EPISCH! Xbox Partner Preview liefert neue Einblicke in große Spiele

Xbox Partner Preview im März: Neue Spiele-Einblicke, Überraschungen und Game-Pass-Neuigkeiten angekündigt

Xbox hat eine neue Ausgabe der Partner Preview angekündigt. Bei diesem digitalen Showcase dreht sich alles um kommende Spiele von externen Entwicklerstudios. Fans dürfen sich auf frische Trailer, Gameplay-Szenen und möglicherweise auch auf komplett neue Ankündigungen freuen.

Die Präsentation findet am 26. März statt und wird weltweit über die offiziellen Xbox-Kanäle gestreamt. Damit setzt Microsoft die Reihe von Online-Events fort, bei denen regelmäßig kommende Titel und Updates vorgestellt werden.

Die Offiziellen Xbox Kanäle:

YouTube.com/Xbox

Twitch.tv/Xbox

Twitch.tv/XboxASL

Regionale Xbox-Kanäle auf der ganzen Welt

Fokus auf Spiele von Partnerstudios

Im Gegensatz zu großen Showcases wie dem Xbox Games Showcase stehen bei der Partner Preview vor allem Projekte im Mittelpunkt, die von Drittanbietern entwickelt werden. Dennoch gehören diese Events inzwischen fest zum Xbox-Kalender, da sie oft überraschende Enthüllungen und spannende Einblicke bieten.

Auch diesmal hat Xbox bereits einige Spiele bestätigt, die während der Präsentation gezeigt werden sollen. Dazu gehört unter anderem ein neuer Blick auf das kommende Projekt Stranger Than Heaven, das vom bekannten Studio Ryu Ga Gotoku entwickelt wird. Außerdem dürfen Spieler mit neuen Eindrücken zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rechnen, einem der meist erwarteten Shooter der kommenden Monate.

Zusätzlich soll es frische Informationen zum Sci-Fi-Rollenspiel The Expanse: Osiris Reborn geben. Darüber hinaus hat Xbox weitere Überraschungen angekündigt – darunter mögliche Weltpremieren, zusätzliche Spielvorstellungen sowie Neuigkeiten rund um den Game Pass.

Event-Termin und Streaming-Infos

Die Show startet am 26. März um 19:00 Uhr deutscher Zeit und kann live auf Plattformen wie YouTube und Twitch verfolgt werden. Xbox will die Präsentation außerdem mit Untertiteln in mehreren Sprachen anbieten, um möglichst viele Zuschauer weltweit zu erreichen.

Wie bei früheren Events wird erwartet, dass direkt nach der Show weitere Informationen zu einzelnen Spielen veröffentlicht werden. Dazu zählen beispielsweise Entwickler-Interviews, tiefere Gameplay-Einblicke oder zusätzliche Trailer.

Erwartungen der Community

Partner-Preview-Events haben sich in der Vergangenheit als wichtige Bühne für neue Projekte etabliert. Gerade Fans des Game Pass hoffen darauf, dass während der Präsentation auch neue Titel für den Abo-Dienst bestätigt werden.

Ob große Überraschungen oder kleinere Updates – das Event dürfte für viele Spieler interessant sein, die wissen möchten, welche Spiele in den kommenden Monaten für Xbox erscheinen.

Quelle: Xbox Wire

Bild Quelle: Xbox Wire