NEUES DARK-FANTASY-RPG! Sands of Aura bringt Soulslike-Kämpfe und riesige Sandwelten auf Xbox

Mit Sands of Aura ist ein neues Action-RPG auf Xbox erschienen, das sich zwar an klassischen Soulslike-Spielen orientiert, aber bewusst einen eigenen Weg geht. Statt nur auf hohe Schwierigkeit zu setzen, legen die Entwickler großen Wert auf Erkundung, Story und flexible Spielweisen.

Das Spiel ist ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar und wurde speziell für Konsolenspieler noch einmal überarbeitet und verbessert.

Soulslike – aber zugänglicher und weniger frustig

Viele verbinden das Genre mit extremem Schwierigkeitsgrad und wenig Erklärung. Genau hier setzt Sands of Aura anders an.

Die Entwickler wollten ein Spiel erschaffen, das zwar fordernd ist, aber nicht unfair. Statt ständig zu bestrafen, soll das Gameplay Spieler motivieren, sich mit der Welt, den Charakteren und den Systemen auseinanderzusetzen.

Im Fokus stehen dabei:

klare Quests statt versteckter Story

spürbarer Fortschritt durch eigenes Können

eine Welt, die aktiv entdeckt werden will

Das Ziel ist es, dass Spieler nicht nur kämpfen, sondern die Welt wirklich verstehen.

Build-System mit vielen Möglichkeiten

Ein großer Bestandteil des Spiels ist die Freiheit beim eigenen Spielstil.

Ihr könnt euren Charakter sehr individuell gestalten und mit verschiedenen Kombinationen aus Waffen, Rüstung und Fähigkeiten experimentieren.

Die Entwickler setzen bewusst auf ein System, das kreatives Spielen erlaubt. Manche Builds können sogar ungewöhnlich stark werden – genau das ist gewollt.

Dadurch fühlt sich jede Spielweise anders an und passt sich eurem eigenen Stil an.

Schnelles Kampfsystem mit Rhythmus

Das Kampfsystem ist schnell und reaktiv aufgebaut.

Zu den wichtigsten Elementen gehören:

Angreifen

Ausweichen

Blocken und Parieren

Fähigkeiten im richtigen Moment einsetzen

Schon früh im Spiel lernt ihr den Rhythmus der Kämpfe kennen. Mit der Zeit wird das System aber deutlich tiefer, vor allem durch die vielen Ausrüstungsoptionen, die euren Kampfstil verändern.

Verbesserungen speziell für Xbox

Für die Konsolen-Version haben die Entwickler einige wichtige Anpassungen vorgenommen.

Besonders auffällig ist ein neues Zielsystem, das eure Eingaben besser interpretiert. Statt punktgenau zielen zu müssen, erkennt das Spiel eure Richtung und hilft dabei, den richtigen Gegner anzuvisieren.

Das sorgt dafür, dass Kämpfe flüssiger wirken und ihr euch mehr auf das Gameplay konzentrieren könnt.

Neue Orientierung ohne klassische Minimap

Auch bei der Erkundung gibt es Änderungen.

Statt einer klassischen Karte setzt das Spiel auf ein Kompass-System, das euch die Orientierung erleichtert, ohne die Entdeckung zu zerstören.

Gerade auf den Inseln hilft das dabei, sich besser zurechtzufinden, ohne dass das Spiel euch zu sehr an die Hand nimmt.

Eine Welt aus Sand und verlorenen Inseln

Die Spielwelt gehört zu den spannendsten Elementen von Sands of Aura.

Statt eines klassischen Ozeans gibt es hier ein riesiges Sandmeer, das die verschiedenen Inseln miteinander verbindet. Diese bereist ihr aktiv – und genau das ist Teil des Gameplays.

Die Entwickler wollten bewusst kein simples Schnellreise-System.

Stattdessen soll das Reisen selbst ein Gefühl von Größe und Entfernung vermitteln.

Das führt dazu, dass:

versteckte Orte entdeckt werden können

die Welt lebendiger wirkt

Erkundung belohnt wird

Balancing für mehr Spielspaß

Für die Xbox-Version wurden außerdem viele Anpassungen am Balancing vorgenommen.

Ziel war es, das Experimentieren mit Builds angenehmer zu machen und Frust zu reduzieren. Gegner und Bosse wurden so angepasst, dass Kämpfe weiterhin herausfordernd sind, aber nicht mehr durch einen einzigen Fehler sofort verloren gehen.

Die Entwickler beschreiben das Kampfsystem jetzt eher als eine Art „Tanz“ zwischen Spieler und Gegner.

Fazit

Sands of Aura zeigt, dass ein Soulslike nicht nur hart sein muss, um zu funktionieren.

Mit seinem Fokus auf Erkundung, Story und individuelle Spielweisen hebt sich das Spiel deutlich von anderen Genre-Vertretern ab. Die zusätzlichen Verbesserungen für Xbox sorgen außerdem dafür, dass sich das Abenteuer auf Konsole besonders flüssig spielt.

Wer Lust auf ein düsteres Fantasy-RPG mit viel Freiheit und einer besonderen Welt hat, sollte hier definitiv einen Blick riskieren.

Quelle: XBox

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