Lee O’Malley. Das erste Videospiel sah schon sehr gut aus und hat den Stil vom Comic fast perfekt nachgeahmt. Die Fortsetzung schafft es sogar, noch mehr Details zu der Pixelgrafik zu bringen, und sieht sogar noch besser aus. Auch der Soundtrack ist wieder richtig gut geworden und ist auch schon auf meiner persönlichen Playlist gelandet. Die Band Anamanaguchi benutzt für ihre Musik nicht nur traditionelle Instrumente, sondern auch Retro-Spielekonsolen, um den perfekten Sound zu finden. Neben den zwei Videospielen gibt es auch noch eine Realverfilmung und einen Anime.

Fazit

Scott Pilgrim EX ist in vielen Punkten eine Verbesserung des Vorgängers. Das Kampfsystem ist deutlich besser geworden. Es ist schneller und das Kombopotential ist größer geworden. Auch die „große Welt“ ist eine gute Neuerung. Der Schwierigkeitsgrad ist manchmal etwas hoch, wenn man Solo spielt, aber nichts, das man mit ein bisschen Grinden ausgleichen kann. Leider ist das Spiel etwas kürzer und kostet fast doppelt so viel wie der Vorgänger. Wenn Sie Fan von Beat ’em Ups sind, dann ist es eine absolute Empfehlung, alle anderen sollten vielleicht auf einen Rabatt warten.

Vergleichbare Spiele:

River City Ransom (Kunio-Kun)

River City Girls

Scott Pilgrim vs. the World the Game

Streets of Rage 4

Scott Pilgrim EX Launch Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐9/10 Sieht genau aus wie das Comic, mit super Soundtrack! Gameplay ⭐8/10 Schneller mit mehr Kombopotential Story ⭐7/10 Simpel, Schnell und lustig Wiederspielwert ⭐8/10 Jeder Charakter hat sein eigenens Ende zum Freischalten

🎯 Gesamtwertung: 8/10

Scott Pilgrim EX ist seit dem 3. März 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 4/ 5 Nintendo Switch und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Scott Pilgrim EX auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.