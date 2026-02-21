Super Bomberman Collection im Test

Konami hat uns dank seiner Super Bomberman Collection in die Zeitmaschine gesetzt und lässt uns zurückreisen in die Anfänge der legendären Spielreihe. Und diese Collection bringt unglaublich viel Umfang mit und kann mit verschiedenen Versionen aufwarten. Was genau drin steckt und was ihr von der Zusammenstellung erwarten könnt erfahrt ihr in den nächsten Zeilen.

Bomberman ist Kult

Wer schon früher gerne in der Spielhalle sein Taschengeld ausgegeben hat wird sich auch die ein oder andere Runde Bomberman gespielt haben. Und auch dieser Titel ist natürlich in der Super Bomberman Collection mit am Start. Die original Spielhallen Version ist die Grundlage für alle weiteren Bomberman Titel und bietet 50 Level. Wer nicht genug davon bekommt kriegt den Nachfolger Bomberman II direkt hinterher. In diesem Ableger gab es zum ersten Mal das Versus-Gameplay.

Der Hauptaugenmerk der Super Bomberman Collection liegt aber auf den Nachfolgern der legendären Serie. Und diese gab es allesamt auf dem Super Nintendo. In der Collection findet in den ersten Teil und zweiten Teil in der SNES Fassung, Außerdem gibt es den dritten Teil, der noch größere Level und viel mehr Möglichkeiten bietet. Bei Bomberman 4 gab es unterschiedliche Bombentypen und es wurde Wert auf Taktik gelegt. Dieser Titel ist deshalb interessant weil er nie außerhalb Japans erschien und nun endlich auch für uns spielbar ist.

Viele Extras und Einstellmöglichkeiten

Im fünften Teil der Bomberman Reihe gibt es noch mehr Modis und die Entwickler haben sich richtig viele spannende Dinge überlegt die das Spielen noch abwechslungsreicher gestalten. Auch gibt es viel größere Karten und größere Levels und der fünfte Teil gehört zu den absoluten Höhepunkten der Serie.

Doch die Super Bomberman Collection bietet nicht nur Games sondern auch eine Menge spannender Extras. So gibt es eine wirklich coole Galerie der Verpackungen, Handbücher und Illustrationen. Hier kommt wirklich jeder Bomberman Fan auf seine Kosten. Die Musikstücke der Spiele lassen sich ebenfalls anhören und bieten für Fans echte Ohrwürmer.

Echtes Retro-Feeling

Natürlich dürft ihr euch in den Grafikeinstellungen Veränderungen vornehmen und habt die Auswahl zwischen orginalgetreue Darstellung, eine geglättete Modi oder CRT Filter. So kommt noch mehr Retro-Feeling auf. Außerdem lassen sich das Bildformat, Rahmen und Skalierung einstellen. Es ist also für jeden was dabei.

Auch weitere Spielmodis sind mit am Start. So gibt es Boss Rush – in diesem Herausforderungs-Modus geht es auf Zeit gegen alle Endgegner der Bomberman Reihe. So entdeckt ihr sicherlich Gegner die ihr vorher nicht gesehen habt und endlich mal gegen sie antreten könnt. Ihr könnt an jeder Stelle des Spiels speichern oder eine Zurückspulen Option nutzen. In der Galerie findet ihr Artworks und Materialien des Entwicklungsteams. Insgesamt warten dort über 200 Objekte auf euch.

Fazit:

Die Super Bomberman Collection lässt jedes Fan Herz höher schlagen. Insgesamt sieben Games sind dabei, wobei es fünf SNES Fassungen sind. Außerdem gibt es zwei original Spielhallen-Versionen die perfekt emuliert worden sind. Die ganzen Extras und Einstellungen bringen einen unglaublichen Mehrwert mit und ihr könnt die Reihe von Anfang an genau kennenlernen. Egal ob alte Werbungen oder die originalen Verpackungen. Und endlich dürft ihr gegen alle Bosse der Serie im Boss-Rush Modus antreten. Und seid ehrlich: Einige Bosse habt ihr sicher noch nie gesehen.

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre 10/10 Mehr Retro-Feeling geht fast nicht Gameplay 9/10 Originalgetreu mit vielen Extras Technik 7/10 Wie damals in der Spielhalle oder auf dem SNES Story 9/10 Bombig Wiederspielwert 9/10 Fans werden es lieben und immer wieder spielen Gesamtwertung: 9/10

Super Bomberman Collection basiert auf einem Reviewcode für die Playstation 5, der uns freundlicherweise von Konami zur Verfügung gestellt wurde.