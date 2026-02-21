Rayman 30th Anniversary Edition im Test

Fast aus dem Nix hat uns Ubisoft mit der Rayman 30th Anniversary Edition überrascht und den legendären Kultcharakter auf die Next-Gen Konsolen zurückgebracht. Doch was genau steckt drin in dieser Jubiläums Edition? Wir sagen es euch in den folgenden Zeilen.

Rayman war damals eigentlich der Super-Mario von Ubisoft. Das Maskottchen der Firma war eine Comic-Figur ohne Arme und Beine, aber dafür mit Händen und Füßen. Entwickelt wurde er 1992 von Michael Ancel. Die gesamte Geschichte der Entwicklung plus einigen spannenden Videos sind in der besonderen Edition ebenfalls dabei. Es ist eine Art Dokumentation wo ihr die gesamte Geschichte von Rayman nachverfolgen könnt.

Rayman mit besonderen Extras

Was direkt wichtig zu erwähnen ist – es ist keine komplette Sammlung der Rayman Games sondern es befindet sich nur der erste Teil der Serie in verschieden Versionen in dieser Edition wieder. Dafür gibt es aber jede Menge zusätzlicher Inhalte wie etwa 120 zusätzliche Level, Rewind-Funktion, unbegrenzte Leben und direktes Speichern. Und Rayman hat früher wirklich in manchen Leveln für echte Verzweiflung gesorgt.

Wie schon oben erwähnt gibt es die original Rayman Version in verschiedenen Ausführungen. Die bekannte PlayStation Version die wohl jeder von euch damals gespielt hat und direkt Erinnerungen an die gute alte Zeit weckt. Und dann gibt es noch Versionen die einige sicher nicht so auf dem Schirm gehabt haben. In der Rayman 30th Anniversary Edition gibt es die erste Version überhaupt die von Rayman veröffentlicht worden ist. Und dabei handelt es sich um die Atari-Jaguar Version. Einige fragen sich jetzt bestimmt: Atari Jaguar ? Ja – ist schon wirklich lange her.

Verschiedene Plattformen mit ihrem eigenen Charme

Doch das ist nicht alles. Außerdem gibt es die MS-DOS Version, die eine etwas angepasste Performance und ein wenig mehr audiovisuelle Veränderungen mit sich bringt. Und dann gibt es da noch Rayman für den GameBoy Color und den Gameboy Advance – hier heisst der Titel auch Rayman Advance. Außerdem dürft ihr auf einen SNES Prototyp zugreifen und ein unveröffentlichtes Level spielen – denn eigentlich war bei Ubisoft damals alles anders geplant.

Eigentlich sollte der SNES damals mit einem CD-Rom Laufwerk ausgestattet werden. Das hat sich aber zerschlagen und so ist die PlayStation zur Welt gekommen und hat seinen Siegeszug gestartet. Und Rayman wurde 1995 zum Kultcharakter auf der damaligen neuen Sony Konsole.

Die Grafik der unterschiedlichen Rayman Fassungen ist originalgetreu und kann in den Einstellungen durch Filter und Rahmen verändert werden. Der Charme der 90er Jahre kommt aber bei jeder Version sehr gut rüber und bringt die bekannten bunten und farbenfrohen Level mit. Habt ihr einmal angefangen zu zocken seid ihr sofort in der guten alten Zeit gefangen und wollt den Controller nicht mehr so schnell beiseite legen.

Wenn man was zu bemängeln hätte dann vielleicht wirklich nur das der coole zweite Teil und auch Rayman Legends nicht mit dabei sind. Aber es geht ja hier auch um die Anfänge der legendären Spielereihe und deswegen wollen wir da mal ein Auge zudrücken. Im Großen und Ganzen ist es ein Retro-Highlight was besonders durch die vielen Infos und verschiedenen Plattformen überzeugen kann.

Fazit:

Die Rayman 30th Anniversary Edition ist eine Reise in die Vergangenheit mit vielen tollen Extras. Die interaktive Dokumentation, die 120 Bonus-Level, die Möglichkeit unverwundbar zu sein und die Speichermöglichkeiten lassen euch Rayman noch mal neu erleben. Und ihr habt endlich die Chance Level zu entdecken die ihr vorher vielleicht nie gesehen habt. Fans der ersten Stunde müssen da einfach zuschlagen. Die Rayman 30th Anniversary Edition ist für 19,99 Euro für Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC erhältlich

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre 9/10 Eine coole Reise in die Vergangenheit Gameplay 9/10 Originalgetreu mit vielen Verbesserungen Technik 7/10 Wie früher Story 9/10 Wir lieben die Rayman Story Wiederspielwert 9/10 Unbedingt – besonders durch die 120 Bonus Level Gesamtwertung: 9/10

Rayman 30th Anniversary Edition basiert auf einem Reviewcode für die Playstation 5, der uns freundlicherweise von Ubisoft zur Verfügung gestellt wurde.