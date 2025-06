Flight Risk – Zum Home Entertainment Start angeschaut

Zum Home Entertainment Start von Flight Risk haben wir ein UHD-Rezensionsexemplar von FLIGHT RISK bekommen, welches wir uns für euch angeschaut haben. Ein Dank geht dabei an unsere Partner für die Bereitstellung der UHD. Geschaut haben wir den Film über unsere Playstation 5 auf einem 55 Zoll Sony Bravia Fernseher. Der Sound wurde über eine Teufel Cinebar 11 geliefert. Wir waren also perfekt ausgerüstet für einen netten Film-Abend in unserem Zockerzimmer.

In FLIGHT RISK übernimmt nach langer Zeit mal wieder Mel Gibson die Regie. Zusammen mit Drehbuchautor Jared Rosenberg (bekannt aus THE OUTFIT) und den Produzenten von PREY & PREDATOR entführt er uns in die eiskalte Wildnis von Alaska. Als Hauptdarsteller konnte er dabei Mark Wahlberg, Michelle Dockery und Topher Grace gewinnen.

Doch Mark Wahlberg ist diesmal nicht der sympathische Action-Held sondern überzeugt als Auftragskiller der besonderen Art. Zunächst erscheint er furchtbar freundlich und hilfsbereit wobei sich das Blatt im Laufe des Films aber dramatisch wendet und er ein völlig anderes Gesicht von sich gibt. Auch optisch sieht er durch seine Frisur etwas befremdlich aus, was dem Ganzen noch einen gewissen Kick verleiht. So ist es uns zumindest ergangen.

Doch worum geht es eigentlich genau in FLIGHT RISK? Daryl alias Mark Wahlberg soll die Polizistin Madolyn und ihren Gefangenen Winston zu einem Prozess bringen. Dabei nutzen sie durch die Wildnis von Alaska zunächst eine Propellermaschine und es kommt zu Komplikationen. Zunächst macht Daryl einen hilfsbereiten Eindruck und es ist nicht zu erkennen das er ein mieses Spiel spielt.

Doch die Geschichte nimmt seinen Lauf. Daryl ist nicht der, wer er vorgibt zu sein. Zwar stellt er schon vorher unglaublich viele Fragen und macht schon einen etwas komischen Eindruck. Doch es entwickelt sich in 90 Minuten ein spannender Schlagabtausch, wobei die Schauspieler einen tollen Job machen und der Film so für kurzweilige Momente sorgt. Spannung und Dramatik geben sich in minutenschnelle die Hand. Wer jetzt einen absoluten Action-Blockbuster erwartet wird eher enttäuscht sein, aber die Art Kammerspiel im Flugzeug ist gut inszeniert und kann auch mit guten Soundeffekten überzeugen.

Nachdem Daryl gefesselt im hinteren Teil der Maschine sitzt und die beiden anderen Protagonisten bemerkt haben welches Spiel er spielt müssen sie versuchen das Flugzeug durch die Wildnis von Alaska zu steuern. Das ist natürlich alles andere als einfach und auch der Humor kommt bei der ganzen Situation nicht zu kurz. Lustige Sprüche sorgen für Schmunzler, wobei die Action nicht vergessen wird.

Wie schon oben erwähnt ist die Frisur von Daryl schon so ein Eye-Catcher das man das wahre Bild von Mark Wahlberg schon fast vergisst. Leider bekommt Daryl nicht so viel Spielraum im Film und man erwartet mehr von diesem verrückten Typen. Doch leider fehlt es da an manchen Ecken. Da hätte man sicherlich noch mehr rausholen können – was die Leistung der Schauspieler aber nicht schmälern soll.

Visuell ist FLIGHT RISK nett anzuschauen, auch wenn der Film hauptsächlich im Flugzeug spielt und an eine Art Kammerspiel erinnert. Mel Gibson kann also noch Regie führen, wobei er aber nicht den ganz großen Hit abgelegt hat. Spannung ist 90 Minuten lang vorhanden, aber irgendwie wartet man immer auf den großen Moment, der irgendwie nicht kommen will. Und Mark Wahlberg alias Daryl mit seiner lustigen Frisur hätte es verdient gehabt noch mehr Spielraum zu bekommen.

Fazit:

FLIGHT RISK ist für einen netten Film-Abend absolut geeignet und kann mit Spannung und guten Schauspielern überzeugen. Schade nur das Mark Wahlberg nicht noch mehr rausholen durfte. Dafür haben die anderen Schauspieler aber einen sehr guten Job gemacht und Mel Gibson zeigt das er es noch drauf hat und sich bestimmt bald wieder auf einen Regie-Stuhl setzen wird. Wer allerdings einen hochkarätigen Action Blockbuster erwartet, der wird am Ende wohl eher enttäuscht sein.

