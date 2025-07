Gewinnspiel zum Kino-Start von ICH WEISS, WAS DU LETZTEN SOMMER GETAN HAST

Am 17. Juli 2025 kommt mit ICH WEISS, WAS DU LETZTEN SOMMER GETAN HAST ein neuer Teil der legendären Horror-Reihe in die deutschen Kinos. Auch diesmal ist ein erbarmungsloser Killer hinter einer Gruppe von Freunden her, die ein furchtbares Geheimnis teilen. Zusätzlich zum neuen Cast kehren Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt in ihre Rollen von 1997 zurück. Einen ersten Eindruck erhältst du hier im Trailer:

Als fünf Freunde versehentlich einen tödlichen Autounfall verursachen, vertuschen sie ihre Beteiligung und schließen einen Pakt, den Unfall geheim zu halten, um die Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Ein Jahr später werden sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich einer schrecklichen Wahrheit stellen: Jemand weiß, was sie im letzten Sommer getan haben … und sinnt auf Rache. Als die Freunde einer nach dem anderen von einem Killer verfolgt werden, stellen sie fest, dass dies schon einmal passiert ist, und wenden sich an zwei Überlebende des legendären Southport-Massakers von 1997, um Hilfe zu erhalten.

Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung und Nicholas Alexander Chavez spielen in ICH WEISS, WAS DU LETZTEN SOMMER GETAN HAST. Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt kehren zudem als Ray Bronson und Julie James in ihre Rollen von 1997 zurück. Regie führte Jennifer Kaytin Robinson, produziert wurde der Film von Neal H. Moritz.

Passend zum Kinostart haben wir ein cooles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Dabei verlosen wir folgende Preise:

2×2 Kinotickets

2 Strandtaschen

2 Strandhüte

Die beiden Gewinner dürfen sich also über 2 x Freikarten, eine Strandtasche und einen Strandhut freuen.

Das Mitmachen ist ganz einfach. Sendet eine Mail mit dem Betreff „Sommer“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 01. August um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.

Teilnahmebedingungen:

Datenschutzbestimmungen:

