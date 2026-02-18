Lepro AI Smart Tischlampe TB1 im Test

Uns ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen und wir wurden von unserem neuen Partner Lepro mit einer coolen Tischlampe ausgestattet. Die Lepro AI Smart Tischlampe TB1 leuchtet aber nicht nur sondern bringt auch noch verschiedene Funktionen mit. Welche das sind erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Lepro bietet neben der Tischlampe noch viele weitere smarte Beleuchtungssysteme an. Dazu gehören unter anderem LED Streifen, Glühlampen oder sogar Camping-Laternen. Unser Augenmerk liegt aber auf die Lepro Smart AI Tischlampe TB1 die wir genauer unter die Lupe genommen haben.

Eine Lampe ist heutzutage nicht mehr einfach nur eine Lampe sondern bringt besondere Funktionen mit. Früher haben wir Lampen mit einem simplen An-und Aus Schalter bedient und dann war die Sache gegessen. Heute nutzen wir smarte Funktionen und steuern das Ganze mit unserer Lepro Smartphone App. Entwickelt wurde die Tischlampe für stimmungsvolle Ambientbeleuchtung im Innenraum. Dabei wird fortschrittliche Technik benutzt: Genutzt wird dabei eine RGB+CCT Technologie mit einem breiten Weißlichtspektrum von 2700 K bis 6500 K.

Diese Technologie sorgt dafür das man die Wahl zwischen warmen und gemütlichen Lichtstimmungen oder ein perfektes Umgebungslicht für seine tägliche Arbeit hat. Dabei nutzt die Lampe 196 verschiedene LED´s. Dadurch gibt es fast unzählige Möglichkeiten einen besonderen Effekt zu erstellen. In der Lepro App findet ihr dazu jede Menge Einstellungen und ihr könnt die Lampe auch via Sprachsteuerung steuern. Dabei wird neben Amazon auch Google unterstützt.

Das besondere an der Lepro Smart AI Tischlampe TB1 ist die integrierte KI-Lichtsteuerung. Und man könnte schon fast meinen das diese Technik zaubern kann. Denn ist verblüffend welche Effekte oder Stimmungen wiedergegeben werden können. Ihr könnt sogar Fotos von euren Raum machen und die KI erstellt dann die passenden Effekte. Ob das am Ende auch der wirklich gewünschte Effekt ist bleibt natürlich immer Geschmackssache.

Natürlich könnt ihr eure Farbwahl auch jederzeit manuell einstellen und auf ein ganz gewöhnliches warmes LED Licht setzen. Habt ihr allerdings eine Party dann empfiehlt sich natürlich die Musik-Sync Funktion. Hier passt sich das Licht an den Rhythmus der Musik an und erzeugt automatisch eine besondere Atmosphäre. Diese Einstellungen können in der App ganz nach euren persönlichen Wünschen geändert werden.

Die Lampe macht nicht nur fantastische Effekte sondern bringt auch ein futuristisches Design mit. Mehrere ineinander verformte Lichtkreise sorgen für einen 360 Grad Lichteffekt. Die Lampe ist sicher verpackt und wird durch Schaumstoff und Folie geschützt. Der Zusammenbau erfolgt in Sekunden und die Lampe ist nach dem Einstecken des Netzsteckers sofort startbereit. Der Standfuss sowie die Lampe kommen in einer Aluminium Optik daher und sehen daher sehr wertig aus.

Auch die Lepro Smart AI Tischlampe TB1 verfügt über einen Schalter mit dem man die Lampe an und ausschalten kann. Und dann kommt die App ins Spiel. Diese könnt ihr euch im App-Store oder Playstore herunterladen. Verbinden könnt ihr euch dann entweder via Bluetooth oder WLAN. Dann habt ihr Zugriff auf verschiedene Funktionen und könnt Effekte, Helligkeit oder Stimmung auswählen.

Wir nutzen die Lampe gerne beim Zocken am Abend und bekommen dadurch ein warmes und gemütliches Licht. Beim Arbeiten wechseln wir auf etwas kühleres Licht und sorgen so für ein entspanntes Umgebungslicht. Bei einem Film gibt es natürlich noch mal andere Effekte, die allesamt überzeugen können.

Fazit:

Die Lepro Smart AI Tischlampe TB1 überzeugt auf ganzer Linie und bringt tolle KI-Lichteffekte mit. Dabei sieht sie auch modern aus und kann mit dem futuristischen Design überzeugen. Die Lampe kann nach persönlichen Wünschen eingestellt werden und bringt durch die App eine Menge Möglichkeiten mit. Auch wenn manche KI Lichteffekte gewöhnungsbedürftig sind macht es durchaus Spaß die ganzen Funktionen und verschiedenen Effekte auszuprobieren. Die Lampe kostet knapp 85 Euro ist aber oft im Angebot und ihr solltet die offizielle Website von Lepro im Auge behalten.