Fatal Fury City of the Wolves – Ken Trailer

SNK zeigt das neuste Gameplay zum nächsten DLC Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves. Ken Masters bringt seine Feuerfaust nach South Town.

Ein altgedienter Straßenkämpfer aus Metro City, der South Town ins Visier nimmt, um einen Vorfall abzuschließen, in den er zu Unrecht verwickelt war. Voller Entschlossenheit und mit einem feurigen Arsenal an unübertroffenen Angriffen kreuzt der ehemalige US National Fighting Champion schließlich seinen Weg mit dem Legendären Wolf selbst – und damit sind die Räder des Schicksals in Bewegung gesetzt.