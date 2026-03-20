Neue Spiele im Xbox Game Pass – Das kommt bald März und April

Like a Dragon: Infinite Wealth – ab 24. März

Cloud · Konsole · Handheld · PC

Zwei legendäre Helden treffen aufeinander: Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu.

Die riesige RPG-Reise führt euch von Japan bis nach Hawaii und bietet dynamische Kämpfe, verrückte Situationen und eine offene Welt voller Möglichkeiten.

Absolum – ab 25. März

Cloud · Xbox Series X|S · PC

Dieses Spiel verbindet klassische Beat’em-Up-Action mit modernen Roguelite-Elementen.

In einer handgezeichneten Fantasywelt kämpft ihr euch durch Gegnerhorden, um das Land Talamh vom tyrannischen Sonnenkönig zu befreien.

Nova Roma (Game Preview) – ab 26. März (PC)

Game Pass Ultimate · PC Game Pass

Während das Römische Reich langsam zerfällt, führt ihr eine Gruppe von Bürgern in ein neues Land.

Aus einem kleinen Dorf soll eine mächtige Stadt entstehen – baut Tempel, stellt die Götter zufrieden und entwickelt eine Gesellschaft, die Geschichte schreiben soll.

The Long Dark – ab 30. März

Cloud · Konsole · PC

Ein ruhiges, aber intensives Survival-Erlebnis:

Nach einer geomagnetischen Katastrophe kämpft ihr allein ums Überleben in einer eisigen Wildnis.

Keine Zombies – nur Kälte, Hunger und die Gefahren der Natur.

Resident Evil 7: Biohazard – ab 31. März

Cloud · Konsole · PC

Dieser Teil bringt die Horror-Reihe zurück zu ihren Wurzeln.

In der Ego-Perspektive erlebt ihr eine beklemmende Atmosphäre, spannende Erkundung und direkte Begegnungen mit dem Grauen in einem abgelegenen Haus im ländlichen Amerika.

Barbie Horse Trails – ab 2. April

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In dieser offenen Spielwelt erkundet ihr gemeinsam mit eurem Pferd Lucky den malerischen Canterbury Trails Park.

Reitet durch Blumenfelder, findet Schätze, sammelt Fotos und helft dabei, den Park wieder zum Leben zu erwecken.

Clair Obscur: Expedition 33 – ab 2. April

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Das Spiel verbindet rundenbasierte Strategie mit Action-Elementen in einer stilvollen Fantasywelt, inspiriert von der französischen Belle Époque.

Neue Inhalte und Herausforderungen erweitern das bereits preisgekrönte Abenteuer.

Final Fantasy IV – ab 7. April

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Ein echter RPG-Klassiker:

Der Dunkelritter Cecil stellt sich gemeinsam mit seinen Gefährten einer Bedrohung durch das Königreich Baron und erlebt eine epische Geschichte über Freundschaft und Mut.

Sea of Thieves – Season 19 seit 19. März

Konsole · PC

Die neue Season bringt verbesserte PvP-Gefechte, zeitlich begrenzte Events, große Fraktionsschlachten mit mehreren Schiffen sowie neue kosmetische Items und Fortschrittsstufen.

The Division 2 – jetzt verfügbar

Battleworn Secret Service Pack

Enthält Outfit, Emote und eine besondere Waffen-Skin.

Skate. – jetzt verfügbar (nur Game Pass Ultimate)

Supercharge Pack

Mit neuen Decks, Rollen, Stickern, Icons und Titeln für euren Style.

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 31. März

Wenn ihr sie behalten wollt, könnt ihr sie mit Rabatt kaufen.

Quelle: Xbox Wire

Bilder Quelle: Xbox.com