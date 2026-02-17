Deadpool/Wolverine 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Deadpool/Wolverine 2.

Erscheinungsdatum 07.10.2025 Zeichner Joshua Cassara, Robert Gill Autor Benjamin Percy Format Softcover Seitenanzahl 72 Stories Deadpool/Wolverine (2025) 4–6 Preis 9,99€

Nach dem explosiven Auftakt steht in Deadpool/Wolverine 2 nicht mehr nur das Aufeinandertreffen zweier Fanlieblinge im Vordergrund, sondern zunehmend die Frage, was passiert, wenn Chaos und Kalkül aufeinandertreffen. Deadpool bleibt der unberechenbare Faktor, der jede Situation mit Witzen, Gewalt und völliger Respektlosigkeit kommentiert, während Wolverine erneut gezwungen ist, sich in ein Szenario ziehen zu lassen, das er eigentlich lieber mit roher Gewalt als mit Worten lösen würde. Ihre Dynamik ist vertraut, funktioniert aber weiterhin erstaunlich gut.

Gleichzeitig rückt mit Stryfe eine Figur stärker in den Fokus, die dem Geschehen eine neue Richtung gibt. Sein Wissen um die Zukunft verleiht der Geschichte eine andere Schwere und sorgt dafür, dass sich hinter all dem Lärm erstmals ein größerer Plan abzeichnet. Deadpool reagiert darauf wie gewohnt mit Spott und Selbstironie, während Wolverine spürbar misstrauischer wird und ahnt, dass hier mehr auf dem Spiel steht als ein weiterer blutiger Auftrag.

Deadpool/Wolverine 2 nutzt diese Konstellation, um die bekannten Stärken der Reihe weiter auszubauen. Die Action wird intensiver, die Bedrohung greifbarer und zwischen all den Explosionen und Schlagabtauschen öffnen sich erste erzählerische Türen, die neugierig machen. Noch bleibt vieles vage, doch genau dieses Zusammenspiel aus Eskalation und Andeutung verleiht dem zweiten Band eine neue Spannungsebene, die über reinen Krawall hinausgeht.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Die Zukunft steht auf dem Spiel und Stryfe weiß genau, wie alles enden wird, denn er hat diese Zukunft selbst erlebt. Um eine verheerende Katastrophe abzuwenden, braucht er ausgerechnet die Hilfe von Deadpool und Wolverine. Doch warum sollten Wade Wilson und Logan einem Mann vertrauen, der mit Wissen aus einer möglichen Zukunft spielt und dabei ganz eigene Ziele verfolgt. Während sich die Ereignisse zuspitzen, stellt sich immer stärker die Frage, ob die beiden überhaupt noch eine echte Wahl haben oder ob ihre Entscheidung längst Teil eines größeren Plans ist, den sie erst langsam zu erkennen beginnen.

Auch Deadpool/Wolverine 2 macht keinen Hehl daraus, was er sein will. Reine Unterhaltung. Die Schwächen des ersten Bandes bleiben bestehen, denn tiefgehende Charakterstudien oder komplexe Dramaturgie stehen weiterhin nicht im Fokus. Stattdessen wird die Action weiter hochgefahren, die Gewalt expliziter und der Humor noch eine Spur überdrehter. Gleichzeitig offenbart die Geschichte nun erste Twists, die zeigen, dass hinter dem scheinbaren Chaos mehr steckt, als es auf den ersten Blick wirkt.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Joshua Cassara bleiben dem kantigen und dynamischen Stil treu, der bereits den ersten Band geprägt hat. Gerade die gesteigerte Action kommt seiner Bildsprache zugute. Kämpfe wirken wuchtig, Bewegungen flüssig und jede Seite strotzt vor Energie. Ruhige Momente sind weiterhin selten, werden aber gezielt eingesetzt, um die Spannung kurz aufzubauen, bevor das nächste visuelle Spektakel folgt.

Fazit zu Deadpool/Wolverine 2 :

Deadpool/Wolverine 2 setzt konsequent dort an, wo Band 1 aufgehört hat, und bleibt sich in seinen Stärken und Schwächen treu. Die Chemie zwischen Deadpool und Wolverine trägt weiterhin mühelos durch den Comic und sorgt für zahlreiche unterhaltsame Momente. Besonders positiv fällt auf, dass die Geschichte nun beginnt, mehr erzählerische Tiefe anzudeuten, ohne dabei den Fokus auf Action und Humor zu verlieren.

Zwar bleibt die Handlung insgesamt simpel, doch die steigende Eskalation und die ersten spannenden Wendungen sorgen dafür, dass man nicht nur wegen der Kämpfe weiterliest. Stryfe bringt eine neue Dynamik ins Spiel und verleiht dem Geschehen eine zusätzliche Spannungsebene, die neugierig auf die kommenden Bände macht.

Unterm Strich ist Deadpool/Wolverine 2 eine laute, brutale und zunehmend spannendere Fortsetzung, die genau das liefert, was Fans erwarten. Wer bereits den ersten Band mochte, wird auch hier bestens unterhalten. Die Action wird größer, die Einsätze höher und das Abenteuer macht definitiv Lust auf mehr.