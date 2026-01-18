Scene Lights WLAN LED-Mini Beamer von Pearl im Test

Wir dürfen euch heute wieder ein neues cooles Produkt aus dem Hause Pearl vorstellen. Dabei handelt es sich um Scene Lights WLAN LED-Mini Beamer. Ihr müsst also nicht mehr ins Kino gehen sondern holt euch das Kino ganz einfach nach Hause.

Der Scene-Lights WLAN-LED Mini Beamer von Pearl sorgt für einen schnellen Kino-Abend

Wir haben uns vorbereitet auf den WLAN.-LED Mini Beamer von Pearl. Couch wurde ausgezogen, Popcorn und Nachos (plus Käse Dip) wurde besorgt und natürlich ein cooler Film auf Amazon Prime wurde bestellt. Und da haben wir uns dann einfach mal Jurassic World – Die Wiedergeburt ausgesucht. Schließlich sollen die Dinosaurier ja zeigen was sie können.

Doch kommen wir erstmal zu den technischen Details die der Beamer mitbringt. So gibt es eine native Full-HD Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. In der Preisklasse ist es klar das wir hier auf 4K und Co. verzichten müssen. Die Helligkeit wird mit 4800 Lumen angegeben, was für helle Projektionen in abgedunkelten Räumen sehr gut geeignet und auch absolut ausreichend ist. Der Scene-Light WLAN-LED Mini Beamer von Pearl schafft eine Bildgröße bis zu 305 cm und somit riesige 120 Zoll.

Starkes Bild auch ohne Leinwand

Das haben wir auch direkt ausprobiert und das Bild auf eine weiße Wohnzimmerwand ohne Leinwand projiziert. Wir dachten nicht das es so gut funktioniert. Natürlich ist das Bild bei einer Leinwand noch einen Tacken besser, aber es hat hervorragend geklappt und man fühlt sich schon nach wenigen Sekunden im eigenen Kinosaal. Der Autofokus sorgt dafür das das Bild immer schön scharf eingestellt wird. Das könnt ihr aber auch manuell ganz nach euren Wünschen einstellen.

Der Scene-Light WLAN-LED Mini Beamer von Pearl hat eine neigbare Projektionsposition von 105° und kann entweder stehend platziert werden oder auch an die Decke gehangen werden. Beim ersten Starten bekommt ihr ein aufgeräumtes Menü mit allen Einstellungsmöglichkeiten und weiteren Apps. Im App-Store lassen sich auch weitere Apps herunterladen.

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Danke Screen-Mirroring könnt ihr euch eure Inhalte vom iPhone oder Android Smartphone direkt auf den Beamer bringen. Ein integrierter Mediaplayer sorgt für einfache Präsentationen ihrer Videos, Bilder oder Musik. Der Sound kommt übrigens entweder über die kleinen Lautsprecher des Beamers oder über die Bluetooth 5.4 Verbindung. So haben wir unsere Teufel Anlage mit dem Beamer verbunden und das Kino-Feeling wurde immer größer.

Bei den Anschlüssen bringt der Scene-Light WLAN-LED Mini-Beamer von Pearl einen HDMI und USB Anschluss mit. So habt ihr schnell eure Playstation 5 oder Xbox verbunden und zockt auf bis zu 120 Zoll. Doch kommen wir zurück zu unserem Kino-Abend wo wir uns Jurassic Park – Die Wiedergeburt ausgesucht haben. Nach wenigen kurzen Einstellungen konnte es direkt losgehen.

Absolut ausreichend für diese Preisklasse

Und wir erwähnen das hier noch mal explizit: In dieser Preisklasse gibt es keine 4K Unterstützung oder andere spezielle Dinge. Der Beamer macht was er soll – er bringt ein bis zu 305 cm großes Bild auf die Leinwand, hat einen starken Autofokus und sorgt für einen coolen Kinoabend zuhause. Wer auf große Spielereien oder andere Dinge steht der muss sich einen Beamer in den höheren Preisklassen anschauen.

In unserem Test haben wir die 120 Zoll voll ausgenutzt und die Dinosaurier quasi zum Leben erweckt. Ein wirklich schöner Filme-Abend der nicht nur ein gutes Bild geliefert hat sondern auch noch fantastische Sound-Unterstützung über die Bluetooth 5.4 Verbindung. Popcorn und Nachos waren ebenfalls lecker und alles war auch deutlich billiger als ein Kino-Besuch – und wir hatten quasi eine Privatvorstellung :).

Gut abgedunkelter Raum ist wichtig

Wichtig auch zu wissen: Der Raum sollte immer absolut abgedunkelt sein um ein gutes Bild zu bekommen. Für helles Tageslicht oder Konferenzen ist der Beamer eher nicht geeignet. Dafür ist die Helligkeit mit 4800 Lumen zu wenig. Für spontane Film- oder Spielabende ist der Scene Light WLAN-LED Mini Beamer absolut geeignet uns ausreichend. Auch Präsentationen lassen sich in abgedunkelten Räumen sehr gut darstellen. Gesteuert wird der Beamer über die mitgelieferte kleine Fernbedienung.

Die technischen Details im Überblick:

Mini-Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

Beamer neigbar um bis zu 105° für optimale Ausrichtung

Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 4K bei 30 Bildern/Sek.

Eingangsauflösung bis 4K bei 30 Bildern/Sek. Helligkeit: 4.800 Lumen (ANSI-Lumen: 200)

(ANSI-Lumen: 200) Kontrast: 500:1

Farb-Temperatur: 7.000 – 8.000 K

Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9

Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 2 W RMS, 3 W Spitzenleistung

2x 2 W RMS, 3 W Spitzenleistung Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

für Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen) Unterstützte Video-Formate und -Codecs: H264 / MPEG2 / MPEG4 / VC1 / V-VP8 / WMVP9 / MJPEG / AVC / FLV1 / M-JPEG / Xvid

Unterstützte Audio-Formate: MP2 / MP3 / WAV / AAC / AAC2 / AMR / Vorbis / FLAC / OGG / WMA / WMA2

Unterstützte Bild-Formate: JPEG / BMP / GIF / PNG

Screen-Mirroring von Smartphone und iPhone per WLAN 6

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Dualband 2,4 + 5,0 GHz)

Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.4: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher

für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher Audio-Wiedergabe auch über die integrierten Beamer-Stereo-Lautsprecher

Einfache Bedienung per Fernbedienung

Bild-Diagonale: 102 – 305 cm / 40 – 120″

Bild-Entfernung: ca. 110 – 330 cm

Autofokus für automatisch scharfes Bild

für automatisch scharfes Bild Auto Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°

korrigiert Bildverzerrung +/- 15° Zoom-Funktion: 50 – 100 %

50 – 100 % LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden

Betriebssystem: Android 12

Schnittstellen: USB, HDMI, Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Klinke, Stromanschluss

Leistungsaufnahme: 55 Watt

Betriebsgeräusch: leise 32 dB

Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 22,6 x 11 x 9,6 cm, Gewicht: 912 g

Mini- Beamer LB-100.mini inklusive Fernbedienung, Stromkabel und deutscher Anleitung – Beamer HDMI – Außerdem relevant oder passend zu: Foto, Airplay, Leinwand

Fazit:

Der Scene-Light WLAN-LED Mini Beamer von Pearl hat uns überzeugt und ist ein preiswerter und vielseitiger Beamer mit leichten Handling und schnellen Kino- oder Spielspaß. Das kabellose Screen-Mirroring, die native Full-HD Auflösung und die Möglichkeit bis zu 120 Zoll machen den Beamer aus dem Hause Pearl wirklich interessant. Es gibt natürlich keine 4K Unterstützung oder weitere Spielereien – aber das kann man in dieser Preisklasse auch nicht erwarten

Der Test basiert auf einem Review Hardware für den Scene Lights WLAN-LED Mini-Beamer das uns freundlicherweise von PEARL zur Verfügung gestellt wurde.