Clever & Smart – Die V-Grippe – Comic-Kritik

Sie sind wieder da und sie haben wieder einen Einsatz der alle Dimensionen sprengt. Die Rede ist von den legendären Geheimagenten Fred Clever und Jeff Smart. Im Sonderband 14 kämpfen sie gegen die V-Grippe. Doch woher kommt die eigentlich und warum müssen gerade die beiden die Untersuchungen durchführen?

Natürlich ist der Geheimdienst TIA ebenfalls von der Grippe betroffen und so husten wir uns seitenlang durch den Comic und haben es dabei nicht nur mit verstopften Nasen sondern auch mit verstopften Lachmuskeln zu tun.

Erscheinungsdatum 2010 (Spanien) – Sonderband 26.September 2022 Zeichner F.Ibanez Autor F.Ibanez Format Softcover Seitenanzahl 48 Preis 12,00 €

Nun könnte man schon fast meinen die V-Grippe hat was mit der Corona Grippe zu tun. Doch dem ist nicht so. Denn der Comic aus dem Carlsen-Verlag erschien in Spanien bereits im Jahre 2010 – also lange bevor uns die Corona Grippe erreicht hat. Aber vielleicht war der gute Mann ein Hellseher. Es wäre allerdings bestimmt keine gute Idee gewesen Clever & Smart als Löser des Problems zu arrangieren.

Im Comic dreht sich alles, wie überraschend, um die V-Grippe. Und natürlich stolpern die beiden über unzählige Missgeschicke und erleben die verrücktesten Abenteuer ganz in typischer Clever & Smart Manier. Geniale Zeichnungen die man von F. Ibanez gewohnt ist werden zum Leben erweckt und man hört förmlich das Krach und Aaargh welches die beiden Agenten förmlich auf jeder Seite erleben. Eine Story die immer spannend erzählt ist und durch die beiden Hauptdarsteller einen besondern Weg geht. Wer zum Lachen in den Keller geht wird mit diesem Comic sicherlich alles verkehrt machen.

Clever & Smart – Die V-Grippe überzeugt durch den typischen völlig bescheuerten Humor (und das ist positiv gemeint) und lässt kein Auge trocken. Wer diese Art von Humor liebt wird richtig auf seine Kosten kommen und diesen Comic förmlich fressen und direkt in einem Zug durchsuchten. Wer Clever & Smart liebt wird mit diesem Sonderband Nr. 14 seinen absoluten Spaß haben und es sollte in keiner guten Sammlung fehlen.

Fazit:

Clever & Smart – Die V-Grippe erschien wie schon oben erwähnt bereits 2010 in Spanien und wurde in Deutschland 2022 neu aufgelegt. Ein absolutes Must-Have Comic für jeden Fan der beiden Geheimagenten. Es ist herrlich bekloppt, man kann sich die Schmerzen von Fred und Jeff nicht nur bildlich vorstellen und wird in die spannende Story mit hereingezogen. Natürlich sind auch alle anderen bekannten Charaktere wie Mister L, Ophelia oder Dr. Bakterius mit am Start. Wir geben dem Comic aus dem Carlsen-Verlag eine klare Kaufempfehlung.