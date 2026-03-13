Epomaker Carbon X Test – Beeindruckend leichte 8K Gaming Maus

Ultraleichte Gaming-Mäuse gehören mittlerweile zu den beliebtesten Eingabegeräten im E-Sports-Bereich. Gerade bei schnellen Shootern entscheiden oft nur Millisekunden über Sieg oder Niederlage. Mit der Epomaker Carbon X möchte der Hersteller genau hier ansetzen und eine Gaming-Maus liefern, die extrem leicht, präzise und gleichzeitig kabellos ist.

Besonders spannend: Die Maus unterstützt eine Polling Rate von bis zu 8000 Hz, was eine extrem niedrige Eingabelatenz verspricht. In Kombination mit einem modernen Gaming-Sensor soll sie sich perfekt für kompetitive Spiele eignen.

Ich hatte die Möglichkeit, die Epomaker Carbon X einige Zeit ausführlich zu testen, sowohl im Alltag als auch in verschiedenen Spielen. In diesem ausführlichen Testbericht erfährst du, wie sich die Maus in der Praxis schlägt, welche Stärken sie hat und wo eventuell kleine Schwächen liegen.

Epomaker Carbon X – Technische Daten

Eigenschaft Details Marke EPOMAKER Modell Carbon X Typ Kabellose Gaming-Maus Gehäusematerial Kohlefaser-Schale Verbindung Tri-Mode: 2,4GHz Wireless, Bluetooth und USB-A-zu-C Kabel Sensor PAW3950 DPI / CPI Bis zu 30.000 DPI (7 Stufen: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000 / 30000) IPS (Trackinggeschwindigkeit) 750 IPS Beschleunigung 50g FPS 20.000 FPS Polling Rate (2,4GHz / Kabel) Bis zu 8000 Hz (125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz) Polling Rate (Bluetooth) 125 Hz Latenz (Kabel) 0,35 ms Latenz (2,4GHz Wireless) 0,4 ms Latenz (Bluetooth) 10 ms Lift-Off Distance (LOD) 0,7 mm / 1 mm / 2 mm Batterie 300 mAh Kompatible Betriebssysteme Windows / Mac / Linux Software Online-Software (empfohlen: Chrome-basierter Browser) Größe 11,8 × 6,22 × 3,96 cm Gewicht ca. 50 g

Unboxing – Der erste Eindruck der Epomaker Carbon X

Beim Auspacken merkt man sofort, dass sich die Epomaker Carbon X Gaming Maus klar an Gamer richtet. Die Verpackung ist modern gestaltet und zeigt direkt das auffällige Design der Maus.

Im Lieferumfang befinden sich:

die Epomaker Carbon X Gaming Maus

ein USB-Kabel zum Laden und für den kabelgebundenen Betrieb

ein Wireless-Dongle

kurze Anleitung

Der erste Eindruck ist durchweg positiv. Besonders auffällig ist sofort das Das Honeycomb-Design (Wabenmuster) reduziert das Gewicht deutlich – optisch muss man das allerdings mögen.

Dieses Wabenmuster hat aber nicht nur optische Gründe. Es reduziert vor allem das Gewicht der Maus und sorgt dafür, dass sie deutlich leichter ist als viele herkömmliche Gaming-Mäuse.

Design und Verarbeitung

Das Design der Epomaker Carbon X ist klar auf Gaming ausgelegt. Die Maus wirkt modern, minimalistisch und gleichzeitig aggressiv – genau das, was viele E-Sports-Produkte auszeichnet.

Durch das offene Honeycomb-Gehäuse wird Gewicht eingespart, ohne dass die Stabilität darunter leidet. Trotz der vielen Öffnungen fühlt sich die Maus stabil an. Selbst bei stärkerem Druck gibt es kein Knarzen oder Verbiegen.

Die matte Oberfläche sorgt zudem für einen angenehmen Grip. Auch bei längeren Gaming-Sessions bleibt die Maus gut kontrollierbar und rutscht nicht aus der Hand.

Ein kleiner Nachteil dieses Designs ist allerdings, dass sich Staub leichter im Inneren sammeln kann. Das ist jedoch ein generelles Thema bei Honeycomb-Mäusen und lässt sich mit gelegentlicher Reinigung leicht beheben.

Gewicht der Epomaker Carbon X – Einer der größten Vorteile

Der größte Pluspunkt der Epomaker Carbon X ist ohne Zweifel ihr extrem geringes Gewicht.

Leichte Mäuse bieten vor allem in kompetitiven Spielen einige Vorteile:

schnellere Flickshots

präzisere Micro-Adjustments

weniger Belastung für das Handgelenk

Gerade bei schnellen FPS-Spielen merkt man sofort, wie angenehm sich eine leichte Maus spielen lässt.

Im Test fühlte sich die Carbon X auf dem Mauspad fast schwerelos an. Bewegungen lassen sich sehr schnell und präzise ausführen.

Ergonomie und Handhabung

Die Maus besitzt ein symmetrisches Design, wodurch sie grundsätzlich auch von Linkshändern genutzt werden kann. Die Seitentasten befinden sich allerdings nur auf der linken Seite, wodurch sie primär für Rechtshänder ausgelegt ist.

Die Form eignet sich besonders gut für folgende Griffarten:

Claw Grip

Fingertip Grip

Spieler mit Palm Grip und sehr großen Händen könnten die Maus eventuell als etwas kompakt empfinden. Für mittelgroße Hände ist die Form jedoch sehr angenehm.

Auch das Scrollrad macht einen guten Eindruck. Es bietet einen klaren, angenehmen Widerstand und lässt sich präzise bedienen.

Sensor & Gaming Performance

Eine Gaming-Maus steht und fällt mit ihrem Sensor – und hier liefert die Epomaker Carbon X wirklich ab.

Der verbaute High-End-Sensor arbeitet sehr präzise und erkennt selbst schnelle Bewegungen problemlos. Während meiner Tests konnte ich keinerlei Tracking-Probleme feststellen.

Selbst bei schnellen Bewegungen kam es zu:

keinen Spin-Outs

keinem Angle Snapping

keinem spürbaren Smoothing

Die Maus reagiert extrem direkt und präzise. Gerade in Spielen wie Valorant, Apex Legends oder Counter-Strike 2 macht sich das deutlich bemerkbar.

8K Polling Rate – Was bringt das wirklich?

Ein besonderes Feature der Epomaker Carbon X Wireless Gaming Maus ist die Unterstützung einer Polling Rate von bis zu 8000 Hz.

Zum Vergleich:

Standard Gaming Mäuse → 1000 Hz

High-End Modelle → bis zu 4000 Hz

Carbon X → 8000 Hz

Eine höhere Polling Rate bedeutet, dass die Maus ihre Position häufiger an den PC übermittelt. Dadurch sinkt die Eingabeverzögerung.

Der Unterschied ist besonders für:

professionelle Spieler

sehr kompetitive Gamer

High-Refresh-Monitore (240Hz / 360Hz)

spürbar.

Für Casual-Spieler ist der Vorteil zwar weniger stark, aber dennoch vorhanden.

Wireless Performance

Kabellose Gaming-Mäuse haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Auch die Epomaker Carbon X Wireless Maus überzeugt hier mit einer sehr stabilen Verbindung.

Während meiner Testphase kam es zu:

keinen Verbindungsabbrüchen

keiner spürbaren Latenz

keiner Verzögerung bei schnellen Bewegungen

Damit steht die Wireless-Verbindung kabelgebundenen Mäusen praktisch in nichts mehr nach.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist insgesamt solide, hängt jedoch stark von der eingestellten Polling Rate ab.

Wer die Maus dauerhaft mit 8K Polling Rate nutzt, wird häufiger laden müssen. Das ist jedoch völlig normal, da diese Funktion deutlich mehr Energie benötigt.

Mit moderater Nutzung hält der Akku problemlos mehrere Tage.

Praktisch: Die Maus kann jederzeit auch kabelgebunden genutzt werden, während sie gleichzeitig lädt.

Software & Anpassung

Die Software der Epomaker Carbon X bietet alle wichtigen Funktionen, die man von einer Gaming-Maus erwartet:

DPI-Stufen einstellen

Polling Rate anpassen

Tastenbelegung ändern

Profile speichern

Die Oberfläche wirkt eher funktional als verspielt, erfüllt ihren Zweck aber zuverlässig.

Epomaker Carbon X im Alltagstest

Auch im normalen PC-Alltag macht die Maus eine gute Figur. Das geringe Gewicht sorgt dafür, dass die Hand auch bei längerer Nutzung nicht ermüdet.

Für klassische Office-Arbeiten ist sie natürlich ebenfalls geeignet, auch wenn sie klar für Gaming entwickelt wurde.

Fazit – Starke Gaming-Maus für kompetitive Spieler

Im Test hat mich vor allem das geringe Gewicht überrascht. Die Maus fühlt sich unglaublich leicht an und reagiert dabei trotzdem sehr präzise. Auch die Wireless-Verbindung lief während meiner Tests absolut stabil.

Gerade Spieler, die viele FPS-Titel spielen, werden schnell merken, wie angenehm sich eine leichte Maus anfühlt.

Natürlich gibt es kleinere Schwächen, etwa bei der Akkulaufzeit im 8K-Modus oder der eher schlichten Software. Insgesamt bietet die Maus jedoch ein sehr starkes Gesamtpaket.

Wer eine leichte, schnelle und präzise Wireless-Gaming-Maus sucht, sollte sich die Epomaker Carbon X definitiv genauer anschauen.

📊 Bewertungsübersicht

Kategorie Wertung Kommentar Design ⭐ 8.5/10 Modernes Honeycomb-Design mit Gaming-Look Ergonomie ⭐ 8/10 Ideal für Claw- und Fingertip-Grip Sensor & Präzision ⭐ 9.5/10 Extrem präzise und perfekt für FPS Wireless Performance ⭐ 9/10 Sehr stabile Verbindung Akkulaufzeit ⭐ 7.5/10 Gut, bei 8K etwas schneller leer Software ⭐ 7/10 Funktional, aber schlicht Preis-Leistung ⭐ 8.5/10 Stark für Competitive Gaming Gesamtwertung ⭐ 8.7/10 Sehr gute ultraleichte Gaming Maus

Ein Dank geht wieder an Epomaker die mir die Carbon X Maus zur Verfügung gestellt haben.

Häufig gestellte Fragen zur Epomaker Carbon X