Gamescom 2025 – Hyper Light Breaker

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Der Publisher Arc Games hat uns eingeladen um uns zwei Spiele in deren Portfolie anzuschauen. Hyper Light Breaker ist das neuste Spiel des Entwickler Heart Machine, die bekannt sind für Hyper Light Drifter und Solar Ash.

Hyper Light Breaker ist ein Rogue-lite Action Spiel, welches im Hyper Light Universum spielt. Es hat nichts direkt mit Hyper Light Drifter zu tun, da es Jahrzehnte davor spielt. Ich übernimmt die Rolle eines Breakers, eine Art Söldner, mit der Aufgabe den Abyss King zu besiegen. Spielerisch ähnelt das Spiel Hyper Light Drifter, Hack-and-Slash mit Nahkampf Kombo angriffen, Fernkampfwaffen die durch Nahkampf Treffer aufgefüllt werden, doch diesmal alles in einer 3D Umgebung. Auf einer prozedural generierten Welt kämpft ihr mit bis zu zwei weiteren Spielern, um Kronen von mini Bossen zu bekommen um damit die nächsten größeren Bosse bekämpfen zu können mit dem Endziel den Abys King zu fall zu bringen.

Hyper Light Breakers ist derzeit im Early Access auf Steam spielbar, wir hatten bis dato noch keinen Kontakt mit dem Spiel außer Trailern. Auf der Gamescom durften wir uns das neuesten Update „Double Down“ anschauen. Zusammen mit einem der Entwickler, der uns ein wenig durch das Spiel geleitet hat. Aber was gibt es neues in den Double Down Update?

Neue Krone (Boss) – „Bersia und Vesia“

Neuer Breaker – „Gravenheart“

Ein neuer Ort – die „Sky Labs“ – schwebende Inseln, die der ein oder andere Spieler schon gesehen hat, sind jetzt erklimm bar und werden sich noch bis zur 1.0 Version weiterentwickeln

Neues Schwierigkeitssystem – das „Glitch“-System bietet eine neue Herausforderung für Diejenigen die einen Erfolgreichen Run hatten.

Der Suppen Meister Shop – Temporäre Buffs für den Run

Neues Questsystem

Neue Fernkampfwaffe „Burst Launcher“ – der erste Granatenwerfer des Spiels

Neue Gegner

Neue Mods und Ausrüstungen

Quality of life Verbesserungen

In unserer Demo durften wir den neusten Breaker „Gravenheart“ anspielen, einige Upgrades im Skill Tree und auch in den Shops wurden schon freigeschaltet damit der Run etwas einfacher ist, damit man mehr vom Spiel zeigen kann. Bevor wir uns ins Getümmel wagen, gehen wir noch erst zum Suppen Shop für einen leckeren Buff, ähnlich wie man in Monster Hunter vor der Jagd was essen geht. Wir machen uns auf Weg zu unserem Solo-Run. In der Welt angekommen wird erst mal die Umgebung gecheckt, ein Blick auf die Karte zeigt eine recht große Karte zum erforschen. Der Entwickler erklärt uns kurz, dass das Ziel ist die Kronen zu sammeln damit man dann gegen den Endboss kämpfen kann. Auf dem Weg finden wir kleinere „Events“ die uns entweder Material, Geld oder neue Waffen geben. Besiegt man genug Gegner kann man aufleveln und sich einen von drei Perks auswählen, diese sind für jeden Charakter einzigartig, da jeder Breaker andere Vorteile hat. Gravenheart zum Beispiel kann ein Perk bekommen damit sie mehr schaden macht wenn sie Rüstung hat, und ihr Special Move gibt ihr Rüstung, also eine gute Kombo schonmal für den Anfang. Überall in der Welt kann man auch noch Zutaten finden für den Suppen Shop, also immer schön die Augen aufhalten beim erforschen. Damit die Wege auf der großen Karte nicht zu lange dauern, hat jeder Breaker ein Hoverboard und einen Hängegleiter zur Verfügung, zusammen mit der Möglichkeit einen Doppelsprung zu machen, kommt man sehr gut in der Welt voran.

Zeit für den ersten Boss fight! Und hier merkt man wie gut das Kampfsystem wirklich ist: Schießen bis die Munition aus ist, dann mit mehreren Nahkampf angriffen ein bisschen Munition Ladung zurückbekommen und nicht vergessen ausweichen und springen um den Angriffen des Bosses zu entkommen. Aber das beste ist der Parry-Move: Die Gegner und vor Allem die Bosse, zeigen Ihre Angriffe sehr gut, somit kann man sich auf diese gut Vorbereiten und dann auch zu parieren, den alles kann pariert werden und es fühlt sich total befriedigend an. Nach dem Sieg über den Waffen gibt es nette Waffen drops, Material und natürlich die Kronen.

Auf der Karte gibt es mehrere Stellen an denen man zurück zum Hub kann, aber das kann man nicht unendlich machen, also sollte jede Rückkehr genau überlegt sein. Das zurückkehren pausiert den Run, was ein sehr gutes feature ist wenn man gerade keine Zeit mehr hat kann man hier eine perfekte pause einlegen und später den Run fortsetzen ohne was zu verlieren. Im Hub werden alle Materialien die wir in der Welt gesammelt haben, gebunkert, also keine Gefahr mehr alles zu verlieren falls wir sterben sollten. Außerdem können wir unsere Waffen und Mods upgraden und zusätzlich füllen sich unsere Heiltränke wieder auf. Jedoch verlieren wir unseren Suppen Buff, also nicht vergessen diesen vor dem Fortsetzen, wieder aufzufrischen.

Und damit haben wir die Gameplay-Loop in Hyper Light Breaker. Im Laufe des Spiels kann man neue Fähigkeiten in mehreren Skill-Trees freischalten, neue Breakers freischalten und natürlich neue Waffen, Mods und Items kommen dazu. Das ganze mit einem soliden Action Kampfsystem, das vielleicht nicht ganz Devil May Cry oder Bayonetta Niveau erreicht, aber trotzdem sollte jeder Action Fan sich den Titel merken.

Hyper Light Breaker ist erhältlich im Early Access für Steam. Ein genaues Release Datum für die 1.0 Version ist noch nicht bekannt.