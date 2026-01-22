Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH87 ISO-DE

Einleitung & Testumfeld

Die Epomaker TH87 ISO wurde mir für einen ausführlichen Praxistest zur Verfügung gestellt. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie nur kurz ausprobiert habe – im Gegenteil.

Ich habe die Tastatur über mehrere Wochen hinweg im täglichen Einsatz genutzt, um mir ein möglichst realistisches Bild davon zu machen, wie sie sich im Alltag schlägt.

Getestet wurde die TH87 ISO in ganz unterschiedlichen Szenarien: beim Schreiben längerer Texte, im Homeoffice-Alltag, bei Gaming-Sessions am PC sowie an der Xbox Series X. Die Tastatur war dabei oft über viele Stunden am Stück im Einsatz und hat meine bisherige Haupttastatur in dieser Zeit vollständig ersetzt. Genau das ist für mich der wichtigste Punkt bei einem Test – denn nur so merkt man, ob ein Produkt langfristig überzeugt oder ob sich nach einiger Zeit Schwächen zeigen.

Schon beim Auspacken machte die TH87 ISO einen sehr ordentlichen Eindruck. Die Verpackung ist sauber gestaltet, alles ist sicher verstaut und nichts wirkt lieblos oder billig.

Dieser positive Ersteindruck hat sich im weiteren Verlauf des Tests größtenteils bestätigt.

Erster Eindruck nach dem Auspacken

Als ich die Tastatur das erste Mal in die Hand genommen habe, fiel mir sofort das angenehme Gewicht auf. Sie ist nicht unnötig schwer, fühlt sich aber deutlich wertiger an als viele andere Tastaturen in dieser Preisklasse. Auf dem Schreibtisch liegt sie stabil und verrutscht selbst bei längeren Gaming-Sessions kein Stück.

Das Gehäuse ist sauber verarbeitet, ohne scharfe Kanten oder auffällige Spaltmaße. Gerade bei mechanischen Tastaturen, die nicht im absoluten High-End-Bereich liegen, sieht man hier oft kleine Schwächen – bei der TH87 ISO musste ich wirklich genau hinschauen, um überhaupt etwas zu finden.

Die mitgelieferten PBT-Keycaps fühlen sich direkt angenehm an. Sie haben eine leicht raue Oberfläche, die auch nach mehreren Wochen Nutzung noch griffig ist. Fingerabdrücke oder glänzende Abnutzungsspuren sind in meinem Test-zeitraum nicht aufgefallen, was für die Materialwahl spricht.

Layout & Alltagstauglichkeit

Das 87-Tasten-TKL-Layout ist für mich persönlich der Sweet Spot. Man bekommt alle wichtigen Tasten, inklusive Pfeil-tasten und Navigation, spart sich aber den Nummernblock.

Das sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch und eine angenehmere Mausposition – gerade beim Gaming ein echter Vorteil.

Das ISO-DE-Layout ist sauber umgesetzt. Große Enter-Taste, korrekt platzierte Shift-Tasten und gut lesbare Beschriftung. Auch Sonderzeichen und Umlaute sind klar dargestellt, was bei mechanischen Tastaturen leider nicht immer selbstverständlich ist.

Was mir im Alltag besonders gefallen hat: Man muss sich nicht umgewöhnen. Alles sitzt da, wo man es erwartet, egal ob man schreibt, arbeitet oder zockt. Genau das macht eine gute Tastatur aus – sie steht nicht im Weg, sondern unterstützt einfach.

RGB-Beleuchtung im Alltag

RGB ist für viele nur ein nettes Extra, für andere ein wichtiges Kaufargument. Bei der Epomaker TH87 ISO ist die Beleuchtung aber mehr als nur Beiwerk. Neben der klassischen RGB-Beleuchtung unter den Tasten verfügt die Tastatur zusätzlich über seitliche RGB-Strips links und rechts am Gehäuse – und genau die machen optisch richtig was her.

Gerade im dunkleren Raum sieht das seitliche RGB einfach mega gut aus. Es sorgt dafür, dass die Tastatur nicht nur von oben leuchtet, sondern auch seitlich einen schönen, gleichmäßigen Glow auf den Schreibtisch wirft. Das verleiht dem Setup direkt mehr Tiefe und lässt die Tastatur deutlich hochwertiger wirken, als man es in dieser Preisklasse erwarten würde.

Die Farben sind kräftig, aber nicht grell, und die Übergänge wirken sauber und gleichmäßig. Es gibt keine unschönen Lichtflecken oder flackernden Effekte. Besonders in Kombination mit den hellen Keycaps kommt das RGB sehr gut zur Geltung, was man auch nach mehreren Wochen Nutzung immer noch gerne anschaut – es nutzt sich optisch einfach nicht ab.

Wer es lieber schlicht mag, kann die seitliche Beleuchtung natürlich auch dimmen oder komplett ausschalten. Für alle, die ihr Setup gerne ein bisschen in Szene setzen, sind die seitlichen RGB-Elemente aber definitiv ein echtes Highlight und heben die TH87 ISO klar von vielen anderen TKL-Tastaturen ab.

Hot-Swap & Switches

Eines der größten Verkaufsargumente der TH87 ISO ist das Hot-Swap-Feature. Das bedeutet: Die Switches lassen sich ohne Löten austauschen. Für jemanden wie mich, der gerne experimentiert, ist das ein enormer Vorteil. Man bekommt nicht nur die Freiheit, seine eigenen Schalter einzusetzen, sondern kann auch einzelne defekte Switches problemlos tauschen. Je nachdem, welche Switches du nutzt – Epomaker bietet ja fast alles von linearen über taktile bis zu clicky Varianten an

– klingt und fühlt sich die Tastatur unterschiedlich an. Aber unabhängig von der Switch-Wahl sorgen interne Dämpfungs-schichten für einen deutlich volleren Klang als bei vielen günstigeren Modellen.

Anschlüsse & Verbindungsmodi

Ein echtes Highlight: Die TH87 ISO ist eine Tri-Mode-Tastatur.

Das bedeutet:

USB-C Kabel

Bluetooth

4-GHz-USB-Dongle

Ich habe sie im Alltag meistens per Kabel genutzt, aber sowohl Bluetooth als auch 2.4-GHz liefen überraschend stabil. Gerade der 2.4-GHz-Modus ist fürs Gaming interessant, da er nahezu verzögerungsfrei wirkt. Bluetooth eignet sich eher für unterwegs oder fürs Tablet/Notebook, denn dort merkt man eine minimale Verzögerung – für Office kein Problem, für Shooter weniger geeignet.

Tipperlebnis

Nach einigen Tagen Nutzung kann ich sagen: Das Tipp-erlebnis gehört zu den größten Stärken dieser Tastatur.

Sie fühlt sich etwas gedämpfter und „runder“ an als viele andere mechanische Boards in ähnlicher Preisklasse. Die Stabilisatoren – also die Halterungen für lange Tasten wie Leertaste, Enter oder Shift – sind werksseitig ordentlich geschmiert. Damit klappern sie nicht so stark wie bei vielen anderen Marken.

Beim Schreiben längerer Texte merkt man den Unterschied:

Die Tastatur ist nicht zu laut, aber liefert ein sattes, angenehmes Feedback. Besonders die Leertaste klingt erstaunlich sauber, was sonst fast immer die „Problem-Taste“ bei günstigen mechanischen Boards ist.

Software

Hier ist der einzige Punkt, der nicht perfekt ist: Die Epomaker-Software ist funktional, aber nicht besonders komfortabel.

Man kann Makros anlegen, RGB anpassen und Layouts speichern, aber es wirkt alles etwas umständlich. Es ist aber kein Drama – vor allem, wenn man die meisten Einstellungen direkt an der Tastatur vornimmt.

Einsatzbereiche

Die Tastatur eignet sich für:

✔ Gaming:

Dank 2.4-GHz-Modus, stabilen Stabilisatoren und ordentlichem Switch-Gefühl.

✔ Arbeiten & Schreiben:

Weil das Layout sauber ist und die Tastatur angenehm klingt.

✔ Home-Office:

Die Beleuchtung lässt sich dimmen oder ausschalten, und die Verbindungsmöglichkeiten machen sie vielseitig.

✔ Keyboard-Modding:

Hot-Swap ist ein riesiger Vorteil für alle, die gerne an ihrer Tastatur feilen.

Fazit

Die TH87 ISO von Epomaker ist eine Tastatur, die nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern sich auch im Alltag bewährt. Sie kombiniert ein hochwertiges Gehäuse, gutes Tipperlebnis,

Hot-Swap-Flexibilität und moderne Verbindungsmodi zu einem Gesamtpaket, das in dieser Preisklasse schwer zu schlagen ist.

Ich würde sie ohne Zögern weiterempfehlen – besonders an Leute, die ein ISO-Layout wollen und gleichzeitig Wert auf Qualität und Anpassbarkeit legen.

Fazitbox

Kategorie Wertung Kommentar Verarbeitung ⭐ 9,5 / 10 Sehr hochwertig verarbeitet, nichts wackelt oder knarzt. Die Tastatur liegt stabil auf dem Tisch und wirkt deutlich teurer, als sie tatsächlich ist. Tippgefühl ⭐ 9 / 10 Weich, präzise und angenehm gedämpft. Auch nach langen Schreibsessions keine Ermüdung der Finger. Besonders die Stabilisatoren machen hier einen guten Job. Verbindungsmöglichkeiten ⭐ 10 / 10 Kabel, Bluetooth und 2.4-GHz – alle drei Modi funktionieren zuverlässig. Der Wechsel zwischen den Geräten geht schnell und problemlos. Sound ⭐ 8,5 / 10 Angenehm dumpfer Klang ohne nerviges Klackern. Nicht komplett „custom-keyboard-leise“, aber für ein Serienmodell wirklich gut abgestimmt. Konsolenkompatibilität ⭐ 9 / 10 Läuft an Xbox Series X und One X ohne Probleme. Keine spürbaren Verzögerungen, Plug & Play funktioniert sofort.

Gesamtbewertung: ⭐ 9,2 / 10

Abschließendes Urteil

Nach mehreren Wochen Nutzung kann ich ganz ehrlich sagen: das getestete Epomaker-Keyboard gehört zu den besseren mechanischen Tastaturen, die ich in dieser Preisklasse benutzt habe. Sie fühlt sich ausgereift an, bietet viele Features, ohne überladen zu wirken, und macht sowohl beim Arbeiten als auch beim Gaming eine richtig gute Figur.

Vor allem für Nutzer, die ein ISO-Layout, Hot-Swap, RGB und mehrere Verbindungsmodi suchen, ist sie eine klare Empfehlung. Wer sich einmal an das angenehme Tippgefühl und die Flexibilität gewöhnt hat, möchte ungern wieder zu einer einfachen Standardtastatur zurück.

Zum Schluss noch ein Dank an Epomakerde fürs Bereitstellen. Mehr bekommt ihr auf der Homepage zu sehen.