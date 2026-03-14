LC-Power LC-M.2-C-USB4 SSD Gehäuse Test – Schnelles USB4-Gehäuse für NVMe-SSD

Unsere Partner von LC‑Power haben uns mit einem neuen Produkt ausgestattet und das LC‑Power LC‑M.2‑C‑USB4 SSD Gehäuse zum Testen geschickt. Das kompakte SSD-Gehäuse verspricht eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit, eine robuste Bauweise aus Aluminium und maximale Portabilität.

Doch wie schlägt sich das externe M.2-Gehäuse im Alltag? In unserem Test erfahrt ihr, was ihr von dem Gerät erwarten könnt.

Robustes SSD-Gehäuse aus Aluminium

Eine SSD sollte beim Transport immer gut geschützt sein. Genau hier setzt das LC-Power SSD-Gehäuse an. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium, wodurch die verbaute SSD zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt wird.

Neben dem Schutz bietet das Material noch einen weiteren Vorteil:

Aluminium sorgt für eine effektive Wärmeableitung. Gerade bei schnellen NVMe-SSDs kann dies wichtig sein, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.

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Trotz der stabilen Bauweise fällt das Gehäuse angenehm kompakt aus und eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz.

Kompaktes Design für unterwegs

Das LC-M.2-C-USB4 SSD Gehäuse ist besonders klein und leicht gebaut. Dadurch lässt es sich problemlos in der Tasche oder im Rucksack transportieren.

Auch bei kleineren Stößen oder Erschütterungen bleibt die verbaute SSD dank des stabilen Gehäuses geschützt. Selbst wenn das Gerät einmal versehentlich herunterfällt, sollte die Hardware keinen Schaden nehmen.

Durch die portable Bauweise eignet sich das Gehäuse ideal, um große Datenmengen schnell und sicher von einem Ort zum anderen zu transportieren.

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit dank USB4

Ein besonderes Highlight des Gehäuses ist die moderne Schnittstelle.

Dank USB4 Gen 3×2 sind theoretische Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s möglich. Dadurch lassen sich große Dateien besonders schnell übertragen.

Gerade für folgende Anwendungsbereiche ist das ein großer Vorteil:

Videobearbeitung

große Backups

Spielebibliotheken

professionelle Datenübertragungen

Die schnelle Schnittstelle sorgt dafür, dass lange Wartezeiten beim Kopieren großer Datenmengen deutlich reduziert werden.

Einfache Installation und Plug & Play

Ein weiterer Vorteil des SSD-Gehäuses ist die unkomplizierte Nutzung.

Die Montage der SSD erfolgt werkzeuglos, wodurch die Installation schnell und einfach erledigt ist. Nach dem Einbau wird das Gehäuse einfach per USB-C angeschlossen und kann sofort verwendet werden.

Dank Plug-and-Play funktioniert das Gerät ohne zusätzliche Treiberinstallation.

Das Gehäuse ist kompatibel mit:

Windows

macOS

Kompatibilität mit NVMe-M.2-SSDs

Das Gehäuse unterstützt verschiedene NVMe-M.2-SSDs.

Kompatibel sind unter anderem:

NVMe M.2 SSD – M-Key

NVMe M.2 SSD – B+M Key

Die maximale Größe der SSD beträgt 80 × 22 mm (M.2-2280), was dem gängigen Standard vieler moderner NVMe-SSDs entspricht.

Lieferumfang

In der Verpackung befinden sich:

1× M.2-SSD-Gehäuse

1× USB-C-Kabel (USB-C auf USB-C)

1× Trageschlaufe

Montagematerial

Benutzerhandbuch

Besonders praktisch ist die beiliegende Trageschlaufe, mit der sich das Gehäuse bequem transportieren lässt.

Technische Daten im Überblick

Anschluss

USB-C

Schnittstelle

USB4 Gen 3×2

Unterstützte SSDs

NVMe M.2 SSD – M-Key

NVMe M.2 SSD – B+M Key

SSD-Format

M.2 2280 (80 × 22 mm)

Übertragungsgeschwindigkeit

bis zu 40 Gbit/s

Besonderheiten

werkzeuglose Montage

Aluminiumgehäuse zur Wärmeableitung

Plug & Play

Systemkompatibilität

Windows

macOS

Fazit: Schnelles und robustes SSD-Gehäuse

Das LC‑Power LC‑M.2‑C‑USB4 SSD Gehäuse überzeugt im Test vor allem durch seine kompakte Bauweise und das robuste Aluminiumgehäuse.

Die hochwertige Verarbeitung sorgt dafür, dass eure SSD jederzeit gut geschützt ist. Gleichzeitig ermöglicht die USB4-Schnittstelle extrem schnelle Datenübertragungen.

Besonders für Nutzer, die große Datenmengen transportieren oder häufig mit externen SSDs arbeiten, ist das Gehäuse eine praktische Lösung.

Dank seiner kleinen Bauform eignet es sich ideal für den mobilen Einsatz und bringt eure Daten sicher von A nach B.

Vielen Dank an LC‑Power für die Bereitstellung des Testmusters.