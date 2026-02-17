LoL Saison 2025 – Die besten Champions für den Aufstieg in der Rangliste

Du steckst seit Wochen im gleichen Rang fest und fragst dich, ob du jemals aus Bronze, Silber oder Gold rauskommst? Du bist nicht allein. Laut den API-Daten von Riot Games befinden sich die meisten Spieler zwischen Iron und Gold. Doch mit den richtigen Champion-Picks kannst du deutlich schneller aufsteigen. Dieser Guide zeigt dir die stärksten Champions für jede Rolle in der Season 2025.

Warum die Championwahl so entscheidend ist

In der Solo-Queue zählt nicht nur mechanisches Können. Champion-Auswahl, Matchup-Wissen und die Fähigkeit, Spiele alleine zu beeinflussen, machen den Unterschied. Laut Daten von Statista befanden sich Anfang 2025 rund 21,63 Prozent der nordamerikanischen Spieler im Bronze-Tier, dem häufigsten Rang.

Das bedeutet: Die meisten deiner Gegner spielen keine optimierten Picks. Wer Champions wählt, die einfach zu lernen sind und trotzdem hart tragen können, hat einen massiven Vorteil. Besonders effektiv sind Champions mit hohen Win-Rates, niedrigen Ban-Rates und einfachen Kits, die es dir ermöglichen, dich auf Makro-Entscheidungen zu konzentrieren, anstatt auf komplexe Combos.

Top Lane: Dominiere deine Lane

Singed ist aktuell einer der stärksten Top-Laner in Season 2025 mit einer Winrate von über 53 Prozent. Sein unkonventioneller Spielstil verwirrt Gegner in niedrigeren Rängen komplett. Proxy-Farming, ständiger Druck und chaotische Teamfights sind genau das, was in der Solo-Queue funktioniert.

Mordekaiser bietet eine Kombination aus Lane-Dominanz und Objective Control, die in Ranked Gold wert ist. Mit seiner Ultimate kannst du den gefährlichsten Gegner einfach aus dem Teamfight ziehen und im 1v1 eliminieren. Für Spieler, die ihren Rang verbessern und Climb the ladder with Boost Factory wollen, ist ein solider Top-Lane-Pick wie Mordekaiser ein guter Startpunkt.

Kayle ist die Wahl für geduldige Spieler. Ihr unzureichendes Frühspiel wird durch eine der besten Late-Game-Kräfte im Spiel ausgeglichen. Ab Level 16 verwandelt sie sich in einen Hypercarry, der ganze Teams im Alleingang zerstören kann.

Champion Win Rate Schwierigkeit Spielstil Singed ~53,35 % Mittel Proxy & Chaos Mordekaiser ~52,5 % Niedrig Lane Bully Kayle ~52 % Mittel Late-Game-Hypercarry



Mid Lane: Carry-Potenzial maximieren

Veigar bleibt einer der besten Mid-Laner für den Ranked-Aufstieg. Sein passives Scaling durch Stacks, kombiniert mit starkem Crowd Control und einer Ultimate, die Gegner einfach auslöscht, macht ihn zu einem Late-Game-Monster. In niedrigeren Rängen werden Spiele oft länger und genau dort glänzt Veigar.

Malzahar ist die sicherste Option für die Midlane. Einfache Waveclear, starke Lockdown-Ultimate und kaum mechanische Anforderungen. Sein Suppressionsspell zwingt Gegner dazu, QSS zu kaufen, was allein schon einen Goldvorteil für dein Team erzeugt.

Naafiri ist der Pick für aggressive Spieler, die früh Einfluss nehmen wollen. Ihr Kit erlaubt schnelle Roams und einfache Kills auf überextenden Gegnern in Seitenlanes.



Jungle: Bestimme das Spieltempo

Rammus sitzt mit einer Winrate von über 53 Prozent an der Spitze der Jungle-Tier-List. Seine Ganks sind simpel, aber extrem effektiv. Reinrollen, taunten, Kill sichern. Dazu ist er einer der



Amumu ist die perfekte Wahl für teamfightorientierte Strategen. Seine Ultimate kann komplette Fights drehen und sein Kit ist so einfach, dass du dich komplett auf Pathing und Objective-Timing konzentrieren kannst. Perfekt für Spieler, die über Game-Sense statt über Mechanik aufsteigen wollen. Strategisches Denken, wie es auch bei kompetitiven Kartenspielen gefragt ist, zahlt sich in League besonders auf der Makroebene aus. Letztlich ist Amumu eine starke Wahl für Spieler, die sich auf Teamkämpfe und taktische Entscheidungen fokussieren möchten.



Volibear rundet das Jungle-Trio ab. Sein früher Druck, zuverlässiges Crowd Control und die Fähigkeit, unter feindliche Türme zu tauchen, machen ihn zu einem der aggressivsten Jungler im aktuellen Patch. Er eignet sich gut für Spieler, die ein schnelles und aggressives Spiel bevorzugen.

Champion Win Rate Schwierigkeit Spielstil Rammus ~53,25 % Niedrig Tank & Ganker Amumu ~52,5 % Niedrig Teamfight-Initiator Volibear ~53,55 % Niedrig Aggressiver Duelist

Bot-Lane & Support: Das Duo, das Spiele entscheidet

Jinx bleibt ein Staple-Pick in Solo-Queue. Ihr Reset-Potenzial in Teamfights ist unübertroffen – ein einziger Kill kann dazu führen, dass sie das komplette gegnerische Team aufräumt. Dazu ist sie relativ einfach zu spielen und skaliert fantastisch.

Nilah überrascht viele Spieler mit ihrer Effektivität. Mit einer Winrate von über 52 Prozent gehört sie zu den stärksten ADCs der aktuellen Saison. Ihre aggressive Spielweise und das spielverändernde Ultimate machen sie, besonders mit dem richtigen Support, extrem gefährlich.

Auf der Support-Seite dominieren Sona (fast 53 Prozent Win-Rate) als stärkste Enchanter-Option und Brand als Damage-Carry aus der Support-Rolle. Sona wird im Late Game zur Healing-Maschine, während Brand mit AoE-Burn-Effekten konstant Druck aufbaut.

Jinx : Hypercarry mit Reset-Mechanik, ideal für Teamfight-Cleanups

Nilah : aggressive Laning-Phase mit spielverändernder Ultimate

Miss Fortune : starkes Laning und verheerende Bullet-Time-Ultimate

Sona : herausragender Enchanter-Support mit Late-Game-Dominanz

Brand : Hoher Schaden und Carry-Potenzial aus der Support-Rolle

Allgemeine Tipps für den Aufstieg

Beschränke deinen Champion-Pool: Zwei bis drei Champions pro Rolle reichen völlig. Je besser du einen Champion kennst, desto mehr kannst du dich auf Macro konzentrieren.

Spiele zu deinen Stärken: Wenn du geduldig bist, wähle Scaling-Champions. Wenn du aggressiv spielst, nimm Early-Game-Bullies.

Objective-Fokus: Drachen, Rift Herald und Baron gewinnen Spiele. Behalte die Timer immer im Blick.

Lerne aus Niederlagen: Statt zu tilten, analysiere deine Deaths und Positionierung. Auch ein durchdachtes Gaming-Setup mit hochwertiger Peripherie und angenehmer Atmosphäre kann dir helfen, fokussiert und konzentriert zu bleiben.

FAQ

Welcher Champion ist am einfachsten für Anfänger?

Garen ist die perfekte Wahl für absolute Anfänger, die sich in die Welt des Spiels wagen. Sein Kit hat keine Skillshots, er regeneriert passiv Lebenspunkte und sein Schadenspotenzial ist hoch genug, um Spiele alleine zu tragen. So kannst du dich ganz auf Grundlagen wie Wave-Management konzentrieren.

Ist Jungle die effektivste Rolle zum Klettern?

Jungle gilt als die einflussreichste Rolle, weil du alle drei Lanes beeinflussen und Objectives kontrollieren kannst. Allerdings erfordert die Rolle viel Game-Knowledge. Wenn du Jungle-Pathing nicht kennst, sind Mid oder Top möglicherweise geeignetere Optionen.

Wie viele Champions sollte ich für Ranked spielen?

Idealerweise zwei bis drei Champions pro Hauptrolle. Das gibt dir genug Flexibilität für verschiedene Teamkompositionen, ohne dass du zu dünn aufgestellt bist.

Soll ich Meta-Champions oder Comfort-Picks spielen?

Comfort-Picks schlagen fast immer Meta-Champions, besonders unter Diamond. Ein Champion, den du in- und auswendig kennst, bringt mehr als ein statistisch starker Pick ohne Erfahrung.

Key Takeaways