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Minecraft Dungeons 2 – Release BOMBE!

von Christian
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Minecraft Dungeons 2 angekündigt – Release noch in diesem Jahr geplant

Fans der blockigen Abenteuer dürfen sich freuen:
Minecraft Dungeons bekommt offiziell einen Nachfolger. Die Fortsetzung wurde während des Events Minecraft Live vorgestellt und soll noch im Herbst 2026 erscheinen.

Das Spiel wird für alle wichtigen Plattformen entwickelt und soll außerdem direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Spieler können den Titel bereits jetzt auf ihre Wunschliste setzen.

Erfolgreiches Spin-off bekommt Fortsetzung

Der erste Teil erschien 2020 und brachte das bekannte Minecraft-Universum in ein neues Genre.
Statt klassischem Bauen stand hier actionreiche Dungeon-Crawler-Gameplay im Fokus – inspiriert von Spielen wie Diablo.

Mit Erweiterungen und neuen Versionen wurde das Spiel über Jahre hinweg weiter unterstützt. Dass ein Nachfolger kommen würde, galt daher schon länger als wahrscheinlich.

Minecraft

KI Generiert

Neues Abenteuer im Minecraft-Universum

Auch im zweiten Teil soll es wieder darum gehen, gefährliche Dungeons zu erkunden, Gegner zu besiegen und neue Gebiete zu entdecken.
Die Entwickler wollen das bekannte Spielprinzip erweitern und den Spielern neue Herausforderungen bieten.

Die Geschichte dreht sich erneut um eine Bedrohung, die die Welt in Gefahr bringt – und die Spieler müssen sich mit Kämpfen, Erkundung und Teamwork dagegenstellen.

Spicewood Media Block B Dungeons Minecraft Dungeons 2 – Release BOMBE!

Minecraft Dungeons 1

Kein „Minecraft 2“, aber mehr Spin-offs

Microsoft verfolgt weiterhin die Strategie, das Minecraft-Universum mit neuen Projekten auszubauen, statt einen direkten Nachfolger zum Hauptspiel zu veröffentlichen.
Neben Updates für das Original gab es bereits Spin-offs wie Minecraft Dungeons und Minecraft Legends.

Mit Minecraft Dungeons 2 setzt Xbox diesen Weg nun konsequent fort.

Quelle: Minecraft

Bild und Video Quelle: Minecraft

Hi, ich bin Christian, online besser bekannt als DeWarkD. Geboren 1982 in Hamburg, gehört Gaming seit über 30 Jahren zu meinem Leben – vom C64 bis zu Xbox, Switch und VR. Neben dem Zocken bin ich leidenschaftlicher Controller-Sammler und teile meine Schätze regelmäßig auf Instagram. In meiner Freizeit repariere und modifiziere ich Controller, gestalte Logos, bearbeite Videos und lasse mit meinem 3D-Drucker spannende Projekte entstehen. Bei mir stehen Spaß, Kreativität und Humor im Vordergrund – Profi-Gamer bin ich nicht, aber immer mit Herz dabei.

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