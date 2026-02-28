Boulder Dash 40th Anniversary Edition im Test

Vor über 40 Jahren wurde eine echte Videospiel-Legende geboren: Boulder Dash. Der Puzzle-Action-Klassiker begeistert seit 1984 Generationen von Spielern und erhält mit der Boulder Dash 40th Anniversary Edition eine umfangreich überarbeitete Jubiläumsversion. Doch was macht Boulder Dash bis heute so besonders?

Die Geschichte von Boulder Dash

Entwickelt wurde das Original im März 1984 von Peter Liepa und Chris Gray zunächst für Atari-Heimcomputer. Kurz darauf folgten Arcade-Versionen sowie Umsetzungen für zahlreiche weitere Systeme.

In Boulder Dash übernehmt ihr die Rolle von Rockford. Eure Aufgabe: Euch durch unterirdische Höhlen graben, Felsbrocken geschickt verschieben und wertvolle Diamanten einsammeln. Doch Vorsicht – ein falscher Zug kann dazu führen, dass euch herabfallende Steine treffen oder ihr euch selbst den Weg zum Ausgang versperrt.

Schon damals standen Logik, Strategie und präzises Timing im Mittelpunkt. Jeder Schritt muss gut durchdacht sein, denn neben den Gefahren durch Felsbrocken läuft auch die Zeit gegen euch.

Was bietet die 40th Anniversary Edition?

Die Jubiläumsausgabe von Boulder Dash 40th Anniversary Edition erweitert das klassische Spielprinzip um zahlreiche Inhalte und Verbesserungen.

Highlights der Anniversary Edition:

320 spielbare Höhlen

Originalversionen für mehrere Plattformen

Integration des Boulder Dash Construction Kit

Fan-erstellte Level

Technische Optimierungen und Fehlerbehebungen

Neben den bekannten C64- und Atari-ST-Versionen sind nun auch Varianten für ZX Spectrum und Apple II enthalten. Besonders spannend: Durch das Construction Kit und Community-Level entdecken selbst Veteranen neue Herausforderungen.

Der Schwierigkeitsgrad bleibt dabei bewusst anspruchsvoll. Schon nach wenigen Levels wird euer strategisches Denken auf die Probe gestellt. Wer jedoch Geduld, Planung und Geschick mitbringt, wird mit Erfolgserlebnissen belohnt – und vielleicht sogar mit einem neuen Highscore. Ein paar Macken müssen wir allerdings auch erwähnen. In manchen Levels werdet ihr euren Controller verfluchen weil er bei manchen Bewegungen einfach nicht so schnell reagiert wie es eigentlich soll. So fallen euch dann noch öfter die Felsbrocken auf den Kopf.

Plattformen & Steam-Deck-Unterstützung

Die Boulder Dash 40th Anniversary Edition ist offiziell für das Steam Deck verifiziert und vollständig optimiert. So könnt ihr den Retro-Klassiker auch unterwegs genießen.

Darüber hinaus ist das Spiel erhältlich für:

Nintendo Switch

PlayStation 5

Xbox Series X

Damit steht dem Höhlenabenteuer auf nahezu allen aktuellen Plattformen nichts im Weg.

Legendärer Soundtrack von Chris Hülsbeck

Für die musikalische Untermalung sorgt Chris Hülsbeck, der in der Gaming-Szene Kultstatus genießt. Bekannt wurde er unter anderem durch Soundtracks zu:

The Great Giana Sisters

Turrican

The Secret of Monkey Island

Seine Kompositionen verleihen der Anniversary Edition zusätzlichen Retro-Charme und sorgen für echtes Nostalgie-Feeling.

Fazit:

Anspruchsvolle Retro-Action mit Kultfaktor

Die Boulder Dash 40th Anniversary Edition ist eine gelungene Hommage an einen zeitlosen Klassiker. Mit originalgetreuen Versionen, neuen Levels und zahlreichen Verbesserungen bietet sie sowohl Nostalgikern als auch Neueinsteigern ein forderndes Puzzle-Erlebnis.

Der hohe Schwierigkeitsgrad bleibt eine echte Herausforderung – doch genau das macht Boulder Dash bis heute so einzigartig. Zusammen mit dem ikonischen Soundtrack von Chris Hülsbeck entsteht ein Retro-Erlebnis, das man immer wieder spielen möchte.

Für Fans von Retro-Games, Puzzle-Action und klassischem Arcade-Gameplay ist diese Edition ein absolutes Muss