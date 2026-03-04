DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Vision of Four Heroes im Test – Was wäre wenn …

Koei Tecmo hat 2025 mit Dynasty Warriors: Origins die neue Generation von den Musou-Spielen veröffentlicht. Jetzt, 2026, bekommt das Spiel einen großen DLC mit Vision of Four Heroes. Lohnt sich die neue Erweiterung? Wir kämpfen uns durch die Massen an Gegnern und bringen euch unseren Test.

Vision of Four Heroes erzählt eine „Was wäre wenn …“ Geschichte. Die Erweiterung enthält vier Storys, die auf Charakteren des Hauptspiels basieren. Ihr schließt euch Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao oder Lu Bu an und seht, wie es wäre, wenn diese Anführer ihre Ideale durchsetzen könnten. Die Extrakampagnen können vom Gasthaus gestartet werden, doch müsst ihr zuvor die Anführer im Hauptspiel besiegt haben.

One Man Army

Dynasty Warriors ist eine Spieleserie, die sich im Grunde nicht viel geändert hat, seit den ersten Teilen. Ihr wählt einen Charakter und kämpft euch durch Horden von Gegnern. Dabei stehen euch simple Kombos und ein Musou-Angriff zur Verfügung, den man vorher aufladen muss. Jeder spielbare Charakter benutzt eine andere Waffe und damit auch andere Kombos als die anderen Kämpfer. Die Anzahl der Charaktere wurde mit jedem Spiel immer größer, das Gameplay erweitert und neue Features hinzugefügt. Zusätzlich wurden später auch noch Spin-off-Spiele in die Serie aufgenommen, wie Samurai Warriors, One Piece Pirate Warriors, Dynasty Warriors: Gundam, Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors.

In Dynasty Warriors: Origins spielt ihr einen neuen Charakter, der zu den Wächtern des Friedens gehört. Dieser kann viele verschiedene Waffen benutzen und jede Waffe hat einzigartige Fähigkeiten und Kombomöglichkeiten. Dadurch fühlt es sich an, als ob man mehrere Charaktere zur Verfügung hätte. Zu Beginn eines Kampfes darf man sich einen Gefährten auswählen, der einem Unterstützung bietet. Diesen kann man auch für kurze Zeit spielen, wenn seine Leiste voll ist.

In der neuen Erweiterung gibt es zwei neue Waffen, den Bogen und den Rope Dart. Beide Waffen haben wieder komplett neue Fähigkeiten und Spielweisen, um das Gameplay frisch zu halten. Zusätzlich haben alle anderen Waffen neue Stufen bekommen und auch eine neue Fähigkeit. Vor allem der Bogen hat es mir persönlich angetan, auch wenn er anfangs etwas gewöhnungsbedürftig war. Außerdem gibt es noch drei neue Gefährten, die euch in der Erweiterung zur Verfügung stehen.

Der neue Kontent hat keinen Schwierigkeitsgrad, da er sich an das Level eures Charakters anpasst. Dadurch wurden einige der Schlachten schon etwas schwerer als gedacht, vor allem, wenn man mit neuen Waffen spielt. Vielleicht auch manchmal etwas zu schwer? Ich bin auf jeden Fall öfter gestorben als in mancher Schlacht im Hauptspiel. Doch genau dafür gibt es einen neuen Fähigkeitenbaum, der euch stärker macht, um wieder die Oberhand in der Schlacht zu erringen. Dieser Baum ist auch nur für die Schlachten in der Erweiterung gültig und hat keinen Einfluss auf das Hauptspiel von Dynasty Warrior Origins.

In dem DLC gibt es eine neue Art von Fähigkeitenpunkten, die man im Laufe des Kampfes bekommt. Auch gibt es hier wieder die Aufgaben, die man bekommt, um Extrapunkte zu sammeln. Diese sind genau wie im Hauptspiel: Besiege 100 Gegner mit Bogenfertigkeiten oder besiege 1000 Gegner im Rage-Modus etc.

Neu sind auch die entscheidenden Schlachten. Hier habt ihr eine begrenzte Anzahl an Zügen, bevor die große Schlacht anfängt. Ihr bereitet euch für diese Schlacht vor, indem ihr Einheiten angreift und somit kleine Kämpfe auslöst. Diese spielen sich wie normale kurze Level, doch bekommt man am Ende neue geheime Taktiken, die man jederzeit benutzen kann. Jeder Kampf zählt als ein Zug, so müsst ihr genau schauen, welche Einheiten ihr vor der großen Schlacht eliminieren wollt und somit die Kampfkraft des Gegners schwächt.

Fazit

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Vision of Four Heroes ist genau das, was man erwartet von einer Erweiterung: mehr von dem Spiel, plus neue Features. Die vier Storys sind eine nette Idee, aber sie sind recht kurz. Der Preis von 34,99€ für den Inhalt des DLCs ist etwas hoch und hier würde ich auf einen Preissturz warten. Doch ist mehr Inhalt für das Spiel sehr gerne gesehen. Vor allem die neuen Waffen sind toll und können auch in das Hauptspiel mitgenommen werden. Der DLC ist eine gute Ablenkung bis zum nächsten großen Spiel in der Serie.

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐8/10 Massenschlachten in China Gameplay ⭐9/10 Kombos all day long Technik ⭐9/10 Keine Performance einbrüche trotz Massen an Gegnern Story ⭐6/10 Was wäre wenn Stories Wiederspielwert ⭐7/10 Neue Levels für Jede Waffe, geben Stunden an Gameplay 🎯 Gesamtwertung: 7/10

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Vision of Four Heroes ist erhältlich für Xbox Series X|S, Playstation 5 Nintendo Switch 2 und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Vision of Four Heroes auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.