Dave the Diver im Test – Ein Unterwasserabenteuer der anderen Art

Dave the Diver verbindet Management-Simulation mit einem Unterwasser Abenteuer, mit einer interessanten Story, schöner Pixelgrafik und charmanten Dialogen. Entwickelt wird das Ganze von dem koreanischen Studio Mintrocket. Taucht ab und genießt ein frisches Sushi mit Dave.

Ihr übernehmt die Rolle von Dave. Cobra, ein ehemaliger Waffenhändler, entdeckt das Blaue Loch und seine einzigartige Ökologie und das Gelände drumherum. Zusammen mit Bancho, einem Sushi-Koch, machen sich die Drei auf den Weg zu dem mysteriösen Ort und eröffnen dort ein Sushi-Restaurant. Dave geht im Blauen Loch tauchen und besorgt den frischen Fisch, Bancho kocht den Fisch und Cobra kümmert sich um die Ausrüstung. Die drei machen schnell auf sich aufmerksam und werden von einem Archäologen angesprochen, um nach dem alten Meeresvolk Ausschau zu halten. Dave wird in ein wildes Abenteuer verwickelt, das sich um mehr als nur Sushi und Meeresbewohner dreht.

Fischen, Kochen, Wiederholen

Der Tag in Dave the diver, fängt mit einem ruhigen Tauchgang im Blauen Loch an. Nach einem kleinen Tutorial, seid ihr auch schon auf euch gestellt. Bewaffnet mit einer Harpune und einem Messer könnt ihr anfangen, die ersten Fische zu fangen. Achten muss man auf seinen begrenzten Sauerstoff und auf euer Tragegewicht. Neben Fischen findet man auch Muscheln, Unterwasserpflanzen, Edelmetalle, Seile und andere Materialien, die auf dem Meeresgrund herumliegen. Doch nicht alle Lebewesen sind friedlich oder haben Angst vor euch. Natürlich gibt es auch Gefahren unter dem Meer.

Verschiedene Arten von Haien, Aale und Krebse sind nur einige Arten von Feinden, die euch auf euren Tauchgängen erwarten können. Auch Piraten und sogar Bossgegner werden euch über den Weg laufen.Anfangs könnt ihr nicht viel unter dem Wasser machen, da ihr wenig Sauerstoff und Stauraum habt. Mit Geld könnt ihr eure Tauchausrüstung verbessern und damit dann länger und auch tiefer tauchen, mehr tragen und Fische schneller fangen.

Doch das Ganze kostet Geld und hier kommt das Sushi-Restaurant ins Spiel. Abends könnt ihr eure gefangenen Fische zu Bancho bringen. Anfangs gibt es nicht viele Gerichte, die man auf sein Menü legen kann, doch im Laufe des Spiels kann man neue Rezepte erforschen, um teurere Kombinationen zu erfinden. Bevor ihr euch für das heutige Menü entschieden habt, könnt ihr die Speisen noch verbessern, indem ihr mehr Zutaten hinzufügt und somit das Level des Gerichtes erhöht und dadurch wieder mehr Geld und euch mehr Likes bekommt.

Sushi to go

Zubereitet wird das Essen dann von Bancho selbst, immer mit einer sehr unterhaltsamen Cutszene, von denen es viele verschiedene gibt. Dave ist damit beschäftigt, das fertige Essen zu servieren, Tee oder Bier auszuchecken und darauf zu achten, das immer genug Wasabi zur verfügung steht. Die Gäste warten aber nicht ewig auf das Essen und Dave ist nicht der schnellste zufuss. Euer Zeitmanagement ist wichtig, damit alle Gäste ihr essen bekommen und das auch rechtzeitig. Anfangs ist das noch nicht so das Problem aber je populärer das Sushi-Restaurant wird, desto mehr Gäste kommen und das wird das schon was stressig alleine.

Im Laufe des Spiels, lernt Dave immer mehr Charaktere, die immer mehr Funktionen freischalten, darunter auch die Möglichkeit, Personal einzustellen. Ihr wählt, wie ihr Werbung machen wollt. Je mehr diese kostet, desto mehr und besseres potenzielles Personal meldet sich auf die Stellen. Danach entscheidet ihr anhand der Daten, ob die Person in der Küche helfen soll oder beim Servieren aushilft. Damit könnt ihr euch mehr auf die kritischen Punkte konzentrieren und lasst so euer Restaurant immer größer werden.

Somit haben wir die zwei Hauptteile von Dave the Diver: Tauchen und Restaurantmanagement. Mit dem Sushi macht man das Geld, um es für Verbesserungen auszugeben, damit man in neue Tiefen tauchen kann und dort neue Fische und Materialien findet. Nebenbei bekommt man Aufgaben, die euch zu interessanten Orten führen oder sogar zu Bosskämpfen.

Fazit

Dave the Diver ist ein Spiel, das eine sehr süchtig machende Gameplay-Loop hat. Anfangs ist es nervig, da man nicht lange, nicht tief tauchen kann und man nicht viel mitnehmen kann. Aber sobald die richtigen Verbesserungen da sind, ist man ewig unter Wasser unterwegs und findet allerlei kuriose Sachen. Die Charaktere sind super geschrieben und der Humor ist auch sehr gut getroffen. Ich konnte kaum aufhören zu spielen, bis ich das Ende gesehen habe. Mitlerweile gibt es auch noch einige DLCs, sogar einen mit einem Like-a-Dragon-Crossover, das nochmal neue Gameplay-Elemente in das Spiel bringt. Für Fans von Spielen wie Steamworld Dig, das eine ähnliche Gameplay-Loop hat, sollten hier auf jeden Fall zugreifen. Absolute Spielempfehlung!

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐8/10 Ein Unterwasserabenteuer der anderen Art Gameplay ⭐8/10 Suchtgefahr! Technik ⭐8/10 Modernes Retro-Feeling Story ⭐7/10 Lustig, charmant und interessant Wiederspielwert ⭐8/10 Viele Achievements/Trophäen warten auf euch 🎯 Gesamtwertung: 8/10

Dave the Diver ist erhältlich für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4/5, Nintendo Switch 1/2 und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Dave the Diver auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.