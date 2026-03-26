SEASON-3-ALARM! Call of Duty bringt neue Maps, Waffen und große Warzone-Änderungen

Die nächste große Inhalts-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone steht kurz bevor. Mit Season 3 erwartet Spieler ein umfangreiches Update, das frische Inhalte für mehrere Spielmodi liefert und gleichzeitig neue Events sowie Gameplay-Anpassungen mit sich bringt. Der Start der neuen Saison ist für Anfang April geplant und soll weltweit gleichzeitig auf allen Plattformen erfolgen.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Multiplayer-Karten, die für mehr Abwechslung im Gefecht sorgen sollen. Die Entwickler setzen dabei auf unterschiedliche Schauplätze und Spielstile. Einige Maps sind stärker auf schnelle Nahkämpfe ausgelegt, während andere größere Areale bieten und taktisches Vorgehen belohnen. Dadurch soll sowohl für aggressive Spieler als auch für strategisch orientierte Teams etwas dabei sein.

Auch der Zombies-Modus erhält Nachschub. Season 3 erweitert das Koop-Erlebnis um eine neue Survival-Location, in der Spieler gemeinsam gegen immer stärker werdende Gegner antreten. Zusätzlich sind weitere Inhalte für den Verlauf der Saison geplant. Ziel ist es, den Modus langfristig interessant zu halten und regelmäßig neue Herausforderungen zu bieten, die sowohl erfahrene Fans als auch Neueinsteiger ansprechen.

Im Battle-Royale-Ableger Warzone stehen ebenfalls Veränderungen an. Auf der bekannten Karte werden neue Bereiche eingeführt, die das Gameplay beeinflussen und frische taktische Möglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler an Anpassungen für Ranglisten-Matches sowie an Verbesserungen der Spielbalance. Dadurch sollen Wettkämpfe fairer werden und mehr Dynamik in die Matches kommen.

Natürlich bringt eine neue Season auch wieder zusätzliche Waffen und Ausrüstung ins Spiel. Einige davon lassen sich über den Battle Pass freischalten, andere über spezielle Herausforderungen oder zeitlich begrenzte Events. Neben neuen Schusswaffen können Spieler auch kosmetische Inhalte wie Operator-Skins, Waffen-Designs und Embleme sammeln. Der Battle Pass wird erneut sowohl kostenlose als auch Premium-Belohnungen enthalten.

Ein besonderes Highlight ist die zeitweise Freischaltung eines kooperativen Endgame-Modus. Dieser soll für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielbar sein – auch für Spieler, die das Hauptspiel nicht besitzen. In diesem Modus treten Teams gegen computergesteuerte Gegner und mächtige Boss-Einheiten an. Wiederholbare Missionen und steigende Schwierigkeitsgrade sollen für langfristige Motivation sorgen.

Darüber hinaus wird die laufende Story rund um geheime Organisationen und globale Konflikte weitergeführt. Saisonale Missionen und Events liefern neue Details zur Handlung und erweitern das Universum des Spiels Stück für Stück. Spieler können so nicht nur neue Inhalte freischalten, sondern gleichzeitig mehr über die Hintergründe der Geschichte erfahren.

Mit Season 3 setzen die Entwickler ihren Live-Service-Plan konsequent fort. Regelmäßige Updates sollen dafür sorgen, dass sich das Spielerlebnis ständig weiterentwickelt und die Community langfristig aktiv bleibt. Neben neuen Karten und Waffen gehören dazu auch zusätzliche Herausforderungen, Ranglisten-Saisons und besondere Events.

Für Fans von Black Ops 7 und Warzone dürfte die kommende Season daher eine wichtige Rolle spielen. Sie zeigt, wie stark das Spiel weiter unterstützt wird und welche Richtung zukünftige Inhalte einschlagen könnten. Klar ist schon jetzt: Season 3 bringt eine große Portion frischen Content und könnte für viele Spieler ein guter Zeitpunkt sein, wieder ins Gefecht einzusteigen.

Zusätzlich können sich Spieler in Season 3 wieder auf verschiedene freischaltbare Belohnungen freuen. Durch Events und Fortschritt im Spiel lassen sich unter anderem kosmetische Items, XP-Boosts und Waffen-Blueprints verdienen.

Zu den möglichen Rewards gehören beispielsweise der „Poison Pill“ Waffen-Charm, ein Restore-Token, sowie mehrere zeitlich begrenzte XP-Boosts für Spieler-Level, Waffen und Battle Pass. Außerdem warten neue kosmetische Inhalte wie das „Node Husk“ Emblem, der große „Toxic Entry“ Sticker, ein spezieller Loading-Screen namens „Thorned Muzzle“ und die Emote „Looking Good!“ auf euch.

Als besonderes Highlight winkt Spielern am Ende bestimmter Fortschrittsstufen ein umfangreicher Bonus: Dazu zählen der Waffen-Blueprint „Venomous Override“ für den AAROW 109 Launcher, eine animierte Visitenkarte mit dem Titel „Fractal Death“ sowie zusätzliche Erfahrungspunkte.

Diese Belohnungen sollen Spieler dazu motivieren, regelmäßig Matches zu spielen, Herausforderungen abzuschließen und sich aktiv an saisonalen Events zu beteiligen.

Quelle und Bild Quelle: Call of Duty