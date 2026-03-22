Minecraft Dungeons 2 – Release BOMBE!

Minecraft Dungeons 2 angekündigt – Release noch in diesem Jahr geplant

Fans der blockigen Abenteuer dürfen sich freuen:

Minecraft Dungeons bekommt offiziell einen Nachfolger. Die Fortsetzung wurde während des Events Minecraft Live vorgestellt und soll noch im Herbst 2026 erscheinen.

Das Spiel wird für alle wichtigen Plattformen entwickelt und soll außerdem direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Spieler können den Titel bereits jetzt auf ihre Wunschliste setzen.

Erfolgreiches Spin-off bekommt Fortsetzung

Der erste Teil erschien 2020 und brachte das bekannte Minecraft-Universum in ein neues Genre.

Statt klassischem Bauen stand hier actionreiche Dungeon-Crawler-Gameplay im Fokus – inspiriert von Spielen wie Diablo.

Mit Erweiterungen und neuen Versionen wurde das Spiel über Jahre hinweg weiter unterstützt. Dass ein Nachfolger kommen würde, galt daher schon länger als wahrscheinlich.

Neues Abenteuer im Minecraft-Universum

Auch im zweiten Teil soll es wieder darum gehen, gefährliche Dungeons zu erkunden, Gegner zu besiegen und neue Gebiete zu entdecken.

Die Entwickler wollen das bekannte Spielprinzip erweitern und den Spielern neue Herausforderungen bieten.

Die Geschichte dreht sich erneut um eine Bedrohung, die die Welt in Gefahr bringt – und die Spieler müssen sich mit Kämpfen, Erkundung und Teamwork dagegenstellen.

Kein „Minecraft 2“, aber mehr Spin-offs

Microsoft verfolgt weiterhin die Strategie, das Minecraft-Universum mit neuen Projekten auszubauen, statt einen direkten Nachfolger zum Hauptspiel zu veröffentlichen.

Neben Updates für das Original gab es bereits Spin-offs wie Minecraft Dungeons und Minecraft Legends.

Mit Minecraft Dungeons 2 setzt Xbox diesen Weg nun konsequent fort.

Quelle: Minecraft

Bild und Video Quelle: Minecraft