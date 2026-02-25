Gewinnspiel zum Kinostart von SCREAM 7

Es ist wieder soweit. Mittlerweile kommt schon der siebte Teil der legendären Scream Reihe in die Kinos. SCREAM 7 startet am 26. Februar in den deutschen Kinos. Passend dazu verlosen wir 2 x 2 zwei Kino-Gutscheine und jeweils einmal ein T-Shirt in L und einmal in XL. Das Mitmachen ist ganz einfach. Schickt uns eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de mit dem Betreff „Scream“ und eurer gewünschten T-Shirt Größe. Wir werden die glücklichen Gewinner dann kontaktieren. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, der 01.03. um 23:59 Uhr.

Mehr zum Film Scream 7

Als in der ruhigen Stadt, in der Sidney Prescott (Neve Campbell) sich ein neues Leben aufgebaut hat, ein neuer Ghostface-Killer auftaucht, werden ihre schlimmsten Befürchtungen wahr, denn ihre Tochter (Isabel May) ist sein nächstes Ziel. Entschlossen, ihre Familie zu beschützen, muss Sidney sich den Schrecken ihrer Vergangenheit stellen, um dem Blutvergießen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

