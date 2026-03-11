Creator-Showdown im Speedrun-Modus: Red Bull Jump & Run geht in die zweite Runde

Spaß trifft auf sportliche Action: Red Bull Jump & Run geht am 28. März 2026 in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Debüt kehrt das Event mit noch mehr Entertainment und herausfordernden Challenges zurück. Wie bereits im vergangenen Jahr, treten vier Teams in einem einzigartigen Obstacle Run gegeneinander an, der sportliche Hindernisse mit einem Gaming-Twist verbindet.

Angeführt werden die Teams von Papaplatte, Rewi, Fibii und LetsHugo. Austragungsort ist der Schützenplatz Eller in Düsseldorf, eine begrenzte Anzahl an Tickets ist ab sofort über die offizielle Event-Websitewww.redbull.com/jump-and-run und über Eventbrite erhältlich. Das Event wird zudem live auf Twitch untertwitch.tv/redbullzockt100 sowie den Kanälen der vier Team Captains übertragen. Offizieller Partner der zweiten Ausgabe von Red Bull Jump & Run ist MINI.

Vier Teams. Vier Captains. Ein Ziel.

Auch in diesem Jahr treten bekannte Streamer bei Red Bull Jump & Run wieder mit einem eigens zusammengestellten, vierköpfigen Team aus weiteren Persönlichkeiten der Creator-Szene an.

Als Team Captain mit von der Partie ist Sebastian „Rewinside“ Meyer, der bereits im Vorjahr als Captain überzeugte und nun erneut die Führung übernimmt: „Ich freue mich so sehr, dieses Jahr wieder dabei sein zu können und allen meine sportliche Performance und Bestleistung zu zeigen – und die „Rache“ an Papaplatte und Joey Kelly“, sagt Rewi.

Ebenfalls am Start ist Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller, Captain des Gewinnerteams 2025: „Ich werde alles geben, um so weit wie möglich zu kommen und den Titel zu verteidigen.“

„LetsHugo“, der im vergangenen Jahr noch als Teilnehmer dabei war, erfüllt sich in diesem Jahr den Wunsch, erstmals selbst ein Team anzuführen: „Dieses Jahr als Team Captain teilnehmen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel – seit dem ersten Event ist das ein Wunsch von mir. Ihr könnt erwarten, dass ich mein drittes Red Bull Event gewinne“, sagt LetsHugo.

Komplettiert wird die Aufstellung durch Fibi „Fibii“ Pfeifer, die bei Red Bull Jump & Run 2026 ihr Debüt als Captain feiert: „Die Teilnahme bedeutet für mich, 100 % zu geben und mein Team zum Sieg zu führen. Die Zuschauer können ordentlich Teamgeist und Spannung erwarten bei unserem Team“, sagt Fibii.

Welche Mitstreiter:innen sich die Captains für ihre Teams sichern, entscheidet sich bereits vorab beim offiziellen Draft-Stream am 3. März um 19 Uhr auf den Twitch-Kanälen der Team Captains.

Hindernislauf auf Zeit



Im Mittelpunkt steht bei der zweiten Auflage des Formates Geschwindigkeit. In vier Runden müssen die Teams den Hindernisparcours so schnell wie möglich überwinden, dabei fordern verschiedene Spielmodi, überraschende Elemente und zusätzliche Challenges nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Teamwork und taktisches Geschick.

Live vor Ort und im Stream

Red Bull Jump & Run findet in einem eigens für das Event errichteten Show-Zelt auf dem Schützenplatz Eller in Düsseldorf statt. Tickets sind ab sofort über Eventbrite für 20 Euro erhältlich. Wer kein Ticket mehr bekommt, kann das gesamte Event live auf Twitch verfolgen: Red Bull Jump & Run 2026 wird auf Red Bull Zockt 100 und zusätzlich auf den Twitch-Kanälen der Team Captains übertragen. Moderiert wird Red Bull Jump & Run in diesem Jahr von Reeze, der die Zuschauerinnen und Zuschauer live und auf Twitch durch das Event führt. Zusätzlich begleitet ein exklusiver Instagram-Livestream auf @redbullgermany das Event hautnah mit Live-Interviews und spannenden Gästen.

Red Bull Jump & Run 2026 auf einen Blick:

– Datum: 28. März 2026 (Einlass Gelände: 14:00 Uhr, Livestream: ab 15:30 Uhr)

– Location: Schützenplatz Eller (Heidelberger Straße 4), 40229 Düsseldorf

– Tickets: Über Eventbrite für je 20,00 € pro Tagesticket

– Live Stream: https://www.twitch.tv/redbullzockt100 und Twitch-Kanäle der Team Captains

– Draft-Stream: 3. März, 19 Uhr auf den Twitch-Kanälen der Team Captains

– Team Captains: Rewi, Papaplatte, Fibii, LetsHugo