Resident Evil Requiem im Test – Requiem für die Toten, Spaß für die Spieler

Resident Evil ein Name, der bei vielen Menschen unterschiedliche Gefühle weckt. Es ist eine langlebige japanische Survival Horror Reihe, die ihren Anfang 1996 als Biohazard auf der ersten PlayStation hatte. Wir spielten Soldaten, die ein merkwürdiges Haus untersuchen, in dem die unterschiedlichsten Biowaffen frei herumliefen. Mit anderen Worten, es gab viele Zombies abzuballern, man musste aber immer auf seine Munition achten und dabei auch noch clevere Rätsel lösen. Es war also alles dabei und gruselig konnte es ebenfalls sein.
Jetzt befinden wir uns im Jahr 2026. Am 27.02.2026 wurde mit Resident Evil Requiem der bereits neunte Teil der Hauptreihe veröffentlicht. Hierbei lassen wir die unzähligen Spin Offs außen vor. Resident Evil hat bis dato viele Wandlungen durchgemacht. Vom Survival Horror aus der Third Person Perspektive über Button Mashing Action Blockbuster bis hin zum Ego Survival Horror Shooter. Alles war dabei. Doch jetzt will man es noch einmal anders wissen, denn der neue Teil möchte Survival Horror mit Action kombinieren und dabei dem Spieler die Wahl zwischen Ego und Third Person Perspektive lassen. Dabei setzt man auf bekannte, aber auch neue Figuren. Ob das funktionieren kann und ob ihr euch das Spiel bedenkenlos holen könnt, erfahrt ihr in dieser Review zu Resident Evil Requiem auf der PlayStation 5.