Xbox Insider Update (April-Preview): Mehr Freiheit für eure Konsole

Verfügbar für Xbox-Insider: Mehr Gruppen auf der Startseite, eigene Benutzerfarben, Quick-Resume-Einstellungen und mehr

Bei Xbox spielt euer Feedback eine große Rolle dabei, wie wir das Spielerlebnis weiterentwickeln und verbessern. Ab heute können ausgewählte Xbox-Insider mehrere neue, häufig gewünschte Funktionen auf ihren Konsolen testen. Diese Updates werden nach und nach für weitere Insider freigeschaltet und später auch für alle Spieler verfügbar sein.

Wir sind gespannt auf eure Meinung und werden euch im Laufe des Jahres weiterhin mit Features versorgen, die ihr euch gewünscht habt.

Mehr Gruppen auf der Startseite

Viele von euch wollten mehr Möglichkeiten, die Startseite individuell anzupassen. Deshalb erhöhen wir die Anzahl der Gruppen, die ihr hinzufügen könnt, von bisher 2 auf bis zu 10.

Auch das Verwalten ist jetzt einfacher: Das Neu-Anordnen funktioniert genauso wie beim Sortieren von Spielen auf der Startseite. Außerdem haben wir es übersichtlicher gemacht, Gruppen in „Meine Spiele & Apps“ an die Startseite anzuheften – und ihr seht schneller, welche Gruppen bereits hinzugefügt wurden.

Eigene Farben festlegen

Wir wissen, wie wichtig Ausdruck und Personalisierung sind. Deshalb führen wir benutzerdefinierte Farben ein. So könnt ihr eurer Konsole einen ganz persönlichen Look geben.

Statt nur aus den vorhandenen Systemfarben zu wählen, könnt ihr jetzt eure eigene Farbe erstellen. Über Schieberegler stellt ihr Farbton und Helligkeit genau so ein, wie es euch gefällt. Eure gewählte Farbe erscheint dann dezent auch im Guide-Menü – auf Wunsch könnt ihr das jederzeit unter Einstellungen > Allgemein > Personalisierung > Guide anpassen wieder ausschalten.

Damit alles auf der Konsole weiterhin gut aussieht, gibt es ein paar kleine Grenzen bei der Farbauswahl. Wenn ihr später wieder zu einer Systemfarbe wechselt, wird eure zuletzt erstellte Farbe gespeichert, sodass ihr jederzeit schnell wieder darauf zurückgreifen könnt.

Zunächst sehen nur andere Insider eure benutzerdefinierten Farben. Mit dem April-Update werden sie für alle Spieler verfügbar.

Quick-Resume-Einstellungen

Quick Resume gehört zu den beliebtesten Xbox-Features. Allerdings habt ihr uns mitgeteilt, dass es bei manchen Spielen – besonders nach längerer Pause – nicht immer so funktioniert, wie ihr es euch wünscht.

Mit diesem Update könnt ihr Quick Resume nun für einzelne Spiele deaktivieren. So starten diese Titel immer komplett neu.

Die Option findet ihr, wenn ihr im Quick-Resume-Bereich beim Spiel die „Weitere Optionen“ öffnet und „Quick Resume verwalten“ auswählt. Alternativ könnt ihr bei jedem Spiel auf „Spiel und Add-ons verwalten“ > „Quick-Resume-Einstellungen“ gehen.

Profil-Badges im Guide

Profil-Badges zeigen wichtige Momente und Meilensteine auf eurer Xbox-Reise. Wenn ihr künftig euer eigenes Profil oder das eines anderen Spielers im Guide öffnet, werden dort die fünf zuletzt freigeschalteten Badges angezeigt. So lassen sich neue Erfolge schneller entdecken.

Quelle: XBOX Wire