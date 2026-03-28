MEGA-SCI-FI-UPDATE! The Expanse: Osiris Reborn bekommt Release-Zeitraum & spielbare Beta

Für Fans von storylastigen Sci-Fi-Spielen gibt es endlich konkrete Neuigkeiten:

The Expanse: Osiris Reborn macht einen großen Schritt Richtung Veröffentlichung. Die Entwickler haben nicht nur ein erstes Release-Fenster eingegrenzt, sondern auch eine Closed Beta angekündigt, die schon bald starten soll.

Damit wird klar: Das ambitionierte Action-RPG befindet sich längst nicht mehr nur in einer frühen Konzeptphase, sondern nähert sich langsam der Zielgeraden.

Release-Fenster bestätigt

Ein genaues Datum gibt es zwar noch nicht, aber das Spiel soll laut aktuellen Infos im Laufe von 2026 erscheinen.

Geplant ist der Release für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, wobei die Entwickler bewusst auf ältere Konsolen verzichten. Der Fokus liegt klar auf moderner Technik und einer möglichst immersiven Darstellung des Sci-Fi-Universums.

Closed Beta startet schon bald

Eine der wichtigsten Ankündigungen ist die bevorstehende Closed Beta, die bereits im nächsten Monat beginnen soll.

Spieler erhalten dadurch erstmals die Möglichkeit, selbst in das Spiel einzutauchen und das Gameplay vorab auszuprobieren. Für das Entwicklerstudio ist dieser Schritt besonders wichtig, um Feedback aus der Community zu sammeln und das Spiel weiter zu verbessern.

Solche Tests sind oft ein entscheidender Punkt in der Entwicklung – hier zeigt sich, wie gut Mechaniken, Story und Technik bereits funktionieren.

Story im Mittelpunkt des Spiels

Im Zentrum von Osiris Reborn steht eine stark erzählte Geschichte, die sich an der bekannten Sci-Fi-Reihe The Expanse orientiert.

Ihr spielt einen Söldner, der Teil einer Einheit namens Pinkwater Security ist. Was zunächst wie ein normaler Einsatz beginnt, entwickelt sich schnell zu einer größeren Bedrohung, die das gesamte Sonnensystem betrifft.

Dabei werdet ihr in eine Verschwörung hineingezogen, die weit über eure Kontrolle hinausgeht. Entscheidungen spielen eine zentrale Rolle und beeinflussen, wie sich die Geschichte entwickelt.

Crew-System und Entscheidungen

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist eure Crew.

Ihr baut ein Team aus verschiedenen Charakteren auf, die euch im Verlauf der Story begleiten. Jeder Begleiter hat eigene Hintergründe, Motivationen und Fähigkeiten.

Die Entscheidungen, die ihr trefft, wirken sich nicht nur auf die Story aus, sondern auch auf eure Beziehungen innerhalb der Crew. Das sorgt für ein dynamisches Spielerlebnis, bei dem eure Handlungen echte Konsequenzen haben.

Gameplay: Action trifft Taktik

Gameplay-technisch erwartet euch ein Third-Person-Action-RPG, das stark auf taktische Kämpfe setzt.

Dazu gehören:

Deckungsbasierte Gefechte

Einsatz von Fähigkeiten und Gadgets

Team-basierte Kämpfe mit Begleitern

Entscheidungsfreiheit in Missionen

Die Entwickler orientieren sich dabei klar an bekannten Genre-Größen, setzen aber gleichzeitig auf eine eigene Interpretation innerhalb des Expanse-Universums.

Bekannte Orte aus dem Expanse-Universum

Auch Fans der Serie kommen auf ihre Kosten:

Im Spiel besucht ihr bekannte Orte wie Raumstationen, Kolonien und Planeten innerhalb des Sonnensystems.

Das Ziel ist es, eine glaubwürdige und lebendige Welt zu erschaffen, in der politische Konflikte, Ressourcenknappheit und Machtkämpfe eine große Rolle spielen.

Fokus auf Singleplayer-Erlebnis

Ein weiterer wichtiger Punkt:

Das Spiel ist vollständig auf Singleplayer ausgelegt. Multiplayer-Elemente sind aktuell nicht geplant. Stattdessen liegt der Fokus klar auf Story, Atmosphäre und Entscheidungen.

Fazit

Mit dem bestätigten Release-Fenster und der angekündigten Beta wird deutlich, dass The Expanse: Osiris Reborn langsam Form annimmt.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus intensiver Story, taktischem Gameplay und einem bekannten Sci-Fi-Universum – eine Kombination, die besonders Fans von narrativen RPGs ansprechen dürfte.

Die kommenden Wochen könnten entscheidend werden:

Wenn die Beta überzeugt, hat das Spiel das Potenzial, eines der spannendsten Sci-Fi-RPGs der nächsten Zeit zu werden.

Quelle: Gamespot

Bild Quelle: The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn erscheint für PC via Steam sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Neben der Standardversion wird auch eine Collector’s Edition angeboten, die ihr euch hier ansehen könnt: The Expanse: Osiris Reborn Collector’s Edition.