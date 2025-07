Street Fighter 6 – Sagat Trailer:

Season 3 für Street Fighter ist hier und somit auch der erste neue DLC Kämpfer für Street Fighter 6. Sagat zeigt seine Stärke!

Sagat ist ab dem 5. Augustin erhältlich.

Als Endgegner im ursprünglichen Street Fighter-Spiel werden Veteranen und Neulinge darauf brennen, in Street Fighter 6 als der furchterregende Sagat zu regieren. Sagats Moveset ist inspiriert von Muay Thai, einer aus Thailand stammenden Kampfkunst und Kampfsportart, kombiniert mit Aufwärtshieben, Kniestößen und einem zusätzlichen Twist… Feuerbällen! Unter Sagats Herrschaft wird auch eine neue Stage namens Proud Spire veröffentlicht, die einen beruhigenden Tempel und eine friedliche Buddha-Statue im Hintergrund zeigt.

Zu Sagats Insignien gehören zwei Outfits – Outfit 1 ist ein neuerer Look mit einem dunkleren, von Muay Thai inspirierten Thema, während Outfit 2 eine Ode an seinen Street Fighter II-Auftritt ist, bei dem er Muay Thai-Shorts sowie Hand- und Fußumhänge trägt, wie sie für viele Muay Thai-Praktizierende üblich sind. Outfit 2 kann in der World Tour verdient werden, indem man die Bindung zu Sagat maximiert, oder man kann es mit Fighter Coins kaufen.