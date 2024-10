Basics und Atmosphäre rund um das Gaming-Setup

Damit ihr großen Spaß am Gaming habt, haben nicht nur der PC und die Spiele selbst eine zentrale Bedeutung. Vielmehr kommt es auch auf weitere Basics wie den Gaming-Tisch sowie die Atmosphäre an. Wir geben einen kurzen Einblick, was ihr in diesen Bereichen beachten solltet.

Der richtige Tisch für das Gaming

Zu den absoluten Basics für den Gaming-Spaß gehört der Tisch, den ihr nutzt. Dabei gibt es eine Reihe von Kriterien, die ihr bei einem Kauf berücksichtigen solltet. Hier gehören allen voran:

das Design,

die Größe,

das Thema Ergonomie

sowie das Material.

Design und Größe

Mit einem Blick auf das Design solltet ihr euch zunächst mit der Farbe beschäftigen. Viele Tische sind entweder schwarz oder weiß. Letzteres ist ein wenig neutraler, ersteres wiederum oftmals deutlich auffälliger.

Allerdings sind auf einem schwarzen Tisch auch Rückstände wie Fingerabrücke deutlich sichtbarer, weshalb er eine intensive Pflege benötigt. Ein rechteckiger Tisch wiederum hat die optimale Form für euch und eure Zwecke. Hier habt ihr oftmals deutlich mehr Raum und Bewegungsfreiheit als bei einem quadratischen Modell.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Größe des Tisches. So solltet ihr auf dem Schreibtisch ausreichend Platz haben. Dabei spielen mehrere Aspekte eine Rolle, allen voran:

das Unterbringen eines oder mehrere Monitore,

das Platzieren der Tastatur, der Maus und weiterer Utensilien

sowie ausreichender Bewegungsfreiraum.

Dementsprechend solltet ihr vorher das Equipment abmessen und euch dann für ein Modell entscheiden, dass euch keinerlei räumlich Einschränkungen gibt.

Ergonomie und Material

Darüber hinaus sollte das Thema Ergonomie bei eurer Auswahl eine Rolle spielen. Zum einen trägt dieser Faktor zu einem hohen Maß an Komfort bei, zum anderen hat er wichtige Einflüsse auf eure körperliche Gesundheit. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, einen Tisch zu wählen, der möglichst flexibel ist.

Allen voran ist dabei die Höhe von Bedeutung. Dementsprechend eignen sich bestimmte Modelle besonders, beispielsweise ein höhenverstellbarer Schreibtisch von mein-stehtisch.ch. Die Variierung der Höhe kann dabei aufgrund der elektrischen Verstellbarkeit ohne großen Aufwand auf Knopfdruck umgesetzt werden. Zudem profitiert ihr von einem schnellen und unkomplizierten Aufbau.

Ein letzter wichtiger Faktor ist das Material. So solltet ihr darauf achten, dass der Schreibtisch äußerst stabil ist – vor allem dann, wenn die Spiele, die ihr zockt, viel Action beinhalten und ihr euch womöglich das ein oder andere Mal ein wenig aufregen könntet.

Besonders stabil ist Faserholz, aber auch Schreibtische aus verschiedenen Metallen können für eure Zwecke gut geeignet sein. Ein Glastisch wiederum hat mit einem Blick auf die Stabilität sicherlich deutlich weniger Vorzüge als hinsichtlich der Optik.

Zum Thema richtige Schreibtische für das Gaming Setup auswählen findet ihr im Netz einen zusätzlichen Artikel, in dem alle wesentlichen Informationen und Kriterien noch einmal übersichtlich zusammengefasst sind.

Licht und Sound für die Atmosphäre

Neben dem Tisch spielen Aspekte wie das Licht und der Sound eine entscheidende Rolle für ein optimales Gaming-Erlebnis. Dementsprechend solltet ihr diese Elemente nicht vernachlässigen, sondern ausreichend berücksichtigen.

Das passende Licht

Mit einem Blick auf das Licht solltet ihr zum einen dafür sorgen, dass ihr gut seht und eure Augen nicht zu stark belastet. Letzteres kann gerade über einen längeren Zeitraum zu gesundheitlichen Problemen führen.

Am besten greift ihr dabei auf möglichst natürliches Licht zurück, da eine zu grelle Beleuchtung ähnlich schädlich wie eine zu schummrige Stimmung ist. Atmosphäre wiederum könnt ihr mit einer farblichen Beleuchtung erzeugen, die ihr in Form von LED-Röhren hinter dem Computer platziert.

Im besten Fall könnt ihr je nach Game und Stimmung zwischen verschiedenen Farben wechseln. Schließlich haben unterschiedliche Farben jeweils eine sehr individuelle Wirkung auf die Psyche, die nicht nur euren Alltag, sondern gleichermaßen euer Gaming-Erlebnis beeinflussen kann. Realisieren lässt sich der schnelle und einfache Wechsel beispielsweise mit Smarthome-Anwendungen im Bereich der Beleuchtung.

Der richtige Sound

Nicht minder wichtig ist der passende Sound. Denn: Sowohl die Musik als auch andere Klangelemente in euren Games lassen das Zocken erst zu einem beeindruckenden Erlebnis werden, in das ihr euch so richtig vertiefen könnt.

Zunächst solltet ihr den Raum ausreichend dämmen, um auch akustisch in eine völlig eigene Welt abtauchen zu können. Achtet darauf, hochwertige Lautsprecher zu verwenden, die den Sound der Games möglichst klar, unverfälscht und mächtig wiedergeben.

Unter anderem sind dafür Monitor-Boxen geeignet, wie sie auch in vielen Tonstudios verwendet werden. Für ein besonders realistisches Erlebnis könnt ihr überlegen, ein Surround-System zu verwenden. Dabei kommen die akustischen Einflüsse von verschiedenen Seiten, was zur Folge hat, dass ihr das Gefühl bekommt, mitten im Geschehen zu sein.

Falls ihr Kopfhörer verwenden möchtet, solltet ihr auch hier dabei achten, keine Standard-Modelle zu nutzen, sondern Headphones, die ebenfalls einen besonders klaren Sound liefern. Oftmals macht dies eine gewisse Investition erforderlich, die sich aber im Sinne des Gaming-Erlebnisses spürbar auszahlen wird.

Deko des Gaming-Bereiches

Um euch wirklich wohlfühlen zu können, solltet ihr den Gaming-Bereich nach euren Vorstellungen dekorieren. Dabei können verschiedene Elemente eine zentrale Bedeutung haben.

Pflanzen im Gaming-Raum

Unter anderem spielen in diesem Zusammenhang Raumpflanzen eine wichtige Rolle. Sie geben dem Zimmer zum einen eine optische Auswertung – der Gaming-Bereich wird sozusagen zu einer Art Wohlfühl-Oase.

Darüber hinaus haben sie mit einem Blick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden eine zentrale Bedeutung. Denn: Zimmerpflanzen sind optimal dazu geeignet, das Raumklima zu verbessern, allen voran indem sie:

Schadstoffe binden,

die Luftfeuchtigkeit regulieren

und für ausreichend Sauerstoff sorgen.

Poster und weitere kleine Goodies als Deko

Zusätzlich könnt ihr den Raum mit weiteren Gegenständen dekorieren. Besonders bieten sich dabei beispielsweise Poster von euren Lieblings-Games an, mit denen ihr die Wände verschönert.

Je nach Vorliebe könnt ihr zudem Modelle oder Figuren platzieren. Wenn ihr gerne Racing-Games aus dem Bereich des Motorsports spielt, bieten sich entsprechende Modell-Autos an, bei anderen Spielen wiederum Action-Figuren. Für etwas Nostalgie könnt ihr ältere Spielekonsolen oder Handheld-Konsolen ansprechend im Raum unterbringen.

Fazit

Die Basis für ein gelungenes Gaming-Erlebnis bietet neben den Spielen und dem PC ein passender Tisch. Dabei solltet ihr auf das Design, die Ergonomie, die Größe und das Material achten. Zudem ist es wichtig, mit einem Blick auf das Licht und den Sound bestmöglich ausgestattet zu sein. Schlussendlich könnt ihr den Raum mit Deko-Gegenständen aufwerten, beispielsweise mit Zimmerpflanzen oder Postern.

